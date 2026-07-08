Guatemala

Guatemala: Coordinadora de ONGs y Cooperativas exige al MAGA acelerar el gasto ante el avance de El Niño

La coordinación de oenegés y cooperativas alertó por la lenta ejecución de los recursos de la cartera agrícola, que al 30 de junio llegó a 29,38%, en un semestre marcado por sequía y canícula prolongada

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Infografía sobre presupuesto agrícola del MAGA en Guatemala; muestra 29,38% de ejecución al 30 de junio, iconos de programas y campo seco con maíz y sol.
Una infografía de Infobae muestra que la ejecución del presupuesto agrícola del MAGA en Guatemala alcanzó solo el 29,38% de los fondos asignados al 30 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CONGCOOP reclamó al Ministerio de Agricultura de Guatemala que acelere la ejecución de su presupuesto ante el avance de El Súper Niño y la sequía, al advertir que a mitad de año el gasto apenas llegaba al 29,38% de los recursos vigentes, un nivel que, según la organización, deja sin respuesta productiva a la población campesina en plena amenaza sobre los cultivos de granos básicos y la seguridad alimentaria nacional.

La Coordinación de ONGs y Cooperativas de Guatemala informó en conferencia de prensa que el presupuesto vigente del MAGA asciende a Q2.072,77 millones, de los cuales se habían devengado Q609,05 millones al 30 de junio. La entidad sostuvo que todavía quedaban alrededor de Q1.400 millones por ejecutar en el segundo semestre.

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La advertencia se concentró en el desajuste entre el calendario agrícola y la lenta salida de los fondos públicos. La organización planteó que la combinación de canícula prolongada, falta de lluvia y episodios de lluvias intensas exige una intervención más rápida en apoyo a la producción de alimentos, no solo programas de entrega de alimentos.

Mujer con cabello oscuro y chaqueta azul habla por micrófono. Hombre de cabello blanco y chaqueta oscura observa en segundo plano. Mesa con papeles y celular
La CONGCOOP exigió al MAGA acelerar la ejecución del presupuesto ante El Niño y la sequía que amenazan los cultivos de granos básicos en Guatemala. (Noticias Cogcoop Guatemala)

<b>La baja ejecución alcanza a programas de alimentos, riego y agricultura familiar</b>

Uno de los programas señalados por la organización fue el destinado a la entrega de alimentos. Según los datos presentados por la entidad, esa partida contaba con Q270 millones vigentes y solo había ejecutado Q68 millones, equivalentes al 25%.

La organización cuestionó que la respuesta siga concentrada en esquemas asistenciales. En su evaluación, la entrega de alimentos atiende a población vulnerable frente al derecho a la alimentación, pero no resuelve el problema de fondo si no se garantiza el acceso a la producción de alimentos.

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Otro foco de preocupación fue la actividad de promoción de la agricultura sensible a la nutrición y fomento de huertos, vinculada al bono campesino. Ese componente, que incluía entrega de herramientas e insumos para campesinos y campesinas, sufrió un recorte del 64%, y de Q190 millones solo había ejecutado Q55 millones, un avance del 29%.

La organización sostuvo que esa línea debía ser prioritaria por su impacto productivo. También remarcó que el ministerio la vincula con la política de seguridad alimentaria, con el clasificador presupuestario con enfoque de género y con el acompañamiento comprometido a guatemaltecos retornados de manera forzada dentro del plan Retorno al Hogar.

En agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina, el presupuesto quedó en Q172,81 millones y la ejecución era de Q60 millones, un 34%. Para la entidad, ese nivel de gasto refleja una débil presencia territorial del ministerio, ya que esa partida financia el acompañamiento directo en las comunidades.

Seis personas sentadas alrededor de una mesa con mantel azul oscuro, papeles, dos micrófonos, tres teléfonos celulares, sillas de madera y piso de baldosas
La CONGCOOP exigió al MAGA acelerar la ejecución del presupuesto ante El Niño y la sequía que amenazan los cultivos de granos básicos en Guatemala. (Noticias Cogcoop Guatemala)

Los recortes reducen el alcance de seguros y sistemas de captación de agua

La organización también revisó el programa de apoyo a la producción agrícola destinado a seguros agrícolas. El ministerio había asignado Q65 millones, pero tras el recorte el presupuesto vigente quedó en Q25 millones y, aunque esa suma ya se había ejecutado en su totalidad, el apoyo alcanzará a menos familias que las previstas originalmente en el plan operativo.

El diagnóstico incluyó además los sistemas de captación de agua. Ese programa disponía de Q37,87 millones para beneficiar con sistemas de riego y minirriego a productores campesinos, pero solo había ejecutado Q1,94 millones, una cifra que la entidad consideró especialmente grave ante el riesgo de daños por la canícula prolongada.

La revisión alcanzó también al Fondo de Tierras, que tenía Q204 millones vigentes y una ejecución del 17,33%, equivalente a Q35 millones. La organización señaló que la temporada agrícola no coincide con la velocidad de ejecución de esos recursos, lo que agrava la falta de presencia estatal en los territorios.

La CONGCOOP, una articulación que desde 1992 trabaja en temas de desarrollo y proceso democrático en Guatemala, pidió al MAGA agilizar de inmediato el uso de los fondos destinados a actividades productivas. En su planteo final, la entidad sostuvo que la situación no puede ser atendida solo con entrega de alimentos y reclamó priorizar almacenamiento de granos básicos, asistencia técnica y programas orientados al desarrollo integral del campesinado, además de avanzar en la implementación del acuerdo agrario.

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