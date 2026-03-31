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GTA 6 podría no costar 100 dólares, pero tendría publicidad para compensarlo

El desarrollo del juego de Rockstar supera los 2.000 millones de dólares, convirtiéndolo en el más caro de la historia

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Rockstar inaugura la web oficial de GTA 6 con detalles exclusivos del juego. (Rockstar Games)
El CEO de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, revela nuevas pistas sobre el precio de lanzamiento de GTA 6 en medio de intensos rumores. (Rockstar Games)

La expectativa en torno al lanzamiento de Grand Theft Auto 6 no solo implica lo que ofrecerá el juego, sino también su precio al público, del que se ha rumoreado podría estar sobre los 100 dólares.

En medio de rumores persistentes sobre el posible costo de este título, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, ha brindado declaraciones que ofrecen una perspectiva sobre lo que podría costar el juego más caro de la historia.

Sus palabras, entrevista con The Game Business, han generado un posible escenario en el que los jugadores tengan publicidad dentro del juego, con el objetivo de no recibir un juego con ese elevado costo.

Cuánto costaría GTA 6

Zelnick abordó la polémica sobre la introducción de publicidad en videojuegos de precio completo. Aunque evitó referirse de manera directa a GTA 6, su postura marcó un límite claro para la monetización de los títulos premium.

GTA 6 ya se puede reservar en la tienda virtual de PlayStation.
Las declaraciones del CEO descartan la presencia de anuncios publicitarios que interrumpan el juego en GTA 6, preservando la experiencia premium. (Rockstar)

El ejecutivo sostuvo que la inclusión de anuncios intersticiales —aquellos que interrumpen la experiencia de juego— resulta injusta cuando un usuario ha pagado entre “70 u 80 dólares” por un producto.

Me cuesta creer que queramos incluir publicidad intersticial en un juego por el que alguien pagó 70 u 80 dólares. Me parecería injusto”. Si bien Take-Two actualmente no comercializa juegos de 80 dólares, esta cifra ha sido interpretada como una pista relevante sobre el rango de precio en que podría situarse GTA 6.

Este fragmento, leído entre líneas por la comunidad y analistas del sector, se ha convertido en la referencia más sólida hasta la fecha sobre el precio base del esperado título, que durante meses estuvo rodeado de especulaciones de que podría superar los 100 dólares.

La posibilidad de que el precio se mantenga en el estándar AAA del mercado representa un alivio para los jugadores. El propio Zelnick no vinculó nominalmente a GTA 6 con la cifra mencionada, pero el contexto de sus declaraciones ha generado una ola de interpretaciones y expectativas.

(YouTube: Rockstar Games)
La saga Grand Theft Auto mantendría su tradición de anunciarse a través de publicidad ambiental ficticia dentro del universo del juego. (YouTube: Rockstar Games)

Cómo debería ser la publicidad dentro del juego

La conversación de Zelnick no solo giró en torno al precio, sino también al modelo de monetización a través de la publicidad. El CEO de Take-Two estableció una diferencia crucial entre los juegos gratuitos y los títulos de pago.

Según sus palabras, la presencia de anuncios en juegos gratuitos es lógica y aceptable, dado que el usuario accede sin abonar un precio inicial. Sin embargo, la inclusión de publicidad intersticial en títulos premium le parece injusta para el consumidor.

En este sentido, Zelnick sí mencionó una excepción: los juegos deportivos, como los NBA 2K, donde la publicidad se integra de manera ambiental, replicando la experiencia de los eventos reales. En el caso de la franquicia Grand Theft Auto, la saga ha incorporado tradicionalmente publicidad ambiental, como vallas y anuncios ficticios dentro del universo del juego, un recurso que no interrumpe la jugabilidad ni afecta la inmersión.

El CEO dejó claro que no habrá anuncios que corten el desarrollo de la partida en GTA 6, pero no descartó la presencia de elementos publicitarios ambientales, algo que forma parte del ADN de la serie desde sus primeras entregas.

Los altos costos de desarrollo de GTA 6 generan dudas sobre su precio final, aunque Take-Two apunta a mantenerlo dentro del estándar AAA del mercado. (ROCKSTAR GAMES)
Los altos costos de desarrollo de GTA 6 generan dudas sobre su precio final, aunque Take-Two apunta a mantenerlo dentro del estándar AAA del mercado. (ROCKSTAR GAMES)

El alto costo del desarrollo de GTA 6

El debate sobre el precio de GTA 6 se ha intensificado a raíz de las filtraciones y estimaciones sobre su presupuesto de desarrollo. La propia empresa ha confirmado que el coste de producción supera los 2.000 millones de dólares, posicionando a esta entrega como el videojuego más caro de la historia.

Factores como gráficos de última generación, un mapa expansivo y años de trabajo alimentaron la idea de que el precio base podría alcanzar o incluso superar los 100 dólares.

Sin embargo, las palabras de Zelnick sugieren que Take-Two optaría por mantener el precio en la barrera de los 80 dólares, en línea con la tendencia de mercado que ya han explorado otros gigantes de la industria. Por ejemplo, Nintendo subió el precio estándar con títulos recientes para Switch 2, mientras que Microsoft intentó adoptar el mismo modelo con Xbox, aunque luego retrocedió.

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