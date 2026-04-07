Tu iPhone ya puede transcribir voz a texto sin internet con esta nueva app de Google

AI Edge Eloquent es la nueva inteligencia artificial de Google para transcripciones. (Google)

La compañía tecnológica Google presentó una nueva aplicación para iOS que permite transcribir dictados por voz utilizando inteligencia artificial (IA) sin requerir conexión a internet.

La herramienta, denominada Google AI Edge Eloquent, se encuentra disponible de forma gratuita en la App Store de Apple en su primera versión, aunque solo en inglés y con restricciones para Europa debido a trámites regulatorios.

La aplicación, impulsada por el modelo Gemma de Google, ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar transcripciones en tiempo real y destaca por su capacidad para generar textos limpios y listos para usar.

Google explicó que la app elimina automáticamente muletillas del habla como “eh” o “mmm” y corrige en el momento errores o autocorrecciones comunes, lo que simplifica el proceso de dictado y edición.

Google AI Edge Eloquent se encuentra disponible para iOS de Apple.

Google AI Edge Eloquent utiliza el modelo Gemma, un sistema de inteligencia artificial de código abierto desarrollado por la propia compañía. El funcionamiento local de la aplicación permite que los usuarios realicen dictados y transcripciones sin depender de servidores externos ni de una conexión activa a internet. Esta característica diferencia la propuesta de otros servicios que requieren procesamiento en la nube.

Además, la aplicación integra una función para crear un diccionario personalizado. Los usuarios pueden editar y adaptar este glosario según su propio vocabulario, lo que mejora la precisión de las transcripciones.

Google explicó que, para perfeccionar la experiencia, es posible dar permiso para que la app acceda a los datos del entorno Workspace del usuario. De este modo, la IA aprende términos y expresiones habituales del locutor, afinando la comprensión y la exactitud del dictado. “El usuario puede conceder acceso a Workspace para generar un diccionario personal que ayude al modelo a entender mejor los dictados”, indicó la compañía en su web.

Google AI Edge Eloquent es una herramienta de transcripción y dictado.

La empresa tecnológica subrayó que la privacidad y el control de los datos personales se mantienen entre las prioridades del desarrollo. La activación de la integración con Workspace es opcional, y los usuarios deciden si desean compartir esa información. El uso de procesamiento local también contribuye a limitar el envío de datos a servidores externos.

Otra de las novedades que incluye Google AI Edge Eloquent es la posibilidad de activar el modelo Gemini, la tecnología más avanzada de IA de la empresa, para obtener una mayor calidad en los textos. Esta opción, disponible dentro de la aplicación, permite perfeccionar aún más las transcripciones.

El lanzamiento de la herramienta responde a una creciente demanda por soluciones de dictado por voz que utilicen inteligencia artificial de última generación y funcionen sin conexión, apuntando a periodistas, profesionales y usuarios que requieren rapidez y privacidad en la transcripción de audio a texto. Infobae destacó que la app no tiene ningún coste, no exige suscripción y no impone límites de uso.

Google AI Edge Eloquent solo está disponible para el idioma inglés.

Por el momento, Google AI Edge Eloquent solo puede descargarse en la tienda de aplicaciones de Apple en inglés y está restringida en Europa, incluyendo el Reino Unido, el Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza.

La compañía informó que la expansión a estos mercados depende de la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes. “Estamos trabajando exclusivamente para obtener las aprobaciones necesarias y expandirnos a estas áreas (Reino Unido, EEE y Suiza) pronto”, aclaró Google en su sitio web oficial.

El desembarco de la aplicación refuerza la apuesta de Google por la inteligencia artificial aplicada a la productividad y la accesibilidad, sumándose a una serie de iniciativas recientes que buscan integrar tecnología avanzada en el ecosistema móvil y profesional.