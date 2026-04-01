Tecno

Sigue estos pasos para ver los satélites Starlink en el cielo nocturno

Aplicaciones móviles permiten predecir cuándo y dónde ver los satélites Starlink

Guardar
Los satélites Starlink cruzan el cielo en formación de "tren" tras cada lanzamiento. (Reuters)
Los satélites Starlink cruzan el cielo en formación de "tren" tras cada lanzamiento. (Reuters)

Los satélites Starlink, desarrollados por SpaceX, empresa de Elon Musk, han despertado una nueva curiosidad por la observación del cielo.

Además de su propósito de ofrecer internet de alta velocidad en todo el mundo, estos satélites han generado interés entre observadores y aficionados a la astronomía por su peculiar fenómeno visual: el paso en formación de “tren” sobre la bóveda celeste. Verlos no requiere equipamiento profesional ni conocimientos avanzados, solo seguir algunos pasos y aprovechar la tecnología disponible para localizarlos fácilmente.

¿Qué son los satélites Starlink y cómo funcionan?

La red Starlink está formada por miles de satélites de unos 260 kilogramos cada uno, situados a unos 550 kilómetros de altitud sobre la superficie terrestre. Operan en una órbita baja, lo que permite reducir la latencia y mejorar la calidad del servicio de internet ofrecido, especialmente en zonas rurales y remotas que carecen de acceso a redes convencionales.

SpaceX ha lanzado más de 4.000 satélites Starlink para ofrecer internet global. (Europa Press)
SpaceX ha lanzado más de 4.000 satélites Starlink para ofrecer internet global. (Europa Press)

Hasta ahora, SpaceX ha desplegado más de 4.000 satélites y planea ampliar la constelación hasta superar los 42.000 en los próximos años, lo que convertirá a Starlink en el mayor conjunto de satélites en la historia de las telecomunicaciones.

La presencia de tantos satélites en el cielo ha dado lugar a un espectáculo único. Tras un lanzamiento, los satélites viajan en grupos de hasta 60 unidades, formando una hilera de puntos brillantes fácilmente reconocible a simple vista.

Este fenómeno, conocido como «tren de satélites Starlink», se produce porque los satélites mantienen una distancia corta entre sí antes de separarse y alcanzar sus órbitas definitivas. Una vez dispersos, se vuelven menos visibles, pero aún pueden observarse con binoculares o telescopios.

La red Starlink estará compuesta por hasta 42.000 satélites en los próximos años. (Reuters)
La red Starlink estará compuesta por hasta 42.000 satélites en los próximos años. (Reuters)

Pasos para observar los satélites Starlink

La observación de los satélites Starlink solo exige atención a ciertos factores:

  1. Condiciones climáticas: La visibilidad depende de un cielo despejado y una ubicación en zona rural. Las nubes o la contaminación lumínica de las ciudades dificultan o impiden el avistamiento.
  2. Hora adecuada: El mejor momento para ver los satélites es poco después del atardecer o justo antes del amanecer, cuando el cielo está oscuro pero los satélites siguen reflejando la luz solar.
  3. Ubicación geográfica: La probabilidad de avistamiento aumenta en latitudes medias, tanto en el hemisferio norte como en el sur. Desde zonas cercanas al ecuador el paso de los satélites puede ser menos frecuente.

Durante las primeras horas tras el lanzamiento, los satélites se desplazan en formación y su brillo resulta inconfundible en el cielo. A medida que pasan los días, se separan y se distribuyen en órbitas más amplias, lo que hace que su observación a simple vista sea menos frecuente, aunque siguen siendo detectables con ayuda óptica.

El fenómeno Starlink ha despertado el interés de aficionados y observadores del cielo nocturno. (Reuters)
El fenómeno Starlink ha despertado el interés de aficionados y observadores del cielo nocturno. (Reuters)

Aplicaciones y herramientas para rastrear el paso de Starlink

La tecnología facilita el seguimiento y la localización precisa de los satélites Starlink. Existen diversas aplicaciones móviles y herramientas web que permiten saber cuándo y dónde mirar para ver el paso de estos satélites:

  • FindStarlink: Permite introducir una dirección o coordenadas y ofrece predicciones personalizadas sobre el paso de los satélites en una ubicación concreta.
  • Starlink Tracker: Proporciona información en tiempo real sobre la posición global de los satélites y predice horarios de visibilidad para el usuario.
  • SatelliteMap.space: Muestra un mapa interactivo con la constelación completa y detalles sobre cada satélite.
  • SpaceX Starlink Satellites Tracker: Informa sobre la trayectoria y el brillo de los satélites, e indica los mejores momentos para observarlos.

