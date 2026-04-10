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Los 5 videos más vistos de frutinovelas, el fenómeno viral que es creado con IA

El formato combina inteligencia artificial, humor absurdo y el drama clásico de las telenovelas

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Videos de menos de dos minutos logran alta retención y se viralizan con facilidad

Las frutinovelas, un formato de microseries creadas con inteligencia artificial y protagonizadas por frutas humanizadas, se han convertido en uno de los fenómenos virales más potentes de las redes sociales.

En plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, estos contenidos acumulan millones de visualizaciones, impulsados por su mezcla de humor absurdo, dramatismo extremo y narrativa rápida.

Algunos de estos videos han logrado posicionarse como los más vistos dentro de esta tendencia, consolidando el impacto de las llamadas “frutinovelas” en la cultura digital actual.

Escenas de "Frutinovelas": a la izquierda, una naranja llora con un regalo junto a un plátano y un limón asustados; a la derecha, una manzana y un limón desayunan
La imagen muestra escenas contrastantes de las populares "Frutinovelas" en TikTok, donde personajes animados con forma de fruta viven intensos dramas y momentos cotidianos.

Entre los clips más populares destacan historias que replican los elementos clásicos de las telenovelas latinoamericanas, pero llevados a un terreno completamente surrealista. Uno de los videos más vistos presenta a una fresa seductora que manipula a un plátano infiel, generando un triángulo amoroso con una naranja celosa. Este episodio, de menos de dos minutos, concentra infidelidad, traición y un giro final inesperado, lo que explica su alto nivel de retención y viralidad.

Otro de los contenidos más reproducidos gira en torno a un pepino misterioso que revela un secreto familiar oculto durante años. La narrativa, cargada de suspenso, culmina con una “muerte” inesperada que parodia los momentos más dramáticos de las telenovelas tradicionales. Este tipo de giros ha sido clave para mantener el interés del público y fomentar la compartición masiva.

Un tercer video viral adapta libremente historias conocidas del melodrama latino, con referencias a producciones clásicas, pero reinterpretadas en clave humorística. En este caso, una protagonista “fresa ingenua” atraviesa una transformación que recuerda a las típicas historias de superación, aunque llevadas a un tono exagerado y caricaturesco que conecta con las audiencias digitales.

Mujer con cabeza de fresa y vestido rojo mojado camina bajo la lluvia en la calle, con un hombre de traje y cabeza de manzana oscura observándola desde una entrada iluminada
Algunos episodios de las frutinovelas superan miles de reproducciones en difrentes redes sociales. (YouTube)

También figura entre los más vistos un episodio centrado en conflictos familiares entre distintas frutas, donde la herencia, los engaños y las rivalidades construyen una trama intensa en pocos segundos. Este tipo de contenido demuestra cómo las frutinovelas logran condensar estructuras narrativas complejas en formatos extremadamente breves.

Finalmente, otro de los videos más populares muestra una historia de romance imposible entre personajes de “distintos mundos”, utilizando frutas y vegetales como metáfora. La combinación de dramatismo y humor absurdo ha convertido este clip en uno de los más compartidos dentro del fenómeno.

El éxito de estos videos no es casual. Las frutinovelas responden a una lógica clara de consumo digital: contenidos cortos, impactantes y fácilmente compartibles. Cada episodio está diseñado para captar la atención en los primeros segundos y mantenerla hasta el final, con finales abiertos que invitan a ver el siguiente capítulo.

La creadora Luisa Fernanda W apostó por un formato viral de las 'frutinovelas' junto a Pipe Bueno - crédito @luisafernandaw/TikTok
Las frutinovelas se generan con IA. (TikTok)

Además, la inteligencia artificial ha democratizado la producción de este tipo de contenidos. Herramientas de generación de imágenes, texto y voz permiten que cualquier usuario cree historias completas en cuestión de minutos. Esto ha multiplicado la cantidad de creadores y ha acelerado la expansión del formato en redes sociales.

Otro factor clave es la conexión cultural. Aunque la tendencia tuvo sus primeras versiones en mercados anglosajones, su adaptación al contexto latinoamericano ha sido determinante. Las frutinovelas incorporan códigos, humor y referencias propias de las telenovelas clásicas, lo que facilita su identificación con el público.

Más allá de lo viral, este fenómeno también refleja un cambio en la forma de producir y consumir ficción. Las frutinovelas muestran cómo la inteligencia artificial puede reducir los tiempos de creación y abrir nuevas posibilidades narrativas, incluso en formatos que hasta hace poco parecían exclusivos de grandes producciones.

Las frutinovelas han obtenido una gran cantidad de visualizaciones en las redes sociales. (Frutinovelas /Captura de video)
Las frutinovelas han obtenido una gran cantidad de visualizaciones en las redes sociales. (Frutinovelas /Captura de video)

Así, estos cinco videos no solo representan los contenidos más vistos del momento, sino también el avance de una nueva etapa en el entretenimiento digital, donde la creatividad, la tecnología y el humor convergen en formatos cada vez más breves y masivos.

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