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Amazon vs. Starlink: el plan de Jeff Bezos para lanzar 20 cohetes este año y dar internet desde el espacio

Esta empresa de internet satelital busca construir una red de satélites para proporcionar internet de banda ancha y baja latencia

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Amazon Leo, rival de Starlink,
Amazon Leo, rival de Starlink, busca acelerar su red satelital en 2026. (Amazon)

Amazon Leo, el proyecto de internet satelital que compite con Starlink de Elon Musk, busca acelerar su despliegue en 2026. La empresa ha lanzado más de 200 satélites y cuenta con otros 200 listos para su próximo lanzamiento.

En las próximas misiones, el cohete Atlas V transportará 29 satélites, constituyendo la carga útil más pesada que ha llevado este lanzador. El objetivo de Amazon es construir una red robusta de satélites para ofrecer internet de banda ancha y baja latencia.

La compañía indicó que ha planificado más de 20 misiones para el segundo año de despliegue, incluidas las primeras operaciones con los cohetes New Glenn y Vulcan Centaur.

El cohete Atlas V llevará
El cohete Atlas V llevará 29 satélites en su misión más pesada hasta ahora. (Amazon)

“Hemos invertido más de 200 millones de dólares en mejoras de infraestructura y servicios en las instalaciones de lanzamiento de ULA en la Estación Espacial Internacional de Cabo Cañaveral, Florida”, agregan.

Cómo son los satélites de Amazon Leo

Los satélites de Amazon Leo están diseñados para maximizar la eficiencia en el despliegue y reducir costos a largo plazo.

La mayoría de los lanzamientos programados para este año utilizarán nuevos cohetes de gran capacidad, lo que permitirá transportar más satélites por misión.

El 12 de febrero, el primer lanzamiento, denominado Leo Europe 1 (LE-01), empleó el cohete Ariane 64 de Arianespace y puso en órbita 32 satélites Leo. Las próximas mejoras en este propulsor permitirán cargas aún mayores en futuras misiones.

Este año, nuevos cohetes de
Este año, nuevos cohetes de alta capacidad permitirán lanzar más satélites por vez. (Amazon)

El programa también contempla el uso de cohetes de carga pesada como el New Glenn de Blue Origin y el Vulcan Centaur de United Launch Alliance (ULA).

Las primeras misiones del New Glenn alojarán 48 satélites en una cofia de 7 metros de ancho del cohete, mientras que el Vulcan Centaur transportará 40 satélites en sus lanzamientos iniciales.

Ambos vehículos, al igual que el Ariane 64, disponen de espacio para incrementar el número de satélites a medida que evoluciona el rendimiento de los cohetes.

En cuanto al Atlas V, Amazon ha incrementado la capacidad de carga útil de 27 a 29 satélites a partir del lanzamiento Leo Atlas 5 (LA-05), gracias a una versión mejorada del motor RL10C en la etapa superior Centaur.

El lanzamiento LA-05 marcará un
El lanzamiento LA-05 marcará un récord de carga para el Atlas V con 29 satélites. (Amazon)

Además, los equipos de ingeniería de Amazon modificaron el dispensador de satélites, añadiendo un cuarto nivel a la configuración anterior de tres niveles. Con 29 satélites a bordo, LA-05 será la carga útil más pesada transportada por un Atlas V hasta la fecha.

Blue Origin quiere enviar satélites para apoyar sus data centers terrestres

Blue Origin, la empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos, solicitó autorización a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) para desplegar cerca de 52.000 satélites destinados a realizar cálculos de inteligencia artificial.

Según la compañía, estos satélites, alimentados por energía solar, complementarían los centros de datos terrestres al operar en órbita y eludir las limitaciones propias de las infraestructuras en tierra, según informó The Wall Street Journal.

En la documentación presentada ante la FCC, Blue Origin detalló que el Proyecto Sunrise busca ampliar la capacidad de procesamiento de la industria tecnológica llevando potencia de cálculo al espacio e incorporando fuentes de energía limpia para tareas informáticas intensivas.

Blue Origin, bajo el liderazgo
Blue Origin, bajo el liderazgo de Jeff Bezos, planea desplegar cerca de 52.000 satélites en órbita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La firma de Jeff Bezos se suma a SpaceX, dirigida por Elon Musk, y a la startup Starcloud en la tramitación de solicitudes ante la FCC para obtener autorización y desplegar satélites equipados con inteligencia artificial.

Hasta el momento, ninguna de las compañías ha revelado detalles técnicos completos ni plazos concretos de despliegue. Sin embargo, todas coinciden en el uso de órbitas heliosíncronas y enlaces ópticos para maximizar la eficiencia y capacidad de servicio.

La solicitud de Blue Origin fue presentada pocos días después de que Amazon Leo pidiera a la FCC rechazar la propuesta de SpaceX para lanzar hasta un millón de satélites orientados a centros de datos en órbita. Según Amazon Leo, la viabilidad de este proyecto es tan baja que su implementación podría demorar “siglos”.

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