Cómo hacer frutinovelas con IA: tutorial paso a paso para crear tu propio drama viral

Las frutinovelas combinan IA y humor absurdo para narrar historias protagonizadas por frutas animadas. (Composición)

Si una persona ha pasado recientemente algunos minutos en TikTok o Reels de Instagram, sabrá que el drama más viral del momento no ocurre en las mansiones de los reality shows, sino en las llamadas “frutinovelas”. Estas series de capítulos cortos generados con inteligencia artificial (IA) han llegado para quedarse por mucho tiempo, ya que su producción está al alcance de cualquier usuario y no se requieren equipos profesionales para ello.

Aquí te enseñamos a usar la IA para darle ‘vida’ a estos elementos.

1. El Guion

Antes de animar, necesitas una historia. El éxito de una frutinovela radica en lo absurdo.

Herramienta recomendada: Gemini, ChatGPT y Perplexity son los más usados.

El Prompt: por ejemplo: “Escribe un guion de 30 segundos para una frutinovela donde una Fresa descubre que su novio, un Arándano, en realidad es un espía de la Ensalada César. Usa diálogos dramáticos y exagerados”.

Los chatbots de IA ayudan a crear guiones breves llenos de drama y giros inesperados. (Captura de video)

2. Creación de Personajes

No te conformes con fotos aburridas que encuentras en internet. Crea frutas con personalidad única.

Herramientas: Midjourney o Nano Banana 2 (el motor de imagen de Gemini).

Detalles de diseño: pídeles que tengan texturas realistas pero accesorios divertidos (una manzana con peluca o un plátano con corbata). Ejemplo de prompt : “Una naranja hiperrealista con pestañas largas y expresión de sorpresa, fondo de cocina desenfocado”.



3. Animación Facial

Es un ingrediente esencial para este tipo de contenido. Necesitas que la boca y los ojos se muevan según el diálogo.

Herramientas clave: HeyGen o D-ID: subes la foto de tu fruta y el audio, y la IA sincroniza los labios automáticamente. LalaMu (App): muy popular en redes por su estilo “low-cost” que encaja perfecto con la estética de las frutinovelas.

Proceso: sube la imagen de tu fruta y escribe el texto o sube un audio grabado por ti con voz chillona.

Plataformas como Midjourney o NanoBanana 2 permiten diseñar frutas con expresiones y accesorios personalizados. (Captura de video)

4. Voces y efectos de Sonido

Así como en las series y películas de las plataformas de streaming, la música de fondo y los efectos de sonido son prácticamente inseparables del transcurso de la historia.

Voz (Text-to-Speech): ElevenLabs ofrece voces con emociones (gritos, susurros) que elevan el drama.

Música: usa bibliotecas libres como la de TikTok o Lyria 3 para generar una pista de “telenovela mexicana de los 90” en segundos.

5. El Montaje Final

Une todas las piezas en un editor vertical (CapCut es el más usado para estas tareas). Añade subtítulos grandes y coloridos, y no olvides los zooms dramáticos cada vez que un personaje protagonice una cción que altere el rumbo de la trama, como el hecho de revelar un secreto.

El uso de voces artificiales y música temática intensifica el efecto dramático de cada episodio. (Captura de video)

Por qué las frutinovelas se diferencian de la “basura de IA”

Aunque ambos utilizan herramientas generativas, existe una línea clara entre una frutinovela y el llamado AI Slop (contenido basura). Mientras que las frutinovelas nacen de una intencionalidad creativa y el humor absurdo —donde el autor decide conscientemente el guion, el ritmo y los giros dramáticos—, el AI Slop es contenido vacío generado en masa por bots para engañar algoritmos.

En el drama frutal, la IA es el pincel; en el Slop, la IA es una fábrica de spam que produce imágenes genéricas, como paisajes imposibles o figuras religiosas extrañas, sin ninguna narrativa detrás.

La diferencia clave reside en el vínculo emocional y la estética. Las frutinovelas abrazan lo imperfecto, utilizando el error visual como un recurso cómico que genera comunidad y seguimiento entre los usuarios. Por el contrario, el AI Slop intenta un fotorrealismo pulido pero carente de alma que solo busca el clic accidental.