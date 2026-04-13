El hábito que puede potenciar tu celular: cada cuánto debes reiniciarlo y por qué

Reiniciar el celular semanalmente ayuda a optimizar el rendimiento y la velocidad del dispositivo, según expertos y fabricantes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación sobre reiniciar el celular suele despertar dudas entre usuarios que buscan prolongar la vida útil de sus dispositivos y mantener el funcionamiento óptimo. Aunque la mayoría de los móviles actuales están diseñados para gestionar sus propios recursos de manera automática, la periodicidad con la que se apaga y enciende el teléfono sigue generando incertidumbre.

Los fabricantes y organismos de seguridad convergen en varios puntos sobre la frecuencia ideal y los beneficios concretos de esta práctica, que más que una necesidad o una obligación, es una recomendación para mejorar el funcionamiento del teléfono.

Por qué reiniciar el móvil puede ser útil

Los teléfonos inteligentes, cada vez más sofisticados y complejos, realizan decenas de tareas simultáneas. A pesar de la avanzada gestión interna de los sistemas operativos modernos, en ocasiones surgen pequeños fallos o ralentizaciones.

Reiniciar el dispositivo provoca que el sistema operativo vuelva a cargar todos los procesos, lo que puede ser útil si alguno se ha atascado o si una aplicación dejó de responder.

El reinicio del móvil contribuye a liberar memoria RAM y cerrar aplicaciones abiertas que pueden afectar la performance del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta acción, sencilla y rápida, se compara con lo que tradicionalmente se hace con los ordenadores personales. Aunque los smartphones actuales cuentan con mecanismos para resolver errores y limpiar la memoria RAM por sí mismos, no siempre logran subsanar todos los inconvenientes. Por ello, reiniciar sigue siendo una herramienta válida ante problemas puntuales.

Reiniciar el móvil consiste en apagarlo y encenderlo para restablecer los procesos internos, interrumpir aplicaciones en segundo plano y renovar el uso de memoria. Esta acción puede ayudar a mejorar la fluidez, prevenir fallos y, en ciertas circunstancias, añadir una capa de protección contra software malicioso.

Con qué frecuencia se debe reiniciar el celular

Las recomendaciones sobre la periodicidad varían según el modelo y el uso que se le dé al dispositivo. Los sistemas operativos más recientes han evolucionado hasta el punto de autogestionar muchos errores, por lo que la necesidad de reinicios frecuentes ha disminuido. Sin embargo, distintos fabricantes sugieren que reiniciar el móvil una vez por semana puede marcar una diferencia perceptible, sobre todo en equipos antiguos o con recursos limitados.

Para modelos actuales con actualizaciones regulares, el propio sistema suele solicitar reinicios automáticos tras instalar parches de seguridad o nuevas versiones. Si el usuario no recibe estas actualizaciones mensualmente, reiniciar de forma manual cada dos o tres semanas tampoco genera inconvenientes y puede contribuir a mantener el celular funcionando con mayor fluidez.

Para dispositivos con recursos limitados o modelos antiguos, reiniciar el celular semanalmente puede prevenir fallos y errores frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la ausencia de una regla rígida, la práctica más extendida es reiniciar el teléfono semanalmente, especialmente si se detectan lentitud, cierres de aplicaciones o fallos en el sistema.

Beneficios de reiniciar el teléfono periódicamente

El reinicio periódico del dispositivo aporta ventajas tangibles en el rendimiento y la estabilidad. Con el uso diario, es habitual que aplicaciones queden abiertas sin que el usuario lo note, ocupando memoria y recursos. Con el paso de los días, esto puede traducirse en una disminución de la velocidad, fallos inesperados o cierres forzosos. Reiniciar el celular permite liberar estos recursos y reorganizar los procesos, devolviendo al equipo parte de su agilidad original.

Fabricantes como Samsung han señalado que muchos problemas habituales se solucionan simplemente apagando y encendiendo el teléfono, lo que evita la necesidad de acudir a un servicio técnico o realizar configuraciones complejas. Para el usuario promedio, esta acción se traduce en una experiencia más fluida y estable.

Además, el reinicio es útil para interrumpir procesos en segundo plano que pueden estar consumiendo batería de manera innecesaria. Según expertos citados por el portal tecnológico alemán Giga, muchos usuarios desconocen la cantidad de aplicaciones y tareas que se mantienen activas todo el tiempo. Apagar y volver a encender el dispositivo ayuda a restablecer el consumo energético, optimizando la duración de la batería.

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) recomienda reiniciar el smartphone como medida adicional de protección ante software malicioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el celular no solo beneficia el rendimiento, también aporta ventajas en materia de seguridad. Diferentes aplicaciones pueden operar en segundo plano sin permiso explícito del usuario, accediendo a datos sensibles como ubicaciones, contraseñas o hábitos de uso.

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ha señalado que, para ciertos tipos de software malicioso, el corte repentino que implica el reinicio dificulta su funcionamiento y limita su capacidad de recopilar información.