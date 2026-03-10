Steam lanza un juego gratis: cómo reclamarlo y quedártelo para siempre antes de que termine la promoción

Deponia gratis en Steam: cómo sumar una aventura gráfica clásica a tu biblioteca sin costo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam, la plataforma líder en distribución digital de videojuegos para PC, ha lanzado una nueva promoción que permite a los usuarios sumar un clásico a su biblioteca sin costo alguno.

En esta ocasión, el título elegido es Deponia, una reconocida aventura gráfica de estilo point & click, que estará disponible de forma gratuita hasta el 16 de marzo a las 18:00 (hora peninsular española). Tras esa fecha, el juego volverá a su precio habitual y la oferta quedará desactivada.

Esta clase de promociones no solo beneficia a los jugadores, que pueden ampliar su colección sin compromiso económico, también representa una oportunidad para que estudios independientes consigan mayor visibilidad dentro de una industria cada vez más competitiva.

Steam regala Deponia: descubre cómo reclamar el clásico del género antes del 16 de marzo - VALVE

¿De qué trata Deponia?

Lanzado en 2012 por Daedalic Entertainment, Deponia es una aventura gráfica ambientada en un planeta convertido en vertedero. El protagonista, Rufus, sueña con escapar de su vida miserable en el basurero y llegar a la ciudad flotante de Elysium.

Todo cambia cuando conoce a Goal, una misteriosa joven de la clase alta, lo que da inicio a una cadena de enredos, acertijos y situaciones cómicas que han convertido a Deponia en una de las aventuras favoritas de los fans del género.

El juego se caracteriza por su humor, diálogos ingeniosos y un apartado artístico dibujado a mano. A lo largo de la historia, el jugador debe resolver puzles, interactuar con distintos personajes y explorar escenarios, siempre bajo una narrativa ligera y entretenida.

¿Por qué importa esta promoción?

La posibilidad de reclamar juegos gratuitos en Steam es una estrategia que la plataforma utiliza para fidelizar a su comunidad y dar a conocer obras que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas.

Oportunidad limitada: Deponia se puede descargar gratis en Steam y queda para siempre en tu cuenta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mercado donde los precios de los lanzamientos y las suscripciones pueden ser un obstáculo, este tipo de ofertas permite experimentar nuevos títulos sin presión económica.

Sumar Deponia a la biblioteca sin coste alguno es especialmente relevante para quienes buscan ampliar su colección, probar mecánicas diferentes o descubrir propuestas independientes. Además, una vez añadido el juego durante el periodo promocional, permanecerá vinculado a la cuenta de Steam de forma permanente, sin necesidad de instalarlo de inmediato ni realizar pagos futuros.

Cómo reclamar el juego gratis en Steam

El proceso para obtener Deponia gratis es sencillo y similar al de otras promociones de la plataforma:

Accede a tu cuenta de Steam desde la aplicación o el sitio web.

Busca “Deponia” en la barra de búsqueda.

En la página del juego, haz clic en el botón “Obtener” o “Jugar” mientras el precio esté marcado como 0,00 euros.

Confirma la adquisición para que el título quede guardado en tu biblioteca de forma indefinida.

Reclamar el título solo requiere una cuenta en la plataforma y unos clics, sin necesidad de instalación inmediata ni suscripciones adicionales, asegurando el acceso indefinido tras la fecha límite

No es necesario instalar el juego inmediatamente; podrás hacerlo en cualquier momento, incluso después de que la promoción finalice. Tampoco se requiere ninguna suscripción adicional ni pago posterior.

Recomendaciones para aprovechar al máximo estas ofertas

Mantente atento a la sección de promociones y novedades en Steam, donde suelen publicarse juegos gratuitos por tiempo limitado.

Activa las notificaciones de la plataforma para no perderte futuras ofertas.

Explora otros títulos gratuitos o con descuento que suelen acompañar estas campañas.

Las promociones de juegos gratuitos en Steam son una excelente oportunidad para descubrir nuevas experiencias, apoyar a estudios independientes y sumar variedad a la biblioteca personal sin coste alguno. Reclamar Deponia antes del 16 de marzo es una forma práctica de disfrutar de un clásico moderno y experimentar el género point & click sin pasar por caja.

No dejes pasar esta oportunidad: revisa tu cuenta, añade el juego y disfruta de una aventura llena de humor, acertijos y personajes memorables, todo sin gastar un centavo.