Usa el HDMI ARC para mejorar el audio de tu TV y reducir el desorden de cables en casa

El HDMI ARC facilita la conexión entre televisor y barra de sonido al permitir el envío bidireccional de audio a través de un solo cable, eliminando cables innecesarios. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Es posible mejorar notablemente el sonido de tu televisor y al mismo tiempo despedirte del enredo de cables detrás del mueble. La respuesta está en una tecnología que ya incorporan la mayoría de los televisores inteligentes y sistemas de audio modernos: el HDMI ARC.

Este avance ha cambiado la forma de conectar equipos audiovisuales en casa, facilitando la instalación y optimizando la experiencia de entretenimiento.

El HDMI ARC (Audio Return Channel) se ha convertido en la solución preferida para quienes desean un sistema de sonido envolvente y ordenado, sin recurrir a múltiples conexiones.

Qué es HDMI ARC y cómo transforma la conexión entre televisor y sonido

El HDMI ARC es una función presente en los puertos HDMI de muchos televisores y sistemas de audio que permite enviar el sonido del televisor a un equipo externo, como una barra de sonido o un receptor de cine en casa, utilizando un solo cable.

HDMI ARC transforma la experiencia audiovisual al simplificar la instalación de sistemas de cine en casa gracias a la compatibilidad con la mayoría de televisores inteligentes y barras de sonido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gran diferencia con los HDMI convencionales es que el canal ARC es bidireccional: no solo recibe señales de audio y video desde fuentes externas, sino que también puede enviar el audio generado por el propio televisor —como el de aplicaciones de streaming o canales de televisión— hacia el sistema de sonido.

Hasta la llegada del HDMI ARC, era habitual utilizar cables de audio ópticos o coaxiales para lograr este tipo de conexión. Esto implicaba mayor complejidad y más cables acumulados detrás del televisor. El HDMI ARC resuelve este problema, reduciendo el número de conexiones y simplificando la instalación de sistemas de cine en casa.

El HDMI ARC permite transmitir el audio de la televisión, las aplicaciones integradas y cualquier dispositivo conectado, como consolas de videojuegos, a través de un único cable conectado a la barra de sonido o receptor AV compatible.

Cómo funciona HDMI ARC y qué necesitas para usarlo

El funcionamiento del HDMI ARC se basa en la bidireccionalidad de la señal de audio. Mientras que un HDMI tradicional solo transmite señales de entrada (como la imagen y el audio de un reproductor Blu-ray hacia el televisor), el HDMI ARC permite que el televisor envíe el audio de vuelta a un sistema de sonido externo usando ese mismo cable.

La función bidireccional del HDMI ARC permite que el televisor y los sistemas de audio intercambien señales de audio fácilmente utilizando un solo puerto identificado como ARC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aprovechar esta función, es imprescindible que tanto el televisor como el sistema de audio (barra de sonido, receptor AV, etc.) cuenten con un puerto HDMI ARC. Este suele estar identificado en la parte trasera o lateral de los equipos, con las siglas “ARC” junto al conector HDMI correspondiente.

Una vez verificada la compatibilidad, el siguiente paso es conectar ambos dispositivos con un cable HDMI de alta velocidad. En la mayoría de los casos, cualquier cable HDMI fabricado a partir de la versión 1.4 será suficiente, ya que esta especificación, introducida en 2009, incluye el soporte para ARC.

Sin embargo, si el objetivo es transmitir resoluciones superiores a 1.080p o aprovechar funciones de HDMI 2.1, se recomienda optar por cables de alta o ultra alta velocidad.

Para activar HDMI ARC, generalmente basta con acceder al menú de configuración del televisor y del sistema de sonido, buscando la opción correspondiente. También es importante habilitar la función CEC (Consumer Electronics Control), que permite controlar el volumen y el encendido/apagado del sistema de sonido desde el mando del televisor.

Gracias a CEC, cuando el usuario enciende la televisión, la barra de sonido se activa automáticamente y es posible controlar todas las funciones básicas desde un solo mando.

Para usar HDMI ARC, ambos dispositivos deben incluir puertos compatibles y cables fabricados a partir de la versión 1.4, asegurando así el soporte necesario para el canal de audio de retorno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El HDMI ARC actúa como un canal de audio de retorno, enviando el sonido del televisor hacia el sistema externo sin necesidad de cables ópticos ni auxiliares. Esta función simplifica la instalación y la hace mucho más limpia y eficiente.

Cómo sacar el máximo provecho a HDMI ARC

Para aprovechar al máximo los beneficios de HDMI ARC, el primer paso es asegurarse de que ambos dispositivos (televisor y sistema de audio) sean compatibles con esta tecnología. Hay que utilizar un cable HDMI de alta velocidad, preferiblemente el suministrado con equipos recientes, y conectar ambos dispositivos en los puertos señalados como ARC.

Es recomendable activar la función CEC en el menú de configuración del televisor y del sistema de sonido, bajo el nombre correspondiente a cada fabricante. Esto permitirá controlar el volumen y el encendido de todos los dispositivos desde un solo mando.

Actualmente, la mayoría de los televisores inteligentes, barras de sonido y receptores AV modernos ya incluyen soporte para HDMI ARC, y muchos equipos incluyen incluso el cable adecuado en la caja.