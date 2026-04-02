Jack Dorsey, cofundador de Twitter, cree que la IA acabará con los mandos intermedios en las empresas

Dorsey sostiene que la IA ya puede asumir tareas de supervisión y coordinación que realizan los mandos intermedios. (Europa Press)

El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, afirmó que la inteligencia artificial está en condiciones de eliminar los puestos de mandos intermedios en las empresas. La advertencia surge en un contexto de transformación acelerada en los modelos organizacionales, donde la automatización ya no se limita a tareas repetitivas, sino que alcanza funciones de supervisión y coordinación que tradicionalmente recaían en los gerentes.

En una publicación en el blog de Sequoia Capital, Dorsey explicó que la velocidad con la que la inteligencia artificial se integra en los procesos empresariales supera las expectativas iniciales de los analistas y de los propios ejecutivos. El empresario sostuvo que, a diferencia de olas previas de automatización, “la IA ya puede realizar gran parte del trabajo que actualmente hacen los mandos medios”.

Esta afirmación se refleja en los cambios recientes implementados en Block, la compañía de tecnología financiera dirigida por Dorsey, que en febrero anunció el despido del 40% de su plantilla, más de 4.000 empleados. La decisión fue celebrada por los inversores y provocó un alza de hasta el 24% en las acciones.

La adopción de inteligencia artificial como estrategia para agilizar operaciones permitió a Block proyectar ingresos estimados en 24.000 millones de dólares para 2025. En colaboración con Roelof Botha, ex socio gerente de Sequoia, Dorsey publicó un análisis sobre el futuro de los equipos empresariales, donde argumenta que la IA puede asumir las tareas de gestión intermedia en estructuras tradicionales.

La IA permite rastrear proyectos, detectar problemas y distribuir tareas más rápido que los gerentes humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, unos 21 millones de estadounidenses ocupan cargos directivos, lo que representa cerca del 12% de la fuerza laboral. El documento conjunto de Dorsey y Botha sostiene que la mayoría de las empresas operan bajo una lógica piramidal, donde la información sube de empleados a gerentes y baja de ejecutivos a empleados.

“Los gerentes recopilan actualizaciones, transmiten instrucciones, coordinan proyectos y mantienen a los equipos alineados. La IA ya puede realizar gran parte de ese trabajo”, afirma el texto.

Cómo la IA modifica la gestión y la estructura empresarial

Ambos comparan las empresas modernas con el ejército romano, en el que la jerarquía servía para ordenar y supervisar grandes volúmenes de personal disperso. La diferencia, según Dorsey y Botha, es que el software ahora es capaz de rastrear proyectos, detectar problemas, distribuir tareas y compartir información de manera más rápida y precisa que los humanos.

En empresas que priorizan el trabajo remoto y la digitalización de los procesos, como Block, la IA puede construir un “modelo global” de la organización, es decir, mantener un mapa actualizado de todo lo que sucede internamente.

La eliminación de mandos medios podría dar lugar a organizaciones más planas y eficientes, según Dorsey y Botha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lógica también se traslada al cliente. Block procesa millones de pagos cada día a través de Square y Cash App, lo que le otorga una visión en tiempo real de las necesidades de sus usuarios. La automatización permite tomar decisiones antes de que los gerentes recopilen informes o intervengan en la toma de decisiones, lo que incrementa la agilidad de la empresa.

La reacción del mercado a estos anuncios ha sido positiva. Las acciones de Block subieron cerca de un 3% tras la publicación del análisis de Dorsey y Botha. Los inversores suelen premiar las iniciativas que prometen reducir costes y agilizar operaciones, ya que esto suele mejorar la rentabilidad.

El futuro de los mandos intermedios

Aunque la visión de Dorsey genera consenso entre algunos referentes de la industria tecnológica, existen motivos para el escepticismo. El desempeño bursátil de Block muestra que la compañía no opera desde una posición de fortaleza, y las empresas bajo presión suelen estar más dispuestas a experimentar con cambios radicales para subsistir.

Sin embargo, la participación de Botha, quien respaldó el crecimiento de empresas como Google, Apple, Nvidia y Airbnb, añade peso a la hipótesis de que la IA puede transformar los modelos organizativos.

Dorsey advierte que la transición requerirá planificación y capacitación para evitar impactos negativos sobre el empleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dorsey remarcó que la eliminación de los mandos intermedios podría traducirse en organizaciones más planas y ágiles, al tiempo que advirtió sobre los desafíos sociales y económicos de ese cambio. “La planificación y la capacitación serán fundamentales para mitigar los efectos negativos sobre el empleo”, señaló el empresario. Además, sugirió que el debate sobre el rol de la inteligencia artificial en el trabajo debe orientarse hacia la redistribución de responsabilidades y la creación de nuevas oportunidades para los empleados.

Si la estrategia de Block resulta exitosa, otras empresas del sector tecnológico probablemente seguirán el mismo camino, afectando a millones de profesionales en puestos de gestión. La transición hacia empresas más horizontales, impulsadas por la automatización y la IA, podría redefinir el papel de los mandos medios y abrir un nuevo ciclo en la organización del trabajo.