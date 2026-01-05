Paneles solares sobre cultivos disminuyen el estrés térmico, según estudio

Jack’s Solar Garden es una explotación agrivoltaica en Colorado, cerca de Longmont, en EE. UU. (Foto: Talitha Neesham-McTiernan)

El avance de la agrivoltaica, la instalación de paneles solares elevados en campos agrícolas, está demostrando beneficios que van más allá de la producción simultánea de energía limpia y alimentos. Un estudio presentado en el congreso anual de la American Geophysical Union (AGU) de 2025 revela que estos sistemas no solo optimizan los recursos del suelo, sino que también protegen de forma tangible la salud y el bienestar de los trabajadores agrícolas.

La sombra proporcionada por los paneles reduce las temperaturas extremas hasta en 10 °C y alivia significativamente la fatiga y el estrés térmico de quienes laboran bajo el sol.

Sombra, agua fresca y alivio físico: efectos directos de la agrivoltaica

La investigación, encabezada por Talitha Neesham-McTiernan de la Universidad de Arizona, se desarrolló en Jack’s Solar Garden, una explotación agrivoltaica ubicada en Colorado, Estados Unidos. En este lugar, los paneles solares generan franjas de sombra que se mueven durante el día.

La sombra proporcionada por los paneles alivia la fatiga y el estrés térmico de quienes laboran bajo el sol. (Difusión)

Esta sombra, lejos de ser un detalle menor, transforma la experiencia diaria de los trabajadores: disminuye el calor directo, reduce el agotamiento y permite mantener el agua potable fría por más tiempo, lo que resulta esencial para prevenir golpes de calor en verano.

Además, la posibilidad de hacer pausas a la sombra y apoyarse en las estructuras aporta un alivio físico y mental que mejora la calidad de vida en el trabajo.

Beneficios humanos y medición del impacto térmico en el campo

Más allá de proteger los cultivos, la agrivoltaica genera ventajas decisivas para las personas. Entrevistas y mediciones realizadas en el estudio muestran que los trabajadores y el personal de investigación organizan sus jornadas buscando la protección de los paneles durante las horas más calurosas.

Esta sombra, lejos de ser un detalle menor, transforma la experiencia diaria de los trabajadores. (Difusión)

Los datos recabados reflejan una reducción de hasta 5,5 °C en el índice de estrés térmico (temperatura de bulbo húmedo y globo) en comparación con campos sin paneles, lo que puede marcar la diferencia entre jornadas sostenibles y condiciones extremas que obligan a suspender las tareas.

El estudio también subraya que la percepción del calor es compleja: sensores y testimonios no siempre coinciden en las zonas más cálidas, lo que refuerza la importancia de observar y escuchar las experiencias de los trabajadores en el espacio real.

La investigadora planea expandir el análisis a otros climas y regiones, con el objetivo de obtener datos fisiológicos más precisos y comprender mejor los límites y posibilidades de la agrivoltaica. Aunque no se presenta como una solución universal, el estudio concluye que la implementación de paneles solares en la agricultura es una herramienta poderosa para mitigar los riesgos del calor extremo, que cada vez es más frecuente.

Así, la transición energética demuestra que también puede proteger los cuerpos, no solo los recursos, en un contexto global marcado por el cambio climático.

El estudio se presentó en el congreso anual de la American Geophysical Union (AGU) de 2025. (news.agu.org)

Agrivoltaica: integración de energía solar y agricultura en un mismo terreno

La agrivoltaica es una práctica que combina la producción agrícola con la generación de energía solar en un mismo terreno. Esta tecnología consiste en instalar paneles solares elevados sobre campos de cultivo, permitiendo que ambos sistemas funcionen de manera simultánea sin competir por el uso del suelo. De este modo, se optimiza el aprovechamiento del espacio rural y se diversifican los ingresos de los agricultores.

Uno de los principales beneficios de la agrivoltaica es la protección que brindan los paneles solares frente a condiciones climáticas extremas, como el exceso de radiación solar o las altas temperaturas, lo que puede reducir el estrés térmico en las plantas y mejorar su rendimiento.

Además, el sistema genera energía limpia, contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes y al desarrollo de fuentes renovables. Así, la agrivoltaica representa una alternativa eficiente y sostenible para el sector agrícola y energético.