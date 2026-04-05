El error al usar el aire acondicionado que dispara la factura de luz

Es clave seguir varias pautas para evitar que el aparato represente un alto impacto en el servicio público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los errores más comunes al utilizar el aire acondicionado en casa consiste en calibrar mal la temperatura del electrodoméstico, una práctica que termina reflejándose en el aumento del consumo energético y, por tanto, en la factura de electricidad.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), muchas personas ajustan el termostato a niveles muy bajos buscando un enfriamiento inmediato, sin considerar el impacto que esto tiene en el gasto energético y el confort dentro del hogar.

La OCU advierte que mantener el aire acondicionado a temperaturas inferiores a 20°C no solo incrementa el consumo, sino que tampoco acelera el proceso de refrigeración.

Este error, sumado a otros hábitos poco eficientes, puede elevar el importe mensual de la factura eléctrica, afectando la economía doméstica y contribuyendo a un mayor impacto ambiental.

Cuánto sube la factura al calibrar mal la temperatura del aire acondicionado

Cada grado adicional puede aumentar el gasto eléctrico hasta un 7%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OCU detalla que cada grado adicional de refrigeración incrementa el consumo energético en al menos un 7%. Esto significa que mantener el aire acondicionado a 20°C en lugar de 24°C puede elevar de gran forma el gasto, incluso llevando a que el usuario termine usando ropa de abrigo en casa.

La organización sugiere mantener una diferencia de unos 8°C respecto a la temperatura exterior para lograr un equilibrio adecuado entre confort y coste.

Cómo afecta el mantenimiento de los filtros al gasto energético del electrodoméstico

El mantenimiento es otro aspecto clave. Según la OCU, descuidar la limpieza de los filtros del aire acondicionado puede aumentar el consumo entre un 5% y un 15%. Un filtro obstruido dificulta el funcionamiento del aparato, lo que obliga al sistema a emplear más energía para lograr la temperatura deseada.

La falta de limpieza en los filtros puede incrementar el consumo entre un 5% y un 15%, según los expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos aconsejan realizar una revisión y limpieza anual del electrodoméstico, tal como se hace con otros sistemas del hogar, como la caldera. Esta medida permite que el aire acondicionado funcione de manera eficiente y ayuda a evitar sobrecostes innecesarios en la factura eléctrica.

Con qué otros accesorios complementar el uso del aire acondicionado

La OCU señala que los ventiladores son una alternativa eficiente para reducir el uso del aire acondicionado. Utilizar un ventilador a baja velocidad durante diez horas diarias en verano puede costar menos de 15 euros por temporada, mientras que el aire acondicionado puede alcanzar los 300 euros, dependiendo del modelo y el uso.

El uso de ventiladores puede reducir la dependencia del aire acondicionado y ayudar a distribuir mejor el aire frío en la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ventiladores de techo o pedestal no enfrían el aire, pero ayudan a evaporar el sudor y a mejorar la sensación térmica, haciendo más llevadero el calor.

Si se usan junto con el aire acondicionado, pueden facilitar la distribución del aire frío en la habitación, permitiendo establecer una temperatura menos exigente en el aparato y, por tanto, ahorrar energía.

Por qué es clave evitar que el frío se escape del hogar

Mantener el aire fresco en el interior requiere que puertas y ventanas estén cerradas y ajustadas. La OCU sugiere instalar burletes en puertas y ventanas para evitar fugas de aire, lo que resulta muy útil durante el invierno para conservar el calor.

Un buen aislamiento y puertas y ventanas cerradas son clave para mantener la eficiencia energética del sistema de climatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como solución temporal, los expertos sugieren recurrir a toallas para bloquear corrientes de aire, aunque lo ideal es mejorar el aislamiento general de la vivienda. Un buen aislamiento no solo ayuda a mantener la temperatura, sino que también contribuye a reducir el gasto energético a largo plazo.

Qué opciones del aire acondicionado permiten un enfriamiento eficiente

La OCU indica que, si se busca enfriar una estancia con rapidez, lo indicado no es bajar la temperatura del termostato, sino emplear funciones específicas del aparato, como “Turbo” o “Power cool”.

Estas opciones permiten alcanzar el nivel de frescor deseado en menos tiempo, aunque suelen generar más ruido y, en algunos casos, pueden ser menos eficientes.