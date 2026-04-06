WhatsApp prueba la mejor función para eliminar el ruido en llamadas de voz y video

La novedad espera solucionar una necesidad que tienen los usuarios de WhatsApp cuando se comunican a distancia. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

WhatsApp avanza en el desarrollo de una función destinada a mejorar la calidad de las llamadas de voz y video en dispositivos Android. Según WABetaInfo, la última versión beta de la app incluye indicios de que WhatsApp prepara la integración de la cancelación de ruido en las conversaciones por voz y video.

Esta tecnología buscará suprimir sonidos de fondo como el tráfico, el viento o las conversaciones cercanas, y apunta a mejorar la experiencia de comunicación en espacios ruidosos, como conciertos, aulas de clase u oficinas de trabajo.

De acuerdo con la fuente mencionada, la función todavía se encuentra en fase de desarrollo, pero su lanzamiento está previsto para una futura actualización de la aplicación en Android.

De qué trata esta nueva función de cancelación de ruido de WhatsApp

La opción estará habilitada para llamadas por audio y videollamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La novedad que prepara WhatsApp consiste en la integración de cancelación de ruido directamente en las llamadas de voz y video realizadas desde la aplicación.

Esta tecnología identifica y suprime los sonidos que no forman parte de la voz principal, lo que permite que la conversación se perciba con mayor nitidez. El sistema funciona al aislar la voz del usuario y minimizar otras señales de audio captadas por el micrófono en tiempo real.

El objetivo es garantizar que los usuarios reciban un audio claro, incluso si se encuentran en ambientes con ruido constante, como espacios públicos o reuniones concurridas. La implementación de esta tecnología acercaría la experiencia de WhatsApp en Android a la que ya disfrutan los usuarios de iPhone.

Cómo se activará la cancelación de ruido en WhatsApp

La cancelación de ruido se activará de manera automática y mostrará una notificación cuando esté en uso. (Foto: WABetaInfo)

La plataforma planea que la cancelación de ruido se active de forma automática al iniciar una llamada desde un dispositivo Android. La aplicación notificará en pantalla cuando la función esté operativa, permitiendo así identificar cuándo el sistema está suprimiendo ruidos de fondo.

La automatización de la función significa que los usuarios no tendrán que realizar configuraciones adicionales para beneficiarse de un audio nítido. Esta característica se ejecutará localmente en el dispositivo, filtrando el audio que proviene del micrófono antes de su cifrado y envío.

Según WABetaInfo, la aplicación incluirá una opción en el menú de llamadas para que los usuarios puedan desactivar la cancelación de ruido cuando lo consideren necesario. Este control es útil en situaciones donde los sonidos ambientales forman parte de la conversación, como al compartir música o durante eventos en directo.

Qué diferencias existen entre la experiencia en teléfonos Android y iPhone

Mientras que los dispositivos de Apple ya cuentan con aislamiento de voz, Android incorporará por primera vez este filtrado en WhatsApp. (Foto: REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

Hasta el momento, WhatsApp no ofrece cancelación de ruido integrada en Android. En cambio, los usuarios de iPhone y iPad ya disponen de herramientas como el aislamiento de voz, que filtran el ruido ambiental durante las llamadas.

Estas opciones, gestionadas desde los controles de audio del sistema operativo de Apple, permiten optimizar la experiencia sin depender de actualizaciones de la aplicación.

Por su parte, en Android, las llamadas a través de WhatsApp se procesan sin mecanismos automáticos de supresión de ruido. Esto provoca que los sonidos del entorno, como el tráfico o las conversaciones cercanas, resulten más perceptibles durante las comunicaciones.

Cuándo estaría disponible la cancelación de ruido en WhatsApp

La opción se encuentra en pruebas beta y se espera su lanzamiento progresivo en próximas actualizaciones. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La aplicación aún no ha confirmado una fecha precisa para el lanzamiento general de esta función. La cancelación de ruido se encuentra en fase de pruebas dentro del canal beta de la aplicación para Android.

Se prevé que, tras la evaluación inicial, la función se habilite para algunos usuarios seleccionados antes de su despliegue global. Una vez superada esta etapa, la actualización permitirá que un mayor número de usuarios acceda a llamadas más claras, incluso en espacios con condiciones adversas.

Asimismo, el desarrollo de la cancelación de ruido coincide con otros avances recientes de WhatsApp, como la incorporación de llamadas de voz y video en la versión web.