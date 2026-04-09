Google integra en Android 17 la opción de personalizar los botones de cualquier mando gaming

Google añadirá en Android 17 una función gaming.

Google ha comenzado a incorporar en Android 17 una función nativa que permitirá a los usuarios personalizar los botones de cualquier mando gaming directamente desde el sistema operativo.

La novedad, detectada en la versión beta más reciente, responde a una demanda histórica de la comunidad y busca mejorar tanto la experiencia de juego como la accesibilidad en dispositivos móviles.

A diferencia de las soluciones actuales, que dependen de la configuración interna de cada videojuego, esta nueva herramienta funcionará a nivel de sistema. Esto significa que los ajustes realizados por el usuario —como cambiar la función de botones, gatillos o joysticks— se mantendrán en todos los juegos, sin necesidad de reconfigurar cada título por separado. Se trata de un cambio relevante en la forma en que Android gestiona los periféricos de juego.

Android 17 presenta nuevas funciones para controles gaming.

El soporte incluye mandos conectados tanto por cable USB como por Bluetooth. Para acceder a la función, Google ha añadido un menú específico dentro de los ajustes del sistema. En el caso de dispositivos cableados, se encuentra en la sección de sistema dedicada a mandos de videojuegos, mientras que los controles inalámbricos pueden configurarse desde el apartado de dispositivos conectados. Desde allí, los usuarios podrán reasignar botones frontales, gatillos, direcciones de la cruceta y entradas de los joysticks.

Uno de los puntos clave de esta implementación es que la configuración se guarda en el dispositivo. Esto evita que el usuario tenga que repetir el proceso cada vez que conecta el mando, lo que simplifica la experiencia y la hace más consistente. Además, esta capa de personalización permite adaptar los controles a las preferencias individuales, algo especialmente útil para quienes alternan entre distintas plataformas con esquemas de botones diferentes.

La llegada de esta función también tiene un componente importante en términos de accesibilidad. Permitir que los jugadores reasignen botones facilita el uso del dispositivo a personas con necesidades específicas, ya sea por comodidad o por limitaciones físicas. Asimismo, ayuda a reducir el impacto de la llamada “memoria muscular”, es decir, la dificultad de adaptarse a diferentes configuraciones de control entre juegos o sistemas.

Con Android 17 se podrán configurar los mandos gaming sin necesidad de ingresar a los juegos.

Sin embargo, la herramienta aún no está completamente desarrollada. Por ahora, el sistema permite intercambiar funciones entre botones y reorganizar entradas direccionales, pero no incluye opciones más avanzadas como la inversión de ejes o la asignación de movimientos de joystick a gatillos. Esto sugiere que Google ha optado por lanzar una primera versión funcional, con posibilidades de ampliación en futuras actualizaciones.

El desarrollo de esta característica no es nuevo. Desde finales de 2025, ya se habían detectado indicios en versiones preliminares del sistema, incluyendo permisos específicos para el remapeo y menús ocultos relacionados con mandos.

Incluso se exploraba la posibilidad de implementar un “mando virtual” capaz de transformar entradas antes de que lleguen al juego, lo que abriría la puerta a funciones más avanzadas, como adaptar controles táctiles a botones físicos.

Google ya se encuentra probando nuevas funciones para Android 17.

Otro aspecto relevante es el enfoque de seguridad. Según lo observado en el código, el acceso a estas funciones estaría restringido a componentes del sistema o a aplicaciones con permisos especiales, lo que limita la intervención de apps de terceros.

Esto busca evitar problemas asociados a soluciones externas que, hasta ahora, recurrían a métodos alternativos como ADB o APIs de accesibilidad para modificar controles, con riesgos potenciales para la estabilidad y la privacidad.

La inclusión de esta función se enmarca en una estrategia más amplia de Google para fortalecer el ecosistema gaming en Android, especialmente en un contexto donde el juego en la nube y los dispositivos móviles ganan cada vez más protagonismo. La posibilidad de personalizar controles de manera nativa puede facilitar la adopción de mandos externos y mejorar la experiencia en títulos más exigentes.

Android 17 ya se encuentra en fase beta.

En cuanto a su disponibilidad, Android 17 se encuentra actualmente en fase beta abierta para usuarios y desarrolladores. Se espera que la versión final del sistema operativo sea lanzada entre junio y julio de 2026. Con ello, la personalización de mandos dejará de ser una función limitada o dependiente de terceros para convertirse en una herramienta integrada en millones de dispositivos.