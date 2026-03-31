Airbnb ahora te lleva del aeropuerto al hospedaje: así funciona el nuevo servicio

Airbnb sumó la posibilidad de reservar transporte privado en más de 125 ciudades de Asia, Europa y Latinoamérica, incluyendo París, Bali y Ciudad de México. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Airbnb incorporó la opción de reservar transporte privado en más de 125 ciudades de Asia, Europa y Latinoamérica, entre ellas París, Bali y Ciudad de México. La función opera en colaboración con Welcome Pickups, proveedor internacional de servicios de traslado.

La función permite a los usuarios reservar un auto privado para que los lleve desde el alojamiento donde están hospedados hasta el lugar donde comienzan o terminan su viaje, como puede ser el aeropuerto, una estación de tren o de autobuses.

Por ejemplo:

Si llegas a París y te hospedas en un Airbnb, puedes reservar un auto que te recoja en el aeropuerto y te lleve a tu alojamiento.

Cuando termina tu estadía, puedes reservar un auto que te recoja en el alojamiento y te lleve al aeropuerto, estación de tren o cualquier otro lugar de partida.

Después de confirmar una reserva en una ciudad habilitada, los usuarios encuentran la opción de programar un traslado en la pestaña Viajes de Airbnb. (Airbnb)

Esta opción resulta útil para quienes buscan un traslado seguro y cómodo al iniciar o finalizar su viaje, sin necesidad de gestionar servicios adicionales fuera de la plataforma.

Cómo reservar transporte privado en Airbnb

Para reservar un servicio de transporte privado en Airbnb, los usuarios verán la opción de programar un traslado en la pestaña Viajes inmediatamente después de confirmar una estancia en una ciudad disponible. Desde la aplicación, podrán revisar los detalles del servicio y realizar modificaciones según lo necesiten.

Al llegar, tienen la posibilidad de elegir una bienvenida personalizada por parte del conductor.

Al finalizar su estadía, serán recogidos en su alojamiento y trasladados directamente al aeropuerto o estación correspondiente, lo que simplifica tanto la llegada como la salida del destino.

La función permite reservar un auto privado desde el alojamiento hasta el aeropuerto, estación de tren o de autobuses, facilitando los traslados de llegada o salida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“A partir de hoy, los huéspedes de más de 125 ciudades de Asia, Europa y Latinoamérica podrán reservar un servicio de recogida de bienvenida a través de los Servicios de Airbnb, y se irán añadiendo más ciudades de estas regiones a lo largo de 2026″, indicó la compañía.

En qué momentos es útil usar esta función de Airbnb

La función de transporte privado disponible en Airbnb es útil en diversas situaciones de viaje, facilitando los traslados y brindando mayor comodidad a los huéspedes.

Por ejemplo, para quienes llegan a una ciudad por primera vez y no dominan el idioma local, reservar el traslado desde el aeropuerto hasta el alojamiento reduce la incertidumbre y evita la necesidad de negociar tarifas o buscar transporte público desconocido.

En destinos concurridos como París, Bali o Ciudad de México, donde el tráfico y la disponibilidad de taxis pueden ser un desafío, contar con un conductor asignado desde la aplicación permite ahorrar tiempo y evitar esperas.

El servicio de transporte privado en Airbnb resulta práctico en distintos escenarios de viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es conveniente para familias que viajan con niños o equipaje voluminoso, ya que pueden coordinar el servicio anticipadamente y asegurarse de que el vehículo tenga suficiente espacio.

Los viajeros de negocios se benefician al programar recogidas puntuales, permitiendo llegar a reuniones o eventos sin retrasos. Además, durante la salida, el servicio garantiza que los huéspedes sean recogidos directamente en su alojamiento y llevados al aeropuerto o estación, evitando contratiempos de última hora.

Qué alternativas a esta función de Airbnb existen

Existen diversas alternativas al servicio de transporte privado integrado en Airbnb que los viajeros pueden utilizar según sus necesidades y preferencias:

Entre las alternativas a este servicio, los viajeros pueden optar por aplicaciones como Uber, según sus preferencias y necesidades. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Aplicaciones de transporte como Uber, Cabify, DiDi, entre otros: Permiten solicitar autos privados bajo demanda en la mayoría de las ciudades del mundo, con opciones de reserva anticipada y seguimiento del viaje en tiempo real.

Taxis tradicionales: En muchos destinos, los taxis oficiales del aeropuerto o de la ciudad siguen siendo una opción, aunque el proceso de reserva puede no ser tan digital o anticipado como en las apps.

Transporte público: Autobuses, trenes o metro suelen conectar aeropuertos y zonas céntricas a precios accesibles, aunque pueden resultar menos cómodos si se viaja con mucho equipaje o en horarios nocturnos.

Servicios de hotel o alojamiento: Algunos hoteles y alojamientos ofrecen sus propios traslados privados para huéspedes, que pueden reservarse al confirmar la estadía.

Cada alternativa ofrece distintos niveles de comodidad, precio y flexibilidad.