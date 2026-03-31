7 de cada 10 personas creen que la IA recortará empleos: la Generación Z es la más pesimista

El 70% de los estadounidenses cree que la inteligencia artificial eliminará empleos, según la Universidad de Quinnipiac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete de cada diez personas en Estados Unidos consideran que la inteligencia artificial reducirá puestos de trabajo, según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac. Solo una minoría cree que la IA generará más empleos.

La percepción varía según la generación: la Generación Z (1997-2008) es la más pesimista, con un 81% que anticipa una disminución de oportunidades laborales, frente a un 4% que espera un aumento y un 12% que no percibe grandes cambios.

Tamilla Triantoro, doctora y profesora asociada de Análisis Empresarial y Sistemas de Información en la Escuela de Negocios de la Universidad de Quinnipiac, explicó que los jóvenes estadounidenses son quienes más familiaridad tienen con las herramientas de IA, pero también quienes muestran menos optimismo sobre el futuro laboral.

Los jóvenes en Estados Unidos conocen más sobre IA, pero son los menos optimistas respecto a su impacto laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Triantoro, “la familiaridad con la IA y el optimismo en este ámbito se mueven en direcciones opuestas”.

Qué otras percepciones tiene la Generación Z sobre la IA

La Generación Z en Estados Unidos expresa percepciones mixtas respecto a la inteligencia artificial.

Si bien poco más de un tercio de los estadounidenses en general manifiesta algún grado de entusiasmo por la IA, solo el 6% está muy entusiasmado y un 29% algo entusiasmado, la mayoría, el 62%, se muestra poco o nada entusiasmada.

La preocupación predomina: el 80% de los encuestados está muy preocupado (38%) o algo preocupado (42%) por el avance de la IA, una tendencia que se observa en todos los grupos etarios.

Dentro de la Generación Z, el 78% expresa preocupación por la inteligencia artificial, mientras que solo el 7% no está preocupado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Generación Z, el 35% se declara muy preocupado, el 43% algo preocupado, el 14% no tan preocupado y solo el 7% no muestra preocupación.

Respecto al uso militar de la inteligencia artificial, la Generación Z se opone mayoritariamente: el 69% rechaza que el ejército utilice IA para seleccionar objetivos militares, frente a un 24% que lo aprueba.

Esta postura contrasta con la de la Generación Silenciosa (nacidos entre 1928-1945), donde el apoyo es mayor. Además, al considerar la vigilancia militar con IA por motivos de seguridad, la Generación Z vuelve a diferenciarse: solo el 36% está a favor, mientras que el 58% se opone y un 6% no tiene opinión formada.

La mayoría de la Generación Z rechaza que la IA se use con fines militares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas cifras reflejan una combinación de escepticismo y cautela ante la integración de la inteligencia artificial en áreas sensibles, especialmente entre los jóvenes.

Brian O’Neill, doctor en filosofía, profesor asociado de informática y vicedecano de la Facultad de Informática e Ingeniería de la institución mencionada, reflexiona:

“La respuesta negativa al uso de la IA para la selección de objetivos militares, e incluso las reacciones encontradas ante su uso para fines de vigilancia militar, reflejan aún más las dudas que la gente tiene sobre la IA y sobre quién la desarrolla y controla. La brecha generacional también resulta evidente, ya que las generaciones más jóvenes son las más escépticas respecto a las aplicaciones militares de la IA”.

El sondeo también evaluó si las personas creen poder identificar contenidos creados con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es la capacidad para identificar contenido generado por IA

La encuesta también preguntó si los ciudadanos creen poder identificar contenido generado por inteligencia artificial.

Un 18% de los estadounidenses tiene mucha confianza en distinguir un video o grabación auténticos de uno creado con IA, y un 38% tiene cierta confianza, sumando un 56% que confía en sus habilidades.

Por otro lado, un 22% tiene poca confianza y un 20% ninguna, lo que representa un 42 % que duda de su capacidad para reconocer estas falsificaciones.

El 18% de los estadounidenses confía plenamente en diferenciar videos reales de los generados por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adicionalmente, el 28% de los encuestados admite haber compartido al menos una vez un video que después descubrió que había sido generado por inteligencia artificial, mientras que el 68% afirma no haberlo hecho.

Cómo se realizó esta encuesta

La encuesta incluyó a 1.397 adultos estadounidenses de todo el país. El estudio presenta un margen de error de +/- 3,3 puntos porcentuales, considerando el efecto del diseño muestral.

Además, se consultó específicamente a 800 adultos empleados, grupo que tiene un margen de error de +/- 4,3 puntos porcentuales bajo los mismos criterios.