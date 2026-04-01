Sigue estos pasos para ver los satélites Starlink en el cielo nocturno

Los satélites Starlink cruzan el cielo en formación de "tren" tras cada lanzamiento. (Reuters)

Los satélites Starlink, desarrollados por SpaceX, empresa de Elon Musk, han despertado una nueva curiosidad por la observación del cielo.

Además de su propósito de ofrecer internet de alta velocidad en todo el mundo, estos satélites han generado interés entre observadores y aficionados a la astronomía por su peculiar fenómeno visual: el paso en formación de “tren” sobre la bóveda celeste. Verlos no requiere equipamiento profesional ni conocimientos avanzados, solo seguir algunos pasos y aprovechar la tecnología disponible para localizarlos fácilmente.

¿Qué son los satélites Starlink y cómo funcionan?

La red Starlink está formada por miles de satélites de unos 260 kilogramos cada uno, situados a unos 550 kilómetros de altitud sobre la superficie terrestre. Operan en una órbita baja, lo que permite reducir la latencia y mejorar la calidad del servicio de internet ofrecido, especialmente en zonas rurales y remotas que carecen de acceso a redes convencionales.

SpaceX ha lanzado más de 4.000 satélites Starlink para ofrecer internet global. (Europa Press)

Hasta ahora, SpaceX ha desplegado más de 4.000 satélites y planea ampliar la constelación hasta superar los 42.000 en los próximos años, lo que convertirá a Starlink en el mayor conjunto de satélites en la historia de las telecomunicaciones.

La presencia de tantos satélites en el cielo ha dado lugar a un espectáculo único. Tras un lanzamiento, los satélites viajan en grupos de hasta 60 unidades, formando una hilera de puntos brillantes fácilmente reconocible a simple vista.

Este fenómeno, conocido como «tren de satélites Starlink», se produce porque los satélites mantienen una distancia corta entre sí antes de separarse y alcanzar sus órbitas definitivas. Una vez dispersos, se vuelven menos visibles, pero aún pueden observarse con binoculares o telescopios.

La red Starlink estará compuesta por hasta 42.000 satélites en los próximos años. (Reuters)

Pasos para observar los satélites Starlink

La observación de los satélites Starlink solo exige atención a ciertos factores:

Condiciones climáticas: La visibilidad depende de un cielo despejado y una ubicación en zona rural. Las nubes o la contaminación lumínica de las ciudades dificultan o impiden el avistamiento. Hora adecuada: El mejor momento para ver los satélites es poco después del atardecer o justo antes del amanecer, cuando el cielo está oscuro pero los satélites siguen reflejando la luz solar. Ubicación geográfica: La probabilidad de avistamiento aumenta en latitudes medias, tanto en el hemisferio norte como en el sur. Desde zonas cercanas al ecuador el paso de los satélites puede ser menos frecuente.

Durante las primeras horas tras el lanzamiento, los satélites se desplazan en formación y su brillo resulta inconfundible en el cielo. A medida que pasan los días, se separan y se distribuyen en órbitas más amplias, lo que hace que su observación a simple vista sea menos frecuente, aunque siguen siendo detectables con ayuda óptica.

El fenómeno Starlink ha despertado el interés de aficionados y observadores del cielo nocturno. (Reuters)

Aplicaciones y herramientas para rastrear el paso de Starlink

La tecnología facilita el seguimiento y la localización precisa de los satélites Starlink. Existen diversas aplicaciones móviles y herramientas web que permiten saber cuándo y dónde mirar para ver el paso de estos satélites:

FindStarlink: Permite introducir una dirección o coordenadas y ofrece predicciones personalizadas sobre el paso de los satélites en una ubicación concreta.

Starlink Tracker: Proporciona información en tiempo real sobre la posición global de los satélites y predice horarios de visibilidad para el usuario.

SatelliteMap.space: Muestra un mapa interactivo con la constelación completa y detalles sobre cada satélite.

SpaceX Starlink Satellites Tracker: Informa sobre la trayectoria y el brillo de los satélites, e indica los mejores momentos para observarlos.

Estas herramientas se actualizan con datos de rastreo en tiempo real y muchas permiten configurar alertas para no perder la oportunidad de ver el paso de los satélites sobre la ubicación elegida. De este modo, cualquier persona puede disfrutar del espectáculo tecnológico que representa la mayor red de satélites en la historia, siempre que las condiciones del cielo lo permitan.