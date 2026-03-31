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Estudiantes utilizan gafas con inteligencia artificial para copiar en exámenes: las alquilan por hora

Estos dispositivos, que pueden alquilarse por entre 6 y 12 dólares diarios, imitan la apariencia de unas gafas convencionales

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gafas inteligentes - estudiantes - IA - examen - tecnología - 31 de marzo
En la práctica, el estudiante utiliza las gafas para capturar imágenes de las preguntas durante un examen. (Imagen ilustrativa Infobae)

La aparición de dispositivos inteligentes como los modelos Ray-Ban Meta y Rokid ha transformado la forma en que algunos alumnos hacen trampa en entornos académicos, planteando serios desafíos a los sistemas tradicionales de supervisión y seguridad en las pruebas desarrolladas en China.

Gafas inteligentes IA: cómo operan en la copia de exámenes

Las gafas inteligentes con funciones de inteligencia artificial se han convertido en herramientas sofisticadas para el fraude académico. Estos dispositivos, que pueden alquilarse por entre 6 y 12 dólares diarios, imitan la apariencia de unas gafas convencionales, pero integran cámaras, micrófonos y procesadores capaces de ejecutar tareas avanzadas.

En la práctica, el estudiante utiliza las gafas para capturar imágenes de las preguntas durante un examen. El sistema interno procesa la información y, en cuestión de segundos, envía las respuestas a través de auriculares o señales de voz discretas, casi imperceptibles para los supervisores.

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Las gafas inteligentes con funciones de inteligencia artificial se han convertido en herramientas sofisticadas para el fraude académico. (Imagen ilustrativa Infobae)

Modelos como los Rokid ofrecen además pantallas incorporadas en las lentes, facilitando la visualización silenciosa de las soluciones en tiempo real. Esta tecnología, lanzada al mercado en 2025, se integra de manera eficiente en cualquier contexto escolar, haciendo difícil la detección del engaño.

Desafíos para la seguridad en exámenes y respuestas regulatorias

La proliferación de gafas inteligentes ha obligado a las autoridades educativas y de seguridad a actualizar sus protocolos. En China, estos dispositivos ya están prohibidos en exámenes clave como las pruebas de ingreso universitario y concursos para cargos públicos.

Sin embargo, la detección depende de la experiencia de los supervisores, quienes deben identificar detalles mínimos, como luces diminutas que indican la actividad de una cámara.

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La proliferación de gafas inteligentes ha obligado a las autoridades educativas y de seguridad a actualizar sus protocolos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El College Board en Estados Unidos ha anunciado que, a partir de marzo de 2026, las gafas inteligentes, incluidas las de receta, estarán vetadas durante la realización del SAT.

Profesores estadounidenses han reportado incidentes de estudiantes que transmiten exámenes en directo o emplean comandos de voz para obtener respuestas, mientras que algunos responsables escolares enfrentan presiones de padres que alegan necesidades médicas para el uso de estos dispositivos.

Riesgos de privacidad y vigilancia en el aula por gafas inteligentes

El impacto de las gafas inteligentes IA trasciende el ámbito académico. Un estudio realizado en 2024 indica que uno de cada cinco usuarios admite haber grabado a otras personas sin su consentimiento.

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La posibilidad de grabar imágenes o audios de manera inadvertida convierte cualquier aula en un entorno susceptible de vigilancia continua. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estudiantes de Harvard han comprobado que las gafas Ray-Ban Meta pueden emplearse para reconocimiento facial en tiempo real, lo que amplifica las preocupaciones sobre la privacidad en espacios educativos.

La posibilidad de grabar imágenes o audios de manera inadvertida convierte cualquