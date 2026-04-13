El error al usar el refrigerador que aumenta un 30% su consumo energético

Hay diferentes cuidados que se deben tener al utilizar el refrigerador para reducir su impacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los hogares, el refrigerador permanece en funcionamiento las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, siendo un electrodoméstico esencial para la conservación de alimentos y que llega a representar el 31% del consumo energético total de un hogar.

En este contexto, un error frecuente y poco advertido entre los usuarios es no descongelar el refrigerador, sobre su congelador de manera periódica. Este descuido, aparentemente menor, puede tener consecuencias directas en la factura de luz.

Una capa de escarcha de apenas tres milímetros en las paredes del congelador incrementa el consumo energético hasta un 30%, de acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU).

Cómo se debe descongelar correctamente un congelador

Para cualquier limpieza exhaustiva se debe desconectar el aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de descongelación requiere organización y algunos cuidados básicos. La OCU sugiere seguir un protocolo que comienza por desconectar el aparato y proteger el área circundante para evitar filtraciones de agua.

Es fundamental retirar todos los alimentos y almacenarlos temporalmente en bolsas térmicas o el propio refrigerador, si hay espacio disponible. A continuación, se aconseja extraer los cajones y estantes, permitiendo que el hielo se derrita sin forzarlos.

La limpieza debe realizarse con agua jabonosa o una mezcla de agua y vinagre, asegurando un secado completo antes de volver a conectar el congelador. Un aspecto relevante es no volver a congelar alimentos que hayan perdido la cadena de frío durante el proceso, para evitar riesgos sanitarios.

Qué hábitos ayudan a prevenir la formación de hielo en el refrigerador

Se debe evitar abrir la puerta del refrigerador muchas veces al día. (Imagen ilustrativa Infobae)

Prevenir la acumulación de hielo reduce el esfuerzo y la frecuencia de las descongelaciones. La OCU señala que abrir la puerta solo las veces imprescindibles, evitar introducir alimentos calientes y no bajar excesivamente la temperatura interna son prácticas que contribuyen a minimizar la formación de escarcha.

Además, la ubicación del electrodoméstico influye: es clave instalarlo alejado de fuentes de calor y permitir la circulación de aire detrás del aparato.

Mantener limpios los conductos y asegurarse de que la puerta cierre correctamente son acciones sencillas que optimizan el rendimiento energético y prolongan la vida útil del refrigerador.

A qué temperatura se debe configurar el refrigerador y el congelador

La temperatura ideal para el correcto funcionamiento del refrigerador y el congelador influye directamente en el consumo energético y en la conservación de los alimentos. Según la OCU, la pauta a seguir es ajustar el refrigerador a 5°C y el congelador a -17°C.

Ajustar la temperatura interna del electrodoméstico ayuda a mantener en buen estado los productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener los anteriores valores garantiza una refrigeración eficiente sin exigir un sobreesfuerzo del motor, lo que reduce el gasto de electricidad. Un ajuste por debajo de estas temperaturas, lejos de mejorar la conservación, incrementa el consumo y favorece la formación de hielo.

Asimismo, regular la temperatura ayuda a evitar la aparición de bacterias en los alimentos. Los termostatos permiten comprobar y ajustar con precisión los valores internos. Es importante no confiar únicamente en las ruedas de ajuste tradicionales, porque pueden carecer de exactitud.

Qué otras estrategias permiten reducir el consumo energético del refrigerador

Más allá de la descongelación y el ajuste de temperatura, existen otras prácticas que contribuyen al ahorro energético. Una de ellas es evitar sobrecargar el interior, porque el aire frío debe circular libremente para distribuir la temperatura de forma uniforme.

Es necesario introducir los alimentos tibios y no calientes al aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nevera excesivamente llena obliga al motor a trabajar más y puede generar puntos calientes que afecten la conservación de los alimentos.

Otra pauta es realizar revisiones periódicas de la parte trasera del aparato. La acumulación de polvo en el condensador provoca un sobrecalentamiento del motor y aumenta el consumo eléctrico. Limpiar la rejilla y asegurar una ventilación adecuada prolongan la vida útil del electrodoméstico y favorecen la eficiencia.

Cuáles señales advierten sobre un mal funcionamiento en el refrigerador

Un aumento excesivo en la acumulación de hielo tras la limpieza puede indicar que la puerta del congelador no está cerrando herméticamente. Según la OCU, el deterioro de las gomas de sellado facilita la entrada de aire y humedad, lo que provoca la formación constante de escarcha.

Otra señal de alerta es el incremento repentino en el consumo energético, perceptible en la factura eléctrica mensual. Ante cualquiera de estos síntomas, es clave revisar el estado del aparato y realizar el mantenimiento necesario.