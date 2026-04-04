Cómo usar el kit de USD 3 de Google para renovar tu computadora vieja

El kit USB ChromeOS Flex ofrece una alternativa económica para renovar computadoras y Mac que han quedado obsoletos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kit USB ChromeOS Flex de Google permite instalar un sistema operativo moderno en computadoras y Macs antiguos, extendiendo su vida útil y reduciendo la necesidad de adquirir nuevos dispositivos.

Esta solución, cuyo valor es de 3 dólares, presentada en alianza con la empresa de reacondicionamiento electrónico Back Market, ofrece una alternativa práctica frente a la obsolescencia provocada por el fin de soporte de sistemas como Microsoft Windows 10.

Qué incluye el kit

El kit USB ChromeOS Flex está diseñado para usuarios con equipos que ya no reciben actualizaciones de software. La herramienta incluye una memoria USB preconfigurada, guías simplificadas y videotutoriales producidos por Back Market, facilitando el proceso de instalación para quienes desean prolongar la vida útil de su hardware. Google explica que “que un sistema operativo alcance su límite no significa que el hardware también deba hacerlo”.

Si bien ChromeOS Flex puede descargarse gratuitamente desde el sitio web oficial de Google, el kit facilita aún más el acceso a la actualización, especialmente para quienes prefieren instrucciones paso a paso y soporte visual.

Google y Back Market facilitaron la actualización de equipos antiguos con guías y videotutoriales incluidos en el kit. (Imagen ilustrativa Infobae)

Pasos para usar el kit

El proceso es simple y directo:

1. Preparación

Asegúrate de que tu computadora sea compatible. ChromeOS Flex funciona en casi cualquier PC o Mac fabricada después de 2010, pero requiere al menos 4 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento.

Importante: Respalda tus archivos, porque la instalación borrará todo el disco duro.

2. Conectar e Iniciar

Con la computadora apagada, inserta el pendrive de Back Market. Enciende la PC y presiona rápidamente la tecla para acceder al Menú de Arranque (Boot Menu). Si es PC: Suele ser F12, F9 o Esc. Si es Mac: Mantén presionada la tecla Option (Alt) justo después de escuchar el sonido de encendido. Selecciona el USB (suele aparecer como “USB Device” o “EFI Boot”) y presiona Enter.

3. Prueba o Instalación

Verás la pantalla de bienvenida de ChromeOS. El kit te da dos opciones:

“Pruébalo primero”: Se ejecuta desde el USB. Úsalo para ver si te gusta y si el Wi-Fi funciona bien.

“Instalar ChromeOS Flex”: Esta es la opción definitiva. Sigue el asistente, tomará unos 5 minutos y tu PC revivirá por completo.

ChromeOS Flex arranca en solo seis segundos y mantiene actualizaciones automáticas para garantizar velocidad y seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas de ChromeOS Flex frente a otros sistemas

ChromeOS Flex está diseñado para optimizar el rendimiento y la seguridad de PCs y Macs antiguos. Entre sus características principales, se encuentra el arranque rápido en seis segundos y la actualización automática en segundo plano, lo que asegura que el dispositivo mantenga su velocidad a lo largo del tiempo.

De acuerdo con datos de Google, ChromeOS consume un 19% menos de energía que otros sistemas operativos similares. Esta eficiencia energética contribuye a un menor impacto ambiental y puede traducirse en ahorro para el usuario, tanto en consumo eléctrico como en la prolongación de la vida útil del equipo.

Modelos compatibles y proceso de instalación

El kit USB ChromeOS Flex es compatible con una amplia lista de dispositivos, entre los que se encuentran modelos de Samsung, Lenovo, Dell, ASUS, Apple y Acer. Algunos ejemplos son el Samsung KM24C-3, el Lenovo IdeaPad S145, el Dell Latitude 3190, el ASUS BR1100CKA, el Apple MacBook Air 6,1 y el Acer Aspire 3 A315.

El sistema operativo es compatible con modelos populares de Lenovo, Dell, ASUS, Apple y Acer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación se realiza en menos de cinco minutos. El usuario solo debe conectar la memoria USB al equipo, seguir las instrucciones proporcionadas en el kit y completar el proceso a través de la interfaz gráfica. Esta facilidad de uso, sumada a la compatibilidad con una gran variedad de modelos, amplía las posibilidades de renovar computadoras que, de otro modo, quedarían obsoletas.

Impacto ambiental y ahorro para el usuario

El uso del kit USB ChromeOS Flex no solo representa un ahorro económico al evitar la compra de un nuevo dispositivo, sino que tiene implicaciones positivas para el medio ambiente. Cada equipo reutilizado reduce la cantidad de desechos electrónicos y disminuye la demanda de recursos para fabricar nuevos ordenadores.

Para quienes buscan una solución práctica, económica y sostenible, la propuesta de Google y Back Market ofrece una alternativa eficiente frente a la obsolescencia programada y el desecho prematuro de equipos informáticos. La posibilidad de acceder a un sistema operativo moderno por solo tres dólares se presenta como una herramienta de actualización tecnológica al alcance de muchos usuarios.