Estas herramientas se actualizan con datos de rastreo en tiempo real y muchas permiten configurar alertas para no perder la oportunidad de ver el paso de los satélites sobre la ubicación elegida. De este modo, cualquier persona puede disfrutar del espectáculo tecnológico que representa la mayor red de satélites en la historia, siempre que las condiciones del cielo lo permitan.

Temas Relacionados

StarlinkSpaceXElon MuskSatélitesTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Filtran por error el código de Claude, la IA de Anthropic, y crece la alerta de seguridad

Una brecha masiva puso en evidencia las dificultades para salvaguardar innovaciones tecnológicas dentro de la industria de inteligencia artificial

Filtran por error el código de Claude, la IA de Anthropic, y crece la alerta de seguridad

El truco del puerto USB en tu router Wi-Fi: convierte tu disco duro en almacenamiento en red

Este puerto permite conectar discos duros externos para compartir archivos entre todos los dispositivos conectados a la misma red inalámbrica

El truco del puerto USB en tu router Wi-Fi: convierte tu disco duro en almacenamiento en red

Microsoft actualiza su agente de investigación para trabajar con múltiples modelos de IA en paralelo

La nueva función Critique de Microsoft 365 Copilot divide el proceso entre generación y revisión de contenido

Microsoft actualiza su agente de investigación para trabajar con múltiples modelos de IA en paralelo

Estudiantes utilizan gafas con inteligencia artificial para copiar en exámenes: las alquilan por hora

Estos dispositivos, que pueden alquilarse por entre 6 y 12 dólares diarios, imitan la apariencia de unas gafas convencionales

Estudiantes utilizan gafas con inteligencia artificial para copiar en exámenes: las alquilan por hora

Microsoft sufre la mayor caída bursátil desde 2008 y enfrenta dudas sobre su liderazgo en inteligencia artificial

El desplome del 23% en el primer trimestre de 2026 marca un récord negativo para la tecnológica, presionada por la competencia y la baja adopción de sus servicios de IA

Microsoft sufre la mayor caída bursátil desde 2008 y enfrenta dudas sobre su liderazgo en inteligencia artificial
DEPORTES
Con gol y asistencia de Messi, Argentina vence a Zambia en el último amistoso en el país antes del Mundial 2026

Con gol y asistencia de Messi, Argentina vence a Zambia en el último amistoso en el país antes del Mundial 2026

Las lágrimas del árbitro argentino Facundo Tello tras lesionarse en medio del repechaje entre Congo y Jamaica

Los cuatro cambios de Bielsa sobre el final del empate de Uruguay que abrieron el debate: su ida y vuelta con un periodista

Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber

La impactante imagen de Gennaro Gattuso tras no poder clasificar a Italia al Mundial: “Si hoy alguien me pincha, no sale sangre”

TELESHOW
Ángel de Brito adelantó la explosiva ex Gran Hermano que podría regresar a la casa: “Ya recibió llamados”

Ángel de Brito adelantó la explosiva ex Gran Hermano que podría regresar a la casa: “Ya recibió llamados”

La arriesgada estrategia de Sofía Gonet para acercarse a dos de sus ídolas: “Mentí para conocerlas”

Piñón Fijo relató la insólita acusación que le hizo un taxista sin haberlo reconocido: “Dijo que me robé un PBI”

José Chatruc habló de su relación con Sabrina Rojas: “No me esperaba tanta repercusión”

India Ortega habló acerca de la depresión que sufrió su madre, Ana Paula Dutil: “Me decía cosas dolorosas”

INFOBAE AMÉRICA

Un avión militar ruso se estrelló en Crimea: murieron las 29 personas a bordo

Un avión militar ruso se estrelló en Crimea: murieron las 29 personas a bordo

El agua que desaparece: mapas satelitales revelan el retroceso de lagos y embalses en todo el mundo

Panamá acumula 5 muertes y 184 hospitalizados por dengue

Chery arrasa en los premios J.D. Power y se consolida como líder global en calidad automotriz

Ecuador: desapareció en altamar un barco con al menos 20 tripulantes