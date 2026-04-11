Google Maps ahora te ayuda a escribir reseñas con Gemini: así funciona

Google Maps, además de guiarte hasta tu destino, permite consultar opiniones sobre restaurantes, centros comerciales y salones de belleza a través de reseñas de otros usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Google Maps, además de facilitar la llegada a un destino, permite conocer detalles sobre restaurantes, centros comerciales, salones de belleza, entre otros lugares, a través de las reseñas publicadas por otros usuarios. Ahora, Google está simplificando el proceso para dejar opiniones y calificaciones en la plataforma.

Al activar el acceso a contenido multimedia para Google Maps en la configuración del teléfono, las fotos y videos de experiencias recientes se mostrarán de forma destacada en la pestaña Contribuir. De esta manera, basta con seleccionar el archivo y publicarlo.

Las recomendaciones de fotos y videos ya están disponibles en Android a nivel mundial y se espera que lleguen a iOS en los próximos meses.

Si habilitas el acceso a multimedia en la app, tus fotos y videos recientes aparecerán resaltados en la pestaña Contribuir. (Google)

¿Pero subes una foto y ahora tienes que encargarte del pie de foto? Por supuesto que no.

Google ha simplificado todo el proceso: una vez que seleccionas tus fotos, Gemini (la inteligencia artificial de esta compañía) las analiza y genera automáticamente pies de foto que puedes editar o eliminar según tu preferencia.

Las sugerencias de pies de foto ya están disponibles en inglés para iOS en Estados Unidos y se ampliarán a nivel mundial y a Android en los próximos meses.

Tu dedicación al compartir reseñas ahora será reconocida por Google. Los puntos acumulados aparecerán directamente en la pestaña Contribuir y los niveles deGuía Local se destacarán en las páginas de perfil.

Google ha agilizado el proceso: tras elegir tus fotos, Gemini las analiza y genera automáticamente pies de foto editables o eliminables. (Google)

Además, las insignias de logros se han actualizado para que puedas identificar si eres un experto en investigación, fotógrafo destacado o un colaborador en crecimiento.

Para quienes buscan opiniones confiables, los perfiles dorados permiten identificar fácilmente a los colaboradores más destacados entre las reseñas. Estas mejoras ya están disponibles en Android, iOS y computadoras.

Qué otras nuevas funciones se han añadido a Google

Además de las recientes mejoras en las reseñas, Google Maps ha incorporado nuevas funciones dirigidas a facilitar la experiencia de los usuarios al buscar información y planificar viajes.

Entre estas novedades destaca Ask Maps, una herramienta conversacional diseñada para responder preguntas complejas sobre lugares y servicios, superando las posibilidades de un mapa tradicional.

Junto a las mejoras en reseñas, Google Maps sumó funciones para simplificar la búsqueda de información y la planificación de viajes. (Google)

Con Ask Maps, los usuarios pueden plantear consultas como: «¿Dónde puedo cargar mi móvil sin hacer cola para un café?» o «¿Hay pistas de tenis públicas con iluminación para jugar esta noche?».

Antes, obtener este tipo de información implicaba revisar manualmente reseñas y realizar búsquedas extensas. Ahora, basta con pulsar el botón Ask Maps para recibir respuestas personalizadas, acompañadas de un mapa interactivo que visualiza las opciones sugeridas.

Esta función aprovecha la información actualizada de Maps y la comunidad de más de 500 millones de colaboradores para ofrecer recomendaciones ajustadas a los intereses y necesidades del usuario.

Si planificas un viaje, puedes preguntar: “Voy al Gran Cañón, Horseshoe Bend y Coral Dunes. ¿Alguna recomendación de paradas en el camino?“.

Además de nuevas opciones de exploración, Google Maps transformó por completo su experiencia de navegación. (Google)

Maps analiza datos de más de 300 millones de lugares y presenta indicaciones, tiempos estimados de llegada y sugerencias de rutas, incluyendo actividades menos conocidas y consejos sobre entradas gratuitas.

Las respuestas que ofrece Ask Maps se personalizan según el historial de búsquedas y los lugares guardados en la cuenta del usuario. Por ejemplo, si solicitas: “Mis amigos vienen de Midtown East después del trabajo. ¿Existe un restaurante vegano con mesa para cuatro a las 19:00?“, la plataforma identifica tus preferencias y muestra alternativas relevantes a mitad de camino.

Una vez elegido el lugar, puedes reservar mesa, guardar la ubicación en una lista o compartirla con tus contactos, además de obtener indicaciones precisas para llegar.

El sistema presenta gráficos actualizados, guía visual más clara y una vista 3D de edificios, pasos elevados y el terreno. (Google)

Ask Maps ya está disponible en Estados Unidos e India para dispositivos Android e iOS y pronto se extenderá a computadoras de escritorio.

Además de ofrecer nuevas formas de explorar, Google Maps ha renovado completamente la experiencia de navegación, introduciendo la Navegación Inmersiva, la actualización más significativa en más de diez años.

Este sistema presenta gráficos rediseñados, una guía visual más intuitiva y una vista tridimensional que refleja edificios, pasos elevados y el terreno circundante. Elementos clave de la ruta, como carriles, pasos peatonales, semáforos y señales de stop, se destacan para mejorar la seguridad en los desplazamientos.