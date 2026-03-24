GTA 6 llegaría a Nintendo Switch 2 el mismo día de su lanzamiento en PS5 y Xbox Series X|S

El rumor sobre el lanzamiento simultáneo de GTA VI en Nintendo Switch 2 y otras consolas intensifica el debate en la comunidad gamer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que Grand Theft Auto VI llegue a la próxima consola de Nintendo el mismo día que a otras plataformas ha tomado fuerza, producto de un rumor. Un filtrador, que ya ha tenido aciertos previos, sostiene que el esperado título de Rockstar Games podría estar disponible, desde el primer día, en la Nintendo Switch 2.

La información, aún sin confirmación oficial, surge en medio de una gran expectativa por el lanzamiento de GTA VI, previsto para el 19 de noviembre de 2026, y en medio de las dudas de cuándo llegará el juego a PC.

Qué dice el rumor sobre el lanzamiento de GTA VI en Nintendo Switch 2

El entrevistador y creador de contenido KiwiTalkz difundió en X que uno de sus informantes —quien ha acertado en filtraciones anteriores— le aseguró que Grand Theft Auto VI aparecerá en Nintendo Switch 2 el mismo día que en otras consolas. Aunque en un principio consideró poco creíble esta afirmación, la insistencia de su fuente lo llevó a aceptar una apuesta.

Según KiwiTalkz, si Rockstar no anuncia la versión para Switch 2 antes de principios de mayo, él ganará la apuesta y su contacto deberá pagarle una cena en la India.

El informante que filtró la versión de GTA VI para Switch 2 cuenta con antecedentes de aciertos en rumores de la industria de videojuegos. (ROCKSTAR GAMES)

“¡Los billetes a la India para junio ya están reservados! Parece que todo apunta a que voy a ganarle esta elegante cena a mi informante de Rockstar, donde hablaremos de GTA VI en Switch 2. Mi fuente ha estado diciendo durante meses que el juego aparecerá el día del lanzamiento de la consola. Pensé que era una tontería y lo desafié, pero él duplicó la apuesta. Rockstar tiene hasta principios de mayo para anunciar una versión para Switch 2, de lo contrario, ganaré. Definitivamente publicaré fotos de la cena, jaja.”

La difusión de este mensaje ha elevado aún más el perfil del rumor y ha generado discusiones en foros y redes sociales sobre la factibilidad técnica y comercial que implicaría un lanzamiento simultáneo.

Qué tan posible es ver GTA VI en Nintendo Switch 2

La discusión sobre la llegada de GTA VI a la nueva consola de Nintendo se centra en la potencia y las características técnicas que podría ofrecer la Switch 2. Desde que comenzaron a circular rumores sobre el desarrollo del dispositivo, surgieron especulaciones acerca de si sería capaz de ejecutar títulos de gran exigencia gráfica y de recursos, como los de Rockstar Games.

El análisis técnico compara la potencial de Nintendo Switch 2 con Xbox Series S como argumento para una posible adaptación de GTA VI. (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

Una de las claves que aportan defensores de la teoría es la comparación con Xbox Series S, la consola de menor potencia de la actual generación de Microsoft. El argumento sostiene que, si GTA VI puede funcionar en Xbox Series S, una versión optimizada podría adaptarse a la Switch 2.

Sin embargo, el rumor pierde fuerza si se tiene en cuenta que la versión para PC aún no ha sido confirmada y que el juego, por ahora solo confirmado para PS5 y Xbox Series X|S, ya ha tenido tres retrasos, por lo que una versión para una consola de mejor potencia tomaría más trabajo para el equipo de desarrollo.

¿Ya se puede reservar GTA VI en PlayStation?

La preventa de Grand Theft Auto VI se activó brevemente en la PlayStation Store, lo que disparó las expectativas para su llegada en noviembre de 2026. El juego de Rockstar Games apareció con opción de reserva y fecha de lanzamiento prevista para el 19 de noviembre, aunque pocas horas después la tienda retiró la función sin explicación oficial y solo permite añadirlo a la lista de deseos.

Rockstar Games y Sony aún no revelan detalles oficializados sobre el precio ni sobre el motivo de la desaparición de la opción de reserva de GTA VI. (Rockstar)

La aparición del botón de reserva se interpretó como una señal de que el calendario de lanzamiento sigue vigente. No se detalló el precio, lo que alimentó especulaciones sobre el costo final; reportes previos sugieren que la edición estándar rondaría los 70 dólares, mientras que una premium podría acercarse a los 100 dólares.

Por ahora, ni Rockstar ni Sony han dado detalles sobre precios ni sobre el motivo del retiro de la preventa. El sector permanece atento a próximos anuncios.