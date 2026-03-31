Nintendo pone fin a importante función de la Switch 2 que era gratis: ahora deberás pagar

Una de las funciones gratuitas de la Switch 2 dejará de estar disponibles este 31 de marzo. Foto: Nintendo

Nintendo pondrá fin a la gratuidad de una de las funciones más destacadas de Switch 2. A partir del 1 de abril de 2026, el servicio GameChat, que hasta ahora podía utilizarse sin costo, pasará a estar disponible únicamente para quienes cuenten con una suscripción activa a Nintendo Switch Online.

El cambio marca el cierre de una promoción de bienvenida que la compañía había anunciado junto con el lanzamiento de la consola. Esta iniciativa permitía a todos los usuarios acceder libremente a GameChat hasta el 31 de marzo, sin necesidad de pagar por el servicio online. Desde entonces, la fecha límite se mantenía como el punto en el que la función pasaría a integrarse definitivamente dentro del paquete de pago.

GameChat fue presentado como una de las principales novedades de la nueva consola. El sistema permite a los jugadores comunicarse por voz mientras juegan, pero también incorpora funciones adicionales que amplían la experiencia social. Entre ellas, destaca la posibilidad de compartir la pantalla en tiempo real con amigos, así como realizar videollamadas mediante una cámara compatible conectada por USB-C.

El GameChat de la Nintendo Switch 2 pasará a ser una herramienta de pago. (Nintendo)

El acceso al servicio está integrado directamente en el hardware. Los usuarios pueden activarlo mediante el botón C del Joy-Con 2 derecho, desde donde también gestionan invitaciones para unirse a chats o iniciar sesiones con otros jugadores. Esta integración busca simplificar el uso de herramientas sociales dentro del ecosistema de Nintendo.

Durante el periodo promocional, GameChat se convirtió en una de las funciones más utilizadas por los primeros compradores de la consola, al ofrecer una experiencia más cercana a la interacción que ya es común en otras plataformas. Sin embargo, desde su anuncio inicial, Nintendo dejó claro que este acceso gratuito sería temporal.

Con el fin de la promoción, GameChat se suma al conjunto de servicios incluidos en Nintendo Switch Online. Esta suscripción no solo habilita el juego en línea en Switch y Switch 2, sino que también ofrece acceso a un catálogo de títulos clásicos de consolas como NES, Super NES y Game Boy.

El GameChat es una de las herramientas más usadas de los usuarios de Nintendo Switch 2.

Además, el servicio incluye beneficios adicionales como aplicaciones exclusivas, acceso a contenido especial, juegos de prueba y la posibilidad de adquirir productos seleccionados a través de My Nintendo Store. De esta forma, Nintendo busca reforzar el valor de su suscripción y centralizar varias de sus funciones bajo un mismo modelo de pago.

El enfoque no es nuevo dentro de la industria. En los últimos años, las principales compañías de videojuegos han apostado por modelos de suscripción para sostener servicios en línea y ofrecer contenidos adicionales. En este contexto, la decisión de Nintendo se alinea con una tendencia que prioriza ingresos recurrentes frente a funciones gratuitas.

Aun así, el cambio puede impactar directamente en los usuarios que se acostumbraron a utilizar GameChat sin costo durante los primeros meses de vida de la consola. A partir de ahora, quienes deseen seguir usando estas herramientas deberán evaluar si la suscripción justifica el acceso continuo a estas funciones.

Solo los suscriptores de Nintendo Switch Online podrán usar el Game Chat. (Nintendo)

Más allá del costo, GameChat representa un paso importante en la evolución de las capacidades sociales de las consolas de Nintendo. Históricamente, la compañía había mantenido un enfoque más limitado en este aspecto, pero con Switch 2 ha buscado integrar herramientas que respondan a las nuevas formas de interacción entre jugadores.

En la práctica, el fin de la gratuidad no implica la desaparición del servicio, sino su consolidación dentro del ecosistema de pago de la compañía. Nintendo apuesta así por mantener y ampliar estas funciones bajo un modelo que le permita sostener su desarrollo a largo plazo.

Con esta decisión, la experiencia social en Switch 2 entra en una nueva etapa. Y para los jugadores, eso significa que lo que hasta ahora era un beneficio incluido pasará a formar parte de un servicio que, desde hoy, tiene precio.