La hoja de ruta de la selección argentina: cuándo viajará a Estados Unidos y el itinerario previo al debut en el Mundial

Scaloni prepara la logística para la Selección en los Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lionel Scaloni ya definió a los 26 jugadores que representarán a la selección argentina en el Mundial que se pondrá en marcha el próximo 11 de junio. Luego de varios días de un crudo análisis por la situación física de varios para elegir a los futbolistas que tenía que llevar en cada posición de la cancha, ahora será tiempo de iniciar el periplo por Estados Unidos antes de lo que será el debut en la Copa del Mundo, el 16 de junio ante Argelia en Kansas.

La delegación, encabezada por el entrenador y el resto de su cuerpo técnico, y que tendrá en el avión a una parte de los convocados, más aquellos que se sumarán a las prácticas y los dos amistosos que la Albiceleste jugará antes del debut mundialista (Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Ignacio Ovando, Simón Escobar, Nicolás Capaldo y Agustín Giay) partirá en un vuelo chárter con destino a la ciudad de Kansas este sábado a las 23.50.

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Argentina se alojará en el Hotel Origin, ese será su búnker durante lo que dure la estadía de los defensores del título en Qatar 2022. El otro lugar que será la casa de la Selección en la ciudad conocida como la Capital del Fútbol Soccer en suelo norteamericano es el predio del Sporting Kansas City, centro de entrenamiento que está a 21 minutos (29 kilómetros) del lugar de descanso para los jugadores.

Hotel Origin en Kansas City, la casa de Argentina en el Mundial

A comienzos de año, un equipo que encabezó el preparador físico Luis Martín, en compañía de personal administrativo y médico, inspeccionó personalmente las instalaciones. “Luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación”, explicaron desde AFA. Además, en los últimos días, se realizó un trabajo especial en el hotel: se armó un nuevo gimnasio y una carpa que será utilizada por los jugadores para encontrarse con sus familias durante la estadía.

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En relación al lugar elegido para las prácticas, el Compass Minerals National Performance Center fue evaluado por la Asociación del Fútbol Argentino como uno de los más completos en todo el territorio. El predio cuenta con vestuarios personalizados, tecnología audiovisual integrada, pantallas para análisis táctico, sala de hidroterapia equipada con piletas de recuperación de última generación y un gimnasio con amplias máquinas Keiser y plataformas de fuerza.

El domingo será un día que servirá para acomodarse al nuevo lugar, para recibir al resto de los futbolistas de la lista que se sumarán directo en EEUU y ya el lunes 1 de junio se pondrá en marcha la preparación oficial para la Copa del Mundo. El seleccionado se mantendrá en Kansas hasta el día previo al primero de los amistosos, que se jugará el sábado 6 de junio con Honduras en el Kyle Field de Texas, el recinto del equipo de fútbol americano en el que hace de local el conjunto de la Universidad de Texas A&M, y tiene una capacidad para más de 102 mil espectadores luego de su ampliación.

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Este es el estadio donde Argentina jugará el amistoso ante Honduras (Jerome Miron-Imagn Images)

La ruta de viaje continuará con la tercera parada: Argentina se trasladará hasta Alabama en un viaje de unas seis horas y media de vuelo para enfrentar el martes 9 de junio a Islandia, aquel rival que sorprendió al equipo de Jorge Sampaoli en la fase de grupos de Rusia 2018. La sede de la segunda cita de preparación será el estadio Jordan-Hare de la Universidad de Auburn, en el estado de Luisiana. Ese duelo será una semana previa al estreno oficial frente a Argelia en Kansas en el Arrowhead Stadium, la casa de los Chiefs de la NFL.

Justamente, el plantel y el resto de los integrantes de la delegación ya estarán el miércoles 10 de junio en la concentración para preparar lo que será el debut contra los africanos. De ese día (martes 16), pasarán seis días hasta la segunda presentación, que será en el Dallas Stadium frente a Austria (lunes 22). Ese mismo recinto albergará el duelo final ante Jordania (sábado 27) por el Grupo J.

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Hay que mencionar que Argentina volverá a Kansas después de cada partido en Dallas, por lo que tendrá un vuelo directo de menos de dos horas de duración entre las sedes para ir y volver tras cada presentación mundialista en las últimas dos oportunidades.

El estadio Jordan-Hare, de la Universidad de Auburn, en Alabama, donde la Selección jugará ante Islandia (John Reed-USA TODAY Sports)

“He estado en el otro Mundial como entrenador y fui como jugador. Lo que quiero decir es que Argentina va como animador del torneo, más allá de que sea el campeón del mundo. Hay otras selecciones de grandísimo nivel y que pueden ser campeonas. El hecho de que seamos los defensores del título puede dar un condimento, pero no creo que cambie lo que va a hacer Argentina dentro de una cancha o qué va querer hacer, cómo ser protagonista siempre. Eso no va a cambiar”, dijo Scaloni en una reciente entrevista al ser consultado en relación a si la Selección era candidata a revalidar el título en la Copa del Mundo.

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Como todos, la expectativa de volver a ver a Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca, y por qué no soñar con la cuarta estrella ya se puso en marcha. El combinado nacional ya tiene su hoja de ruta para poner en marcha un camino que, ojalá, termine el domingo 19 de julio en Nueva Jersey con otra final en la Copa del Mundo.