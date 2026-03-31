Nueva función de Apple te permite ocultar tu correo a las aplicaciones, pero no a la policía

La opción que te da Apple para ocultar tu correo electrónico no aplica para las autoridades. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Apple proporcionó al FBI información que permitió identificar a usuarios que utilizaban una de sus funciones de privacidad diseñada para ocultar direcciones de correo electrónico.

El caso revela que, aunque la herramienta protege la identidad frente a aplicaciones y sitios web, no impide que las autoridades accedan a los datos del titular de la cuenta en el marco de investigaciones legales.

La función, conocida como “Ocultar mi correo electrónico”, forma parte del servicio de pago iCloud+ y permite generar direcciones anónimas que reenvían mensajes a la bandeja de entrada real del usuario.

Apple entregó a la policía estadounidense la identidad real de dos personas que usaron 'Ocultar mi correo electrónico'.

Apple sostiene que no lee el contenido de esos correos, pero los documentos judiciales muestran que sí conserva información suficiente para vincular esas direcciones con la identidad real de sus clientes.

Según registros consultados por TechCrunch, el FBI solicitó datos a Apple a comienzos de marzo como parte de una investigación relacionada con un correo electrónico que contenía una supuesta amenaza. En respuesta, la compañía entregó registros que permitieron establecer que una dirección generada con esta función correspondía a una cuenta específica de Apple.

La información proporcionada incluyó el nombre completo del usuario, su dirección de correo electrónico principal y detalles sobre 134 direcciones anónimas creadas mediante el sistema. Esta capacidad de rastreo pone en evidencia los límites de la privacidad que ofrece la herramienta frente a requerimientos legales.

Apple puede entregar a las autoridades información de tu correo electrónico si las autoridades lo ordenan.

En un segundo caso, agentes de Homeland Security Investigations, una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, obtuvieron datos similares en el marco de una investigación por presunto fraude de identidad. De acuerdo con la orden judicial, el sospechoso había utilizado múltiples direcciones anónimas creadas con la misma función para operar distintas cuentas.

Estos episodios muestran que, si bien Apple promueve una fuerte narrativa en torno a la privacidad, no todos los datos están fuera del alcance de las autoridades. Parte de la información asociada a las cuentas, como nombres, direcciones de correo y datos de facturación, se almacena sin cifrado de extremo a extremo, lo que permite su acceso bajo orden judicial.

La propia compañía ha destacado en múltiples ocasiones que muchos de sus servicios cuentan con cifrado de extremo a extremo, lo que impide incluso a Apple acceder a ciertos contenidos. Sin embargo, este nivel de protección no se aplica a todos los elementos del ecosistema, en particular aquellos necesarios para la gestión de cuentas y el funcionamiento básico de servicios como el correo electrónico.

iClod+, el servicio Premium de Apple, no te garantiza privacidad al 100 %. (Apple)

El funcionamiento mismo del email también limita el alcance de la privacidad. La mayoría de los correos electrónicos que se envían a nivel global no están cifrados completamente y contienen información en texto plano indispensable para su entrega, lo que los hace potencialmente accesibles en distintos puntos del proceso.

Este contexto ha impulsado el crecimiento de alternativas centradas en la privacidad, como Signal, que utilizan cifrado de extremo a extremo por defecto para proteger el contenido de los mensajes tanto de terceros como de las propias plataformas.

La función “Ocultar mi correo electrónico” fue diseñada principalmente para reducir el rastreo por parte de aplicaciones y servicios en línea, evitando que los usuarios compartan su dirección real. En ese sentido, cumple su objetivo al limitar la exposición frente a empresas y posibles usos comerciales de los datos.

Las autoridades pueden solicitar información sobre tu correo a Apple si lo consideran necesario.

No obstante, los casos recientes dejan claro que esta protección tiene límites definidos por el marco legal. Bajo requerimientos de las autoridades, Apple puede proporcionar información que permita identificar a los usuarios detrás de direcciones aparentemente anónimas.

El episodio pone en relieve una tensión recurrente en el sector tecnológico: el equilibrio entre privacidad y cumplimiento legal. Mientras las empresas buscan reforzar la protección de datos para sus usuarios, también deben responder a las solicitudes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

En la práctica, esto significa que herramientas diseñadas para mejorar la privacidad no equivalen a anonimato absoluto. Y en el caso del correo electrónico, esa diferencia puede ser clave en contextos donde intervienen investigaciones oficiales.