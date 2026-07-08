Crimen y Justicia

La Corte Suprema confirmó la condena por el homicidio de una mujer trans en Villa Zavaleta

Priscila Ponce Nieto recibió más de 56 heridas con un cuchillo de cocina y botellas de vidrio. El acusado fue condenado a nueve años de prisión

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Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra Lucero Rodríguez.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el hombre que en 2020 asesinó a una mujer trans en Villa Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires. El acusado deberá cumplir una pena de nueve años de prisión.

El fallo, conocido en las últimas horas, dejó firme la condena contra Piero Michel Lucero Rodríguez, quien fue hallado culpable del homicidio de Priscila Ponce Nieto. Según la investigación, la víctima sufrió más de 56 heridas provocadas con un cuchillo de cocina y botellas de vidrio. El máximo tribunal rechazó por inadmisible el recurso presentado por la defensa.

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Ponce Nieto, de 33 años, era una mujer trans conocida como “La Michu” y vivía en ese barrio porteño.

El crimen ocurrió el 13 de septiembre de 2020, cuando Lucero Rodríguez tenía 24 años. De acuerdo con el expediente, ese día el acusado, su expareja y un tercer hombre se reunieron en una vivienda de la Villa Zavaleta para celebrar un cumpleaños. Entre las invitadas se encontraba la víctima.

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Durante la reunión, el acusado comenzó a agredir e insultar a su expareja, quien decidió retirarse a la casa de su hermana, ubicada en el mismo barrio. En la vivienda quedaron Lucero Rodríguez, Ponce Nieto y el tercer hombre.

Priscila Ponce Nieto: a juicio, sin fecha ni perspectiva de géneros
(Agencias Presentes)

Ya durante la madrugada del día siguiente, el condenado fue hasta la casa de su expareja y le confesó que había matado a “La Michu”. Luego huyó junto con su cómplice, quien escapó a Perú y posteriormente fue detenido en ese país por este hecho.

Fue la expareja de Lucero Rodríguez quien alertó a la Prefectura Naval Argentina, fuerza que custodiaba la Villa Zavaleta. Al llegar a la vivienda, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de Priscila Ponce Nieto envuelto en sábanas, rodeado de una gran cantidad de sangre y con más de 56 heridas. La autopsia determinó que las lesiones fueron provocadas con un cuchillo de cocina y botellas de vidrio.

Tras el crimen, una de las referentes que se pronunció fue Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR). Según explicó, la mujer vivía en el hotel Santa Cruz de Flores, pero debió abandonarlo porque ya no podía afrontar el costo de la habitación.

Orellano también señaló que la víctima no tenía familiares en Argentina, sino en Perú, y que sus únicas redes de contención eran sus amigas. “No se merecía ese final, no se merecía tanta saña y crueldad”, escribió en sus redes sociales.

“Su hermana nos autorizó para poder reclamar su cuerpo y poder despedirla, sus compañeras quieren justicia, una marcha, hablar con el fiscal. Una más. ¿Hasta cuándo vamos a seguir contando y llorando a compañeras?“, cerró en el posteo de Facebook.

El caso llegó a juicio, aunque la expareja del acusado, quien había denunciado el hecho, no se presentó a declarar. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 22 condenó a Lucero Rodríguez a ocho años y seis meses de prisión como autor del homicidio y unificó esa pena con una condena anterior, imponiéndole una pena única de nueve años de prisión. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la sentencia.

La defensa presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti lo declararon inadmisible, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De ese modo, la condena quedó firme.

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