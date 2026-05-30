José Daniel Ferrer, líder opositor cubano, ve replicable el modelo de Venezuela en Cuba para derrocar al régimen castrista

El disidente cubano José Daniel Ferrer, fundador del grupo opositor Unión Patriótica Nacional de Cuba (Unpacu), habla con Reuters durante una entrevista en su casa en Santiago de Cuba, Cuba, el 8 de abril de 2025. REUTERS/Norlys Perez

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer sostuvo que la estrategia utilizada por Estados Unidos para remover de sus funciones al ex dictador venezolano Nicolás Maduro en Venezuela podría aplicarse en Cuba e, incluso, con mayor rapidez. “No vemos otra opción que sacar al régimen por la fuerza”, aseguró Ferrer, convencido de que “sobrarán los Delcy Rodríguez” dispuestos a tomar el relevo tras la salida del castrismo.

Según el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), la presión interna es insostenible tras décadas de privaciones. Ferrer, quien estuvo encarcelado en la Primavera Negra de 2003 y fue nuevamente apresado tras las protestas de julio de 2021, vive ahora en el exilio, tras ser liberado y desterrado a Estados Unidos en octubre de 2025. Desde allí, describe una sociedad marcada por “la opresión y miseria extrema”, especialmente para los presos políticos.

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Cerca de dos tercios de la población, estimó Ferrer en una entrevista con Europa Press, apoyarían la salida del régimen, dentro y fuera del país. Bajo su mirada, la alternativa venezolana —donde la detención de Maduro dio paso a Delcy Rodríguez con el respaldo de la administración Trump— es “replicable” en Cuba, con la diferencia de que el proceso podría acelerarse debido al “desgaste” acumulado que sufren los isleños.

En los últimos meses, diversas voces en la oposición cubana señalaron que la crisis política y económica del país deterioró el respaldo al régimen, incluso entre las filas del gobernante Partido Comunista. Muchos militares de rango medio y bajo “no van a hacer lo más mínimo por defender” a las autoridades cubanas, observó Ferrer, quien recalca que “están tan deseosos como sus familiares por que el régimen termine y Cuba pueda salir de la situación” actual.

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El dictador Raúl Castro (izquierda) y el líder de la dictadura cubana, Miguel Díaz-Canel, observan la manifestación del Primero de Mayo en La Habana, Cuba (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

El opositor subrayó que la cohesión interna del castrismo “se ve fundamentada en el terror, en el miedo, en la desconfianza”. Durante la entrevista, recordó episodios en los que figuras de alto perfil, como el ex vicepresidente Carlos Lage y el ex canciller Felipe Pérez Roque, fueron apartadas tras perder la confianza del núcleo del poder.

“Si eso ha ocurrido en tiempos más cómodos para el castrismo”, señaló, la situación actual, bajo “inminente colapso”, anticipa que “van a sobrar los Delcy Rodríguez tanto a nivel de figuras políticas como de mandos militares”.

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En este contexto, la falta de una oposición asentada, como la que existía en Venezuela, podría ser, según Ferrer, una ventaja en Cuba. “La desventaja termina siendo nuestra ventaja”, argumentó el dirigente, que destaca la existencia de un exilio “poderoso, política y económicamente hablando” en Estados Unidos y bien coordinado con la disidencia interna.

La escasez de agua agrava la crisis humanitaria en toda Cuba mientras disminuyen las reservas de petróleo. Un hombre llena bidones de agua desde un camión cisterna en La Habana, el jueves 28 de mayo de 2026 (AP/Ramon Espinosa)

La relación entre el exilio y la oposición dentro de la isla, explicó Ferrer, es cada vez más sólida. “Las estructuras que no tenemos dentro de la isla, sí las tenemos en el exterior”, afirmó, refiriéndose a una “oposición latente, creciente, muchas veces silenciada, clandestina”.

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El dirigente opositor destacó la figura del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, como un aliado clave.

“Tiene el tema de Cuba como algo prioritario, como algo personal para él”, subraya Ferrer, quien confirma contactos “constantes y fluidos” tanto con Rubio como con el Departamento de Estado. El propio Ferrer, junto a otros opositores en el exilio como Rosa María Payá y Orlando Martínez, así como figuras dentro de Cuba como Berta Soler y Ángel Moya, participan de estos intercambios.

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En cuanto a la situación política, el líder opositor sostuvo que el régimen “está sentenciado” y aseguró que el desenlace podría producirse “en cualquier momento en los próximos meses”.

Marco Rubio y el opositor cubano Ferrer (Europa Press/Archivo)

Para entender la situación actual en Cuba, es clave saber que el régimen enfrenta un rechazo social amplificado por la crisis económica, la persecución política y la existencia de una oposición interna y en el exilio, mientras Estados Unidos muestra una postura firme a favor de un cambio de gobierno. El liderazgo de Ferrer y la coordinación con figuras clave en Washington refuerzan las posibilidades de una transición política inminente.

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(Con información de Europa Press)