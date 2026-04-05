El iPhone que llevan los astronautas de Artemis para tomarse selfies desde el espacio

Artemis 2 hace historia: la NASA autoriza el uso de iPhone 17 Pro Max en misión lunar - NASA/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

La misión Artemis 2 marca un antes y un después en la historia de la exploración espacial no solo por su destino lunar, también por una decisión inédita: los astronautas podrán usar teléfonos inteligentes, específicamente iPhone 17 Pro Max, para documentar su travesía.

Es la primera vez que la NASA autoriza el uso de dispositivos móviles personales en una misión tripulada fuera de la órbita terrestre. Esta decisión responde a la evolución tecnológica y a la necesidad de ofrecer herramientas modernas para registrar imágenes y videos de alta calidad durante el vuelo.

El cambio de protocolo tiene impacto más allá del simbolismo. Permite que la tripulación de Artemis 2 capture momentos especiales y acerque el día a día de una misión lunar al público global, utilizando equipos familiares, intuitivos y versátiles.

Así usarán los astronautas el iPhone 17 Pro Max en Artemis 2: imágenes únicas y protocolo de seguridad extremo - POLITICA APPLE

La integración del smartphone en el arsenal de registro visual de la NASA abre una nueva era en la forma en que la humanidad observa y comparte la exploración del espacio.

¿Por qué la NASA apostó por los iPhone en Artemis 2?

La decisión de permitir iPhones a bordo de Orion no fue tomada a la ligera. Tradicionalmente, la NASA solo autorizaba cámaras y equipos específicamente diseñados y certificados para soportar las condiciones extremas del espacio. Sin embargo, el avance en la calidad de imagen, la robustez y la facilidad de uso de los smartphones de última generación llevó a la agencia a reconsiderar su posición.

Cada astronauta recibió un iPhone 17 Pro Max durante la cuarentena previa al lanzamiento. La función principal de estos dispositivos es la captura de fotos y videos, tanto en el interior como en el exterior de la cápsula, para documentar maniobras, vistas de la Tierra y momentos cotidianos del viaje.

Cómo son los protocolos para el uso de smartphones en el espacio

La NASA estableció restricciones claras para el uso de los teléfonos en la misión. Los iPhone no pueden conectarse a internet ni activar Bluetooth, y están sujetos a estrictos protocolos de seguridad. El proceso de aprobación involucró cuatro etapas: evaluación de riesgos, identificación de peligros (como piezas móviles o materiales frágiles), definición de medidas de mitigación y pruebas de eficacia.

Cada tripulante lleva un smartphone sujeto con velcro y sin acceso a internet, combinando innovación y prevención para registrar la vida a bordo y ofrecer una mirada inédita de la exploración lunar - (Composición/Reuters)

Uno de los desafíos principales es evitar que los dispositivos floten libremente en microgravedad y se conviertan en proyectiles peligrosos en la cabina. Para solucionarlo, se emplearon tiras de velcro para sujetar los teléfonos y otros objetos pequeños a las superficies de la nave. Además, se almacenaron en bolsillos especialmente diseñados en los trajes espaciales para evitar accidentes durante el despegue y las maniobras críticas.

Captura de imágenes inéditas y divulgación científica

El uso de los iPhone permite a los astronautas capturar imágenes únicas del viaje: desde la etapa superior del cohete hasta maniobras de acoplamiento y vistas panorámicas del espacio exterior. Christina Koch y Jeremy Hansen han sido los encargados de documentar detalles del desplazamiento de Orion y de registrar momentos que antes solo eran accesibles mediante cámaras profesionales.

Para la NASA, el objetivo es doble: facilitar el trabajo documental de la tripulación y acercar la experiencia espacial al público general. Jared Isaacman, administrador de la agencia, destacó que “estamos dando a nuestras tripulaciones las herramientas para capturar momentos especiales para sus familias y compartir imágenes y videos inspiradores con el mundo”.

Qué otros dispositivos acompañan a la tripulación de Artemis 2

A bordo de Artemis 2 no solo viajan los iPhone. La cápsula Orion está equipada con cámaras Nikon D5 y GoPro Hero 11, que permiten registrar imágenes en diferentes condiciones de luz y desde múltiples ángulos. Sin embargo, los smartphones aportan inmediatez, versatilidad y la posibilidad de operar en modo manual o automático según la situación.

Aunque los teléfonos inteligentes ya habían sido utilizados en misiones privadas y vuelos de prueba, como Inspiration4 de SpaceX o el último vuelo del transbordador con un iPhone 4, la presencia del iPhone 17 Pro Max en una misión lunar oficial representa la integración más avanzada de dispositivos personales en la exploración espacial.