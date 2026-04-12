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Google transforma Gemini y lo hace más útil para estudiar e investigar: llega la función cuadernos

La actualización agrupa contenidos, resúmenes y análisis de documentos en cuadernos virtuales, agilizando la consulta de información y la colaboración entre grupos de trabajo

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Google Gemini presenta la función cuadernos, centralizando chats y archivos temáticos para estudiantes e investigadores. (Foto: Europa Press)
Google Gemini presenta la función cuadernos, centralizando chats y archivos temáticos para estudiantes e investigadores. (Foto: Europa Press)

Google ha incorporado recientemente la función de cuadernos en su inteligencia artificial Gemin, que ofrece un espacio centralizado donde organizar chats y archivos sobre un tema específico y así optimizar tanto el estudio como el trabajo de investigación.

Esta nueva herramienta permite al usuario almacenar conversaciones previas, documentos y recursos relevantes dentro de un mismo cuaderno, facilitando el acceso rápido y ordenado a toda la documentación necesaria en un espacio académico o profesional.

Sumado a que Gemini integra en estos cuadernos virtuales archivos y chats anteriores, utiliza inteligencia artificial y búsqueda web para ofrecer respuestas adaptadas a cada conjunto de fuentes organizadas.

La integración de inteligencia artificial y búsqueda web en Gemini ofrece respuestas adaptadas a cada cuaderno de usuario. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
La integración de inteligencia artificial y búsqueda web en Gemini ofrece respuestas adaptadas a cada cuaderno de usuario. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Esta capacidad resulta muy útil para quienes comparten grandes volúmenes de información con la IA, porque simplifica la gestión temática y aporta directamente a la eficiencia en los procesos de investigación y creación de contenido

Cómo utilizar la nueva función de cuadernos de Google en Gemini

Cada cuaderno en Google Gemini se ubica en la parte lateral de la interfaz y su creación implica seguir los siguientes pasos sencillos: Acceder a Gemini, dirigirse al panel lateral derecho, seleccionar “Nuevo cuaderno” y añadir los datos pertinentes antes de comenzar su uso.

Una ventaja de esta función es que, al poder agregar un nombre personalizado, la identificación de cada proyecto o asignatura se vuelve inmediata.

Por qué esta función de Gemini es muy útil para el campo académico y profesional

El logo de NotebookLM a la izquierda y a la derecha una persona joven concentrada, sentada en un escritorio usando un computador portátil, con libros y un cuaderno abiertos.
La nueva función implementada por Gemini permite que cada integrante de un grupo de trabajo se adapte a lo que busca una investigación o informe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito universitario los estudiantes pueden almacenar explicaciones de materias, resúmenes, enlaces a bibliografía y archivos de clase, de modo que toda la documentación necesaria queda en un solo lugar para consulta previa a exámenes.

En el campo profesional, grupos de trabajo pueden reunir debates sobre el desarrollo de un producto, documentos clave y anotaciones colectivas, permitiendo que cualquier integrante se ponga al día independientemente del momento en que se incorpore al proyecto.

Otro sector muy favorecido por esta tecnología puede ser los creadores de contenido, porque los cuadernos ofrecen una plataforma para organizar investigaciones, entrevistas, borradores y notas temáticas, lo que agiliza el proceso de redacción y edición.

Qué otras funciones de Gemini son útiles para redactar una investigación académica

Funciones como la generación automática de resúmenes en Google Gemini facilita la comprensión y síntesis de textos científicos y libros largos. (Foto: Europa Press)
Funciones como la generación automática de resúmenes en Google Gemini facilita la comprensión y síntesis de textos científicos y libros largos. (Foto: Europa Press)

Al margen de la organización, Google Gemini incorpora otras herramientas que refuerzan su utilidad para quienes tienen profesiones o labores relacionadas con el análisis o la investigación. Entre estas destacan:

  • La búsqueda inteligente de información, que responde consultas complejas a partir de diversas fuentes verificadas y resulta fundamental para la investigación rigurosa.
  • El análisis y comparación de documentos, mediante el cual el usuario puede cargar varios archivos y solicitar a la IA que contraste o resalte diferencias y similitudes, herramienta valiosa para la revisión bibliográfica.
  • La creación de esquemas y mapas conceptuales, destinada a la organización visual de ideas y teorías, elemento clave para la planificación o exposición académica.
  • La extracción automática de citas y referencias, que facilita el cumplimiento riguroso de normativas académicas como APA o MLA.
  • La traducción y adaptación de textos, útil para quienes trabajan con materiales en otros idiomas, conservando la precisión terminológica especializada.
  • El asistente de redacción y corrección, que ofrece recomendaciones para mejorar gramática, estilo y coherencia en la producción de ensayos, informes y presentaciones.
  • La generación automática de resúmenes, que permite analizar textos extensos como artículos científicos o libros y extraer síntesis claras y estructuradas.

Cuáles funciones tiene Google Gemini para mejorar la creatividad

Collage digital con seis imágenes flotando alrededor del texto azul 'Nano Banana 2', mostrando personas, animales, naturaleza, arquitectura y objetos
Nano Banana 2 es el motor de generación visual de Gemini que transforma descripciones textuales en composiciones artísticas. (Foto: Google)

Gemini impulsa la creatividad mediante un ecosistema multimodal avanzado. Con el modelo Nano Banana 2, es posible generar imágenes artísticas o editar fotos mediante trazos directos; mientras que con Veo, es posible crear videos de alta fidelidad con audio nativo.

Asimismo, la integración de Lyria 3 permite componer pistas musicales personalizadas de 30 segundos, a partir de simples descripciones textuales o imágenes.

Para el desbloqueo de ideas, Gemini Live actúa como un compañero de lluvia de ideas en tiempo real, permitiendo diálogos fluidos para estructurar guiones o historias.

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