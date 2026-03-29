Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp y ocultar el círculo azul

Meta AI es una de las grandes apuestas de la compañía por integrar IA en sus productos. (Fotocomposición Infobae)

La presencia de Meta AI en la aplicación de WhatsApp ha provocado una pregunta recurrente: ¿puede el usuario eliminarlo de forma definitiva? A pesar de la ausencia de una opción de eliminación total, sí existen alternativas para restringir la presencia del asistente.

La acción más directa consiste en borrar el chat de Meta AI, un procedimiento sencillo que elimina la conversación de la pantalla principal y reduce la exposición del usuario a la herramienta.

Si se suprime este chat, el círculo azul identificativo desaparece, aunque la funcionalidad permanece disponible en segundo plano y puede reactivarse si se inicia una nueva interacción con el asistente.

Qué pasa al borrar el chat de Meta AI en la aplicación de WhatsApp

El chat con Meta AI es igual a una conversación que se tenga con otra persona. (Imagen ilustrativa Infobae)

Eliminar la conversación de Meta AI equivale a quitar cualquier otro chat en la interfaz de WhatsApp. Este procedimiento permite que el usuario controle mejor los elementos visibles en la aplicación.

La eliminación del chat no impide que la inteligencia artificial siga disponible; si se retoma contacto con el asistente a través de @meta, la conversación vuelve a aparecer en la lista de chats.

La ventaja principal de esta medida radica en la reducción de la visibilidad del asistente, evitando el acceso accidental o la presencia constante del círculo azul que lo identifica.

No obstante, la herramienta no se desactiva por completo con este método, así que para quienes buscan un mayor control de sus datos, resulta útil considerar opciones adicionales que permitan reforzar la privacidad.

Cuál es el truco para eliminar los datos almacenados por Meta AI

Existe un comando que evita que Meta AI almacene información personal. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Quienes desean limitar la información que Meta AI almacena pueden recurrir al comando “/reset-ai” dentro del chat del asistente. Este comando elimina los datos guardados en los servidores de Meta Platforms Inc., devolviendo la herramienta a su estado original y eliminando los registros de conversaciones previas.

Este proceso puede repetirse tantas veces como el usuario lo considere necesario. Al restablecer la inteligencia artificial, se garantiza que no queden almacenadas interacciones anteriores, reforzando la protección de la información personal frente a posibles usos no deseados o accesos por parte de terceros.

De qué forma Meta AI puede intervenir en los chats o grupos

Meta AI solo interviene en los grupos o chats individuales cuando se le menciona específicamente utilizando el comando “@meta ai”. Si los participantes no emplean esa mención, la inteligencia artificial no accede a los mensajes ni responde dentro de esas conversaciones.

Meta AI tiene su propio chat o puede intervenir en otras conversaciones individuales o grupales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta característica permite mantener grupos y chats libres de intervención automatizada, restringiendo el uso de Meta AI únicamente a los espacios en los que el usuario decida interactuar con el asistente. De este modo, la presencia de la herramienta se limita a contextos controlados y a la voluntad expresa de quien la utilice.

Qué peligros hay al descargar aplicaciones no oficiales para evitar Meta AI

Algunos usuarios han sugerido retroceder a versiones previas de WhatsApp como una forma de evitar la integración de Meta AI. Esta práctica representa un gran riesgo.

Las ediciones desactualizadas carecen de parches de seguridad y actualizaciones, lo que puede dejar los dispositivos vulnerables a ataques, pérdida de datos o bloqueos por parte de la propia plataforma.

Las versiones desactualizadas de la app pueden traer varios peligros. (Foto: REUTERS/Thomas White/File Photo)

Además, WhatsApp puede restringir el acceso o bloquear cuentas que utilicen versiones no autorizadas, con la posible consecuencia de perder información almacenada en la aplicación o quedar excluido del servicio de mensajería.

Cómo usar de forma segura Meta AI

Si se decide interactuar con Meta AI, conviene adoptar precauciones para proteger la privacidad. Se debe evitar compartir información sensible, como contraseñas, datos bancarios o números de tarjetas de crédito durante las conversaciones con el asistente.

Asimismo, es fundamental revisar y ajustar la configuración de privacidad de WhatsApp, prestando especial atención a las opciones relacionadas con servicios automatizados y el manejo de datos personales.