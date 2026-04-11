Así es el aeropuerto más tecnológico del mundo con una cascada gigante de 40 metros

El Aeropuerto Internacional de Shanghái es uno de los principales centros de conexiones aéreas en Asia. (AP Photo/Vincent Thian)

Los aeropuertos suelen incorporar tecnología avanzada, pero algunos destacan especialmente. Es el caso del Aeropuerto Changi de Singapur, un referente mundial gracias a la integración de biometría facial e identificación por iris en los procesos migratorios y de embarque, permitiendo viajar sin necesidad de mostrar el pasaporte.

Su experiencia inteligente incluye facturación automatizada, quioscos de autoservicio, robótica y monitoreo operativo en tiempo real, lo que facilita un tránsito ágil y cómodo para los pasajeros.

Ubicado en el extremo este de la isla, a 24 kilómetros del centro de Singapur, el aeropuerto ocupa unas 1.300 hectáreas (13 km²). Dispone de cuatro terminales, cientos de tiendas, dos hoteles internos, piscina y una cascada artificial de 40 metros de altura que cae desde el techo, convirtiéndolo en uno de los aeropuertos más innovadores y atractivos del mundo.

La cascada es utilizada como un centro de congregación para las personas. REUTERS/Edgar Su

Cómo es la cascada artificial del Aeropuerto Changi de Singapur

La “cascada” del aeropuerto de Singapur es una de las estructuras más impresionantes a nivel mundial. Se trata del Rain Vortex, ubicada en el complejo Jewel Changi Airport.

Esta cascada interior es la más alta del mundo, con 40 metros de altura, equivalente a un edificio de siete pisos. El agua cae desde un orificio circular en el techo de vidrio hasta el nivel más bajo del edificio, rodeada por un extenso bosque interior que alberga miles de plantas y árboles.

El sistema utiliza agua de lluvia reciclada, que se bombea hacia arriba para mantener un flujo constante y controlado, evitando la humedad excesiva en el interior. La base cuenta con una estructura especial para reducir el ruido y las salpicaduras.

El agua cae desde el techo de vidrio y está rodeada por un extenso jardín interior con miles de plantas y árboles. (AP Photo/Vincent Thian)

Durante el día, la cascada ya resulta impactante, pero al anochecer se transforma en un espectáculo de luces y música en 360°, donde se proyectan imágenes sobre la cortina de agua, creando una experiencia inmersiva única para los visitantes.

Qué tecnología hay en el Aeropuerto Changi de Singapur

El Aeropuerto Changi de Singapur es reconocido mundialmente por su alto nivel de innovación y tecnología avanzada. Entre las principales soluciones tecnológicas que incorpora destacan:

Biometría facial e identificación por iris: Permite realizar procesos migratorios y de embarque sin necesidad de mostrar el pasaporte, agilizando el tránsito de los pasajeros.

Facturación y embarque automatizados: Dispone de quioscos de autoservicio y sistemas automáticos para el check-in y la gestión de equipaje.

Robótica: Utiliza robots para tareas de limpieza, atención al cliente y apoyo logístico dentro de las terminales.

Cuenta con modernas terminales, tren magnético Maglev y amplias zonas de servicios para pasajeros. REUTERS/Caroline Chia

Monitoreo operativo en tiempo real: Implementa sistemas centralizados que supervisan el flujo de pasajeros, el equipaje y las operaciones aeroportuarias, optimizando la eficiencia y la seguridad.

Cascada Rain Vortex y entorno inteligente: La cascada interior más alta del mundo se integra en el complejo Jewel, junto a un bosque interior, ambos gestionados con sistemas de reciclaje de agua, control de humedad y tecnología para espectáculos de luz y sonido.

Acceso a internet de alta velocidad y zonas digitales interactivas: Facilita la conectividad y ofrece experiencias interactivas para viajeros.

Eficiencia energética y sostenibilidad: Emplea tecnologías para el uso racional de energía y el reciclaje de recursos, como la recolección y reutilización del agua de lluvia.

Este aeropuerto maneja decenas de millones de pasajeros al año y es clave para el comercio y el turismo en la región. REUTERS/Caroline Chia/File Photo

Datos relevantes sobre Aeropuerto Changi de Singapur

Además de la cascada artificial y los avances tecnológicos del Aeropuerto Changi de Singapur, existen otros datos destacados que lo convierten en un referente internacional.

Este aeropuerto conecta con más de 100 países y 400 ciudades en todo el mundo y cuenta con cuatro terminales (T1, T2, T3 y T4). Es el principal hub de Singapore Airlines.

La experiencia en Changi va mucho más allá de un aeropuerto convencional. Alberga el complejo Jewel Changi Airport, donde se encuentra la cascada interior más alta del mundo (Rain Vortex).

Entre sus atractivos, destacan jardines temáticos como el de mariposas, cactus y girasoles, un cine gratuito abierto las 24 horas, un gran centro comercial y una piscina en la azotea de la Terminal 1.