Tecno

Google Maps ahora te ayuda a escribir reseñas con Gemini: así funciona

La inteligencia artificial de Google ahora puede seleccionar las mejores imágenes de los lugares visitados y generar pies de fotos

Guardar
Google Maps, además de guiarte hasta tu destino, permite consultar opiniones sobre restaurantes, centros comerciales y salones de belleza a través de reseñas de otros usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Google Maps, además de guiarte hasta tu destino, permite consultar opiniones sobre restaurantes, centros comerciales y salones de belleza a través de reseñas de otros usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Google Maps, además de facilitar la llegada a un destino, permite conocer detalles sobre restaurantes, centros comerciales, salones de belleza, entre otros lugares, a través de las reseñas publicadas por otros usuarios. Ahora, Google está simplificando el proceso para dejar opiniones y calificaciones en la plataforma.

Al activar el acceso a contenido multimedia para Google Maps en la configuración del teléfono, las fotos y videos de experiencias recientes se mostrarán de forma destacada en la pestaña Contribuir. De esta manera, basta con seleccionar el archivo y publicarlo.

Las recomendaciones de fotos y videos ya están disponibles en Android a nivel mundial y se espera que lleguen a iOS en los próximos meses.

Una pantalla de smartphone mostrando la aplicación Google Maps con la sección "Contribuir", opciones para editar el mapa y añadir fotos
Si habilitas el acceso a multimedia en la app, tus fotos y videos recientes aparecerán resaltados en la pestaña Contribuir. (Google)

¿Pero subes una foto y ahora tienes que encargarte del pie de foto? Por supuesto que no.

Google ha simplificado todo el proceso: una vez que seleccionas tus fotos, Gemini (la inteligencia artificial de esta compañía) las analiza y genera automáticamente pies de foto que puedes editar o eliminar según tu preferencia.

Las sugerencias de pies de foto ya están disponibles en inglés para iOS en Estados Unidos y se ampliarán a nivel mundial y a Android en los próximos meses.

Tu dedicación al compartir reseñas ahora será reconocida por Google. Los puntos acumulados aparecerán directamente en la pestaña Contribuir y los niveles deGuía Local se destacarán en las páginas de perfil.

Primer plano de un iPhone con una ventana para editar un pie de foto ('Ornate wrought iron Carousel gate') y un teclado QWERTY virtual
Google ha agilizado el proceso: tras elegir tus fotos, Gemini las analiza y genera automáticamente pies de foto editables o eliminables. (Google)

Además, las insignias de logros se han actualizado para que puedas identificar si eres un experto en investigación, fotógrafo destacado o un colaborador en crecimiento.

Para quienes buscan opiniones confiables, los perfiles dorados permiten identificar fácilmente a los colaboradores más destacados entre las reseñas. Estas mejoras ya están disponibles en Android, iOS y computadoras.

Qué otras nuevas funciones se han añadido a Google

Además de las recientes mejoras en las reseñas, Google Maps ha incorporado nuevas funciones dirigidas a facilitar la experiencia de los usuarios al buscar información y planificar viajes.

Entre estas novedades destaca Ask Maps, una herramienta conversacional diseñada para responder preguntas complejas sobre lugares y servicios, superando las posibilidades de un mapa tradicional.

Un smartphone negro en posición vertical con una pantalla blanca que muestra la aplicación 'Ask Maps' de Google, y un teclado QWERTY en la parte inferior
Junto a las mejoras en reseñas, Google Maps sumó funciones para simplificar la búsqueda de información y la planificación de viajes. (Google)

Con Ask Maps, los usuarios pueden plantear consultas como: «¿Dónde puedo cargar mi móvil sin hacer cola para un café?» o «¿Hay pistas de tenis públicas con iluminación para jugar esta noche?».

Antes, obtener este tipo de información implicaba revisar manualmente reseñas y realizar búsquedas extensas. Ahora, basta con pulsar el botón Ask Maps para recibir respuestas personalizadas, acompañadas de un mapa interactivo que visualiza las opciones sugeridas.

Esta función aprovecha la información actualizada de Maps y la comunidad de más de 500 millones de colaboradores para ofrecer recomendaciones ajustadas a los intereses y necesidades del usuario.

Si planificas un viaje, puedes preguntar: “Voy al Gran Cañón, Horseshoe Bend y Coral Dunes. ¿Alguna recomendación de paradas en el camino?“.

Captura de pantalla de Google Maps en vista 3D con un coche blanco en una autopista, ruta azul, edificios grises, indicaciones de giro y parques
Además de nuevas opciones de exploración, Google Maps transformó por completo su experiencia de navegación. (Google)

Maps analiza datos de más de 300 millones de lugares y presenta indicaciones, tiempos estimados de llegada y sugerencias de rutas, incluyendo actividades menos conocidas y consejos sobre entradas gratuitas.

