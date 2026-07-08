El Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica suspende por cuatro días los trámites de placas

La suspensión de placas vehiculares comienza este día a las 4:00 p. m. y se extenderá hasta el lunes 13 de julio a las 8:00 a. m./(Telediario)

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) de Costa Rica anunció la suspensión temporal de todos los trámites relacionados con placas vehiculares durante cuatro días, como parte de un proceso de migración de sus bases de datos. Esta medida afecta a usuarios y agencias de vehículos en todo el país.

La suspensión, anunciada a través de las redes oficiales del Cosevi, iniciará este miércoles 8 de julio a las 4:00 de la tarde y se extenderá hasta las 8:00 de la mañana del lunes 13 de julio.

Durante este periodo, los sistemas del Cosevi permanecerán fuera de línea, por lo que el Registro Nacional no podrá gestionar trámites vinculados a la inscripción, cambio o reposición de placas. Las autoridades explicaron que el único servicio que continuará disponible será el depósito de placas.

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La migración tecnológica impide realizar consultas obligatorias sobre la cancelación de infracciones y multas asociadas a los vehículos, tanto a nivel de propietarios como de automotores. Tampoco será posible verificar placas retenidas, un procedimiento que exige la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial.

El Cosevi informó a través de sus redes oficiales la suspensión del servicio por cuatro días./ (Cosevi)

Esta situación afecta directamente los siguientes trámites: retiro de placas por inscripción de vehículos, cambio de matrícula, reposición de placas por pérdida o deterioro, incluida la emisión de la tercera placa, trámites de placas por medio del Portal Web del Registro Nacional y recepción de listados de placas enviados por agencias de vehículos.

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El Registro Nacional y el Cosevi recomendaron a los usuarios posponer cualquier trámite relacionado con placas hasta que los sistemas vuelvan a estar en funcionamiento. Para consultas adicionales, la institución puso a disposición los teléfonos 2202-0777 y 2202-0888, así como el servicio de chat en línea.

Costa Rica cuenta con un parque vehicular en constante crecimiento, compuesto por automóviles particulares, motocicletas, vehículos de transporte público y unidades de carga. El registro vehicular supera el millón de unidades, lo que demanda una gestión eficiente en la emisión y control de placas.

La migración tecnológica impide consultar la cancelación de infracciones y multas y verificar placas retenidas, como exige la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial./ (Fuente: Cortesía)

El proceso de emisión de placas en el país inicia con la inscripción del vehículo en el Registro Nacional, donde se verifica la documentación y el pago de los impuestos correspondientes. Tras la validación, el propietario recibe una orden para retirar las placas en las oficinas asignadas o en las agencias autorizadas. En caso de pérdida o deterioro, la reposición se gestiona mediante una solicitud formal, acompañada de la documentación que acredite la propiedad y el motivo de la reposición. Para vehículos que requieren una tercera placa, como aquellos con portabicicletas o remolques, el trámite incluye la justificación del uso y la presentación de los documentos requeridos.

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Durante el periodo de suspensión, estos pasos no podrán completarse ni de forma presencial ni digital. Las autoridades reiteraron la importancia de la actualización tecnológica para mejorar la seguridad y eficiencia de los procesos relacionados con la circulación vehicular.

La medida adoptada por el Cosevi busca garantizar la integridad de los datos y la adecuada migración de la información, en cumplimiento con las normativas vigentes. Usuarios y agencias deberán esperar hasta el restablecimiento de los servicios para realizar cualquier gestión vinculada a placas vehiculares.