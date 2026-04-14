La razón por la que Steve Jobs abandonó la universidad después de seis meses

El discurso de Steve Jobs en 2005 es recordado por mostrar la visión de uno de los empresarios más exitosos de todos los tiempos. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

Steve Jobs, cofundador de Apple, explicó ante los graduados de la Universidad de Stanford en 2005 que abandonó la universidad tras medio año porque no sabía cómo esos estudios le ayudarían a dar sentido a su vida.

Con solo 17 años, cumplió la promesa de sus padres adoptivos y comenzó una carrera universitaria cuya matrícula agotaba los ahorros familiares, pero pronto decidió dejarla para seguir su curiosidad y confiar en que “todo saldría bien”.

Cómo fue la etapa de Steve Jobs en la universidad

Durante su intervención en Stanford, Jobs relató: “Abandoné Reed College después de los primeros 6 meses, pero seguí asistiendo de vez en cuando durante unos 18 meses más antes de dejarlo definitivamente. Después de seis meses, no le veía el sentido”.

La promesa a sus padres y el alto costo de la matrícula llevaron a Steve Jobs a probar la universidad antes de decidirse a dejarla. (Foto: REUTERS WM/RCS/File Photo)

El empresario agregó: “No tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida ni de cómo la universidad me ayudaría a descubrirlo. Y ahí estaba yo, gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado durante toda su vida”.

La experiencia de haber dejado la universidad no estuvo exenta de dificultades materiales. Jobs durmió en el suelo de habitaciones ajenas, devolvía botellas de Coca-Cola para conseguir depósitos de cinco centavos y caminaba 11 kilómetros cada domingo solo para comer en el templo Hare Krishna.

Pero, al dejar las clases obligatorias, pudo descubrir materias que alimentarían su genio creativo. Tomó una clase de caligrafía que definiría la estética de los primeros Macintosh.

Un curso de caligrafía en Reed College inspiró la tipografía de los primeros ordenadores Macintosh de Apple, según Steve Jobs. (Foto: REUTERS/Regis Duvignau/File Photo)

“Si no hubiera abandonado la universidad, nunca habría asistido a aquella clase de caligrafía, y los ordenadores personales quizás no tendrían la maravillosa tipografía que tienen hoy en día”, afirmó al auditorio.

Cuáles fueron momentos claves en los primeros años de Apple para Steve Jobs

Con tan solo 20 años, Jobs y Steve Wozniak fundaron Apple en el garaje familiar, y en una década la empresa alcanzó los 2.000 millones de dólares y más de 4.000 empleados. A los 30, tras un desencuentro con la cúpula, fue despedido de la propia empresa que había construido.

A los 20 años, Steve Jobs fundó Apple junto a Steve Wozniak, logrando un crecimiento exponencial en la industria tecnológica en solo una década. (Foto: REUTERS/Kimberly White)

Jobs no minimizó su reacción: “Fue un fracaso público, e incluso pensé en huir de Silicon Valley. Pero poco a poco empecé a darme cuenta de algo: seguía amando lo que hacía”. De esa experiencia nacieron NeXT, Pixar y la recuperación posterior de Apple, que integró la tecnología de NeXT en su resurgimiento.

Cómo cambió la visión de la vida y la muerte de Steve Jobs

El impacto de una enfermedad grave llevó la reflexión de Jobs a un plano distinto. “Hace aproximadamente un año me diagnosticaron cáncer. Me hicieron una tomografía a las 7:30 de la mañana y mostró claramente un tumor en el páncreas”. dijo el ejecutivo.

Añadió que “mis médicos me dijeron que casi con toda seguridad se trataba de un tipo de cáncer incurable y que no debía esperar vivir más de tres a seis meses”. Nadie quiere morir, reiteró Jobs, ni siquiera quienes desean ir al cielo.

El diagnóstico de cáncer llevó a Steve Jobs a reflexionar sobre la muerte, enfatizando en la importancia de vivir fiel a uno mismo y seguir la intuición. (Foto: REUTERS/Romeo Ranoco)

Sin embargo, consideró que la conciencia de la muerte elimina el miedo puesto en la opinión ajena: “Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay razón para no seguir a tu corazón”.

Esta visión, afirmó, lo llevó a tomar grandes decisiones, confiando siempre en su intuición y rechazando vivir bajo los dogmas de otros.

Asimismo, como punto final, Jobs instó a los jóvenes a resistir la presión social y a buscar propósito: “Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona... lo más importante, ten el valor de seguir a tu corazón y a tu intuición. De alguna manera, ellos ya saben lo que realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario”.