Las respuestas que ofrece Ask Maps se personalizan según el historial de búsquedas y los lugares guardados en la cuenta del usuario. Por ejemplo, si solicitas: “Mis amigos vienen de Midtown East después del trabajo. ¿Existe un restaurante vegano con mesa para cuatro a las 19:00?“, la plataforma identifica tus preferencias y muestra alternativas relevantes a mitad de camino.

Una vez elegido el lugar, puedes reservar mesa, guardar la ubicación en una lista o compartirla con tus contactos, además de obtener indicaciones precisas para llegar.

Una imagen digital que muestra Google Maps con navegación 3D inmersiva y un smartphone con la función 'Ask Maps' y teclado en pantalla
El sistema presenta gráficos actualizados, guía visual más clara y una vista 3D de edificios, pasos elevados y el terreno. (Google)

Ask Maps ya está disponible en Estados Unidos e India para dispositivos Android e iOS y pronto se extenderá a computadoras de escritorio.

Además de ofrecer nuevas formas de explorar, Google Maps ha renovado completamente la experiencia de navegación, introduciendo la Navegación Inmersiva, la actualización más significativa en más de diez años.

Este sistema presenta gráficos rediseñados, una guía visual más intuitiva y una vista tridimensional que refleja edificios, pasos elevados y el terreno circundante. Elementos clave de la ruta, como carriles, pasos peatonales, semáforos y señales de stop, se destacan para mejorar la seguridad en los desplazamientos.

Temas Relacionados

Google MapsGeminiReseñasAplicación móvilTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, revela cómo la compañía logró liderar la carrera de la IA

La compañía unificó equipos, recursos y capacidad de cómputo para responder a un entorno que califica como el más competitivo de su historia

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, revela cómo la compañía logró liderar la carrera de la IA

Copa Libertadores 2026: cómo configurar tu televisor para vivir los partidos como si estuvieras en el estadio

Con simples cambios en imagen y sonido, los hinchas pueden transformar su sala en un espacio más inmersivo

Copa Libertadores 2026: cómo configurar tu televisor para vivir los partidos como si estuvieras en el estadio

De la banca digital al estadio: así ingresó Nubank en el deporte

La fintech de origen brasilero ahora tiene los derechos de nombre de la arena de la Sociedade Esportiva Palmeiras en Brasil

De la banca digital al estadio: así ingresó Nubank en el deporte

La nueva batería de estado sólido que promete 100 años de energía para dispositivos de bajo consumo

El depósito energético aprovecha la desintegración radiactiva del níquel-63 para generar electricidad de forma sostenida

La nueva batería de estado sólido que promete 100 años de energía para dispositivos de bajo consumo

Usa dos cuentas de WhatsApp en un solo celular: aplica para iOS y Android

La opción multicuenta ya está disponible tanto en Android como en iOS, con un proceso de configuración simple desde el menú de ajustes

Usa dos cuentas de WhatsApp en un solo celular: aplica para iOS y Android
DEPORTES
El inesperado guiño de Carlo Ancelotti a Neymar a 63 días del debut de Brasil en el Mundial 2026

El inesperado guiño de Carlo Ancelotti a Neymar a 63 días del debut de Brasil en el Mundial 2026

La selección de Italia comienza su reconstrucción: busca convocar a una estrella del fútbol brasileño

Ajedrez: Faustino Oro ganó otra vez en el Abierto de Menorca, pero su título de gran maestro deberá esperar

Boca Juniors recibirá a Independiente en un duelo clave en la Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

“Acá matamos por dos cosas”: el crudo relato de una figura del fútbol italiano de su paso por la cárcel

TELESHOW
Mirtha Legrand fue a ver Rocky y sorprendió a Nico Vázquez: “¿Este cuerpo lo tenías antes?”

Mirtha Legrand fue a ver Rocky y sorprendió a Nico Vázquez: “¿Este cuerpo lo tenías antes?”

Cazzu habla acerca de su debut como actriz en el cine: “Fue una experiencia reveladora”

Los nervios y la emoción de Agustín Rada Aristarán antes de su debut como Willy Wonka: “No digas que falta poco, Dios”

La Peña de Morfi vuelve con emoción, memoria y una dupla que promete: el regreso más esperado de los domingos

Román, el Original: “Me ofrecieron plata por sexo varias veces”

INFOBAE AMÉRICA

Este estado lidera el aumento de precios de vivienda en EEUU mientras el mercado inmobiliario se desacelera

Este estado lidera el aumento de precios de vivienda en EEUU mientras el mercado inmobiliario se desacelera

Reino Unido frenó el acuerdo para entregar las islas Chagos a Mauricio tras la oposición de Trump

Donald Trump dijo que EEUU está “comenzando el proceso de desminado” del estrecho de Ormuz

María Corina Machado: “No hay represión que pueda detener las demandas de los venezolanos”

Condenaron a 10 años de cárcel al ex ministro de Medioambiente de Bolivia acusado de recibir sobornos