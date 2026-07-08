El Insivumeh presenta un informe sobre la secuencia sísmica de 2025 en Guatemala

Una pantalla proyecta el informe técnico de INSIVUMEH sobre la secuencia sísmica que afectó a Guatemala, Sacatepéquez y Amatitlán desde el 8 de julio de 2025, mostrando gráficos y un mapa regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A un año de la secuencia sísmica que sacudió Guatemala, Sacatepéquez y el entorno de Amatitlán, el INSIVUMEH volvió a la zona para entregar un informe técnico que reconstruye lo ocurrido desde el 8 de julio de 2025 y busca que las comunidades comprendan el episodio, adopten medidas anticipatorias y gestionen mejor el riesgo en un territorio expuesto a sismos y a la cercanía de un volcán.

El documento se presentó después de que el instituto lograra clasificar más de 1,400 sismos, de los cuales 47 fueron sensibles para la población desde esa fecha. El dato fue informado por el director del organismo, Erwin Rojas, durante una exposición realizada el 30 de julio para detallar el análisis de la cadena de movimientos.

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El episodio comenzó el 8 de julio de 2025 a las 15:11, con un sismo de magnitud 5.2 y epicentro cerca de Amatitlán. Poco después ocurrió otro temblor de magnitud 5,6 a 5,7, y durante esa jornada y las horas siguientes el instituto contabilizó cientos de réplicas y movimientos asociados al sistema de fallas locales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, ese martes 8 de julio también se registró un evento sísmico de magnitud 5.2 con epicentro en el departamento de Escuintla. Sus distancias epicentrales más cercanas fueron Sacatepéquez, a 13 kilómetros, y Guatemala, a 23 kilómetros.

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El video presenta una cobertura en terreno sobre los impactos de un evento en Guatemala. Una persona examina una vía asfaltada con severas grietas y tierra expuesta en un talud. En otra secuencia, un hombre, parado en un área con árboles, sostiene un documento y gesticula mientras habla. Dos dispositivos cuadrados de monitoreo ambiental, con paneles solares, se observan en el suelo. Se incluye un banner con la palabra 'INFORMACIÓN'. La producción documenta la situación un año después de un suceso.

La secuencia obligó evacuaciones y dejó a Santa María de Jesús aislada

La cadena de temblores obligó a evacuar de forma preventiva varios edificios en Ciudad de Guatemala. También generó alarma en las áreas próximas al complejo volcánico y en el departamento de Sacatepéquez.

En Santa María de Jesús, los movimientos fueron sentidos con fuerza desde el primero de los sismos principales. Desde entonces, el organismo registró al menos 348 movimientos, y decenas de ellos fueron percibidos por los habitantes.

Los daños incluyeron un derrumbe que bloqueó por completo la ruta RD-SAC-01 en el kilómetro 45. El corte dejó al municipio incomunicado por ambos accesos, tanto hacia Palín como hacia Antigua Guatemala.

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El mismo sector reportó colapsos y grietas en viviendas, templos y calles. El texto fuente describe esos daños como graves en el municipio, uno de los puntos más afectados por el enjambre sísmico.

El análisis oficial vincula los sismos con la falla de Jalpatagua

Según las autoridades, los sismos registrados esa tarde en la meseta central del país estuvieron relacionados con la actividad sísmica de la falla de Jalpatagua. Se trata de una zona que históricamente ha generado eventos telúricos con impacto en el territorio nacional.

La falla se ubica entre la placa de Cocos y la del Pacífico y se extiende desde El Salvador hasta la caldera de Amatitlán a lo largo de 150 kilómetros, de acuerdo con el INSIVUMEH. El instituto indicó además que, aunque se conoce que la falla concluye en la caldera de Amatitlán, existen pruebas de que posiblemente continúa hacia el sector de Santa María de Jesús, en Sacatepéquez, sobre el flanco noreste del volcán de Agua.

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Durante la entrega del informe, Rojas explicó que el objetivo del documento es recopilar la información de aquella etapa de sismicidad y caracterizar lo sucedido. En su mensaje institucional, el director planteó que ese trabajo permite a las poblaciones “tener seguridad y certeza en lo que realmente ocurrió”, para tomar medidas anticipatorias y gestionar mejor el riesgo en sus comunidades.

El funcionario sostuvo además que el monitoreo integral permitió generar información “sólida, sostenible y científica” para informar a la población y a las instituciones competentes de seguridad civil. Añadió que el instituto fortaleció su red de estaciones y sus equipos tecnológicos para responder a un problema multiamenaza con monitoreos integrales.

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