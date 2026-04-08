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Bill Gates dijo qué responder a una de las preguntas trampas más comunes en entrevistas de trabajo

La visión del cofundador de Microsoft subraya la importancia de respaldar respuestas con logros medibles y de transformar autocrítica en fortalezas

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Bill Gates lideró una compañía de millones de dólares por varios años y ha mostrado qué es lo que puede buscar una organización de sus futuros colaboradores. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)
Bill Gates lideró una compañía de millones de dólares por varios años y ha mostrado qué es lo que puede buscar una organización de sus futuros colaboradores. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

Bill Gates reveló cuáles son las claves para responder a una preguntas trampas más difíciles de contestar en entrevistas de trabajo, que debe combinar la experiencia concreta, alinearse con la misión de la empresa y saber transformar debilidades en fortalezas.

Su visión, expresada en una entrevista simulada junto al deportista Stephen Curry, aborda de manera detallada qué buscan los reclutadores y cómo los candidatos pueden destacar en este momento decisivo.

Cómo responder ante una de las preguntas más difíciles al buscar empleo

Durante su intervención, Gates enfatizó que, frente a la pregunta “¿Por qué deberíamos contratarte?”, la mejor estrategia es fundamentar la respuesta en evidencias verificables de experiencia.

Hombre vestido de traje sosteniendo un currículum durante una entrevista de trabajo con una mujer en una oficina luminosa.
La experiencia tangible, demostrada a través de ejemplos concretos, es clave para responder a la pregunta '¿Por qué deberíamos contratarte?', según Gates. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cofundador de Microsoft puntualizó: “Mira el código que escribí. He completado programas mucho más allá de los cursos en los que he participado. Creo que he mejorado con el tiempo”. Gates subrayó que no es suficiente con declarar conocimientos o aptitudes; es indispensable respaldarlos con hechos verificables y logros concretos.

A su juicio, este enfoque permite que los empleadores evalúen el progreso y la adaptación del aspirante ante nuevas responsabilidades, distinguiendo el crecimiento efectivo en el aprendizaje y la resolución de desafíos.

Qué otras habilidades son claves para destacar en una entrevista de trabajo

Para el empresario, la capacidad de integración en espacios colaborativos se ha asentado como una de las aptitudes más valoradas por el ámbito empresarial actual.

Grupo diverso de profesionales de negocios sonriendo en una sala de conferencias moderna con una pantalla mostrando gráficos detrás. Algunos sentados, otros de pie.
Gates subraya que el trabajo en grupo y la colaboración son atributos esenciales para el éxito en los procesos de selección de empleados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su conversación, el empresario enfatizó que “el éxito profesional rara vez se alcanza de forma individual”. Las empresas buscan individuos que evidencien flexibilidad, destreza en la comunicación y una actitud positiva hacia el trabajo en grupo.

Además, el filántropo insistió en que la crítica constructiva, cuando es bien canalizada, puede optimizar los resultados grupales. Compartir casos de cómo se ha contribuido al fortalecimiento de grupos de trabajo proyecta madurez, empatía y adaptabilidad, atributos esenciales para los procesos de selección.

Gates detalló que un candidato capaz de manejar diferencias de criterio y convertirlas en motores de mejora demuestra madurez profesional, una cualidad diferenciadora ante los reclutadores.

Por qué es clave la investigación de la empresa antes de tener la entrevista

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Alinear los objetivos personales con la misión de la empresa aumenta las posibilidades de éxito en entrevistas de trabajo, según Bill Gates. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a los logros técnicos y de integración, Gates considera crucial que el entrevistado exprese una afinidad genuina con la misión de la compañía. El propio empresario se sinceró: “Me gustan las metas ambiciosas. Me gusta pensar en cómo podemos anticipar el futuro. El software es genial y quiero participar en ello”.

Esta declaración, más allá de ser una simple frase, ilustra el valor de demostrar entusiasmo y proactividad hacia el proyecto común.

El conocimiento previo de la empresa y el sector permiten articular respuestas alineadas con la visión corporativa, lo que aumenta las probabilidades de sobresalir frente a otros postulantes.

Cómo convertir las debilidades en señales de autocrítica y superación

Reconocer debilidades sin temor y enmarcarlas como oportunidades de aprendizaje fue otro de los consejos que compartió el empresario en la simulación laboral.

Personas reflexivas, pensamiento, curiosidad, preguntas, búsqueda de sentido. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Reconocer debilidades como oportunidades de aprendizaje proyecta resiliencia y potencial de desarrollo ante los reclutadores laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el filántropo reconoció que puede ser “crítico con el trabajo de los demás”, pero en sus palabras, esa postura cobra sentido en la medida en la que se utiliza para enriquecer el proceso colectivo y fomentar la mejora continua.

Mostrar transparencia en cuanto a las áreas de mejora y describir experiencias personales en las que una aparente debilidad fue superada, ayuda a los entrevistadores a identificar capacidad de resiliencia y apertura a la autocrítica.

Gates remarcó que estos atributos inspiran confianza en el proceso de selección y proyectan potencial de desarrollo profesional a largo plazo.

En este sentido, la postura de Bill Gates subraya que sobresalir en una entrevista de trabajo requiere demostrar experiencia comprobable, capacidad de trabajar en grupo, alineamiento estratégico con la organización y honestidad al abordar las propias limitaciones.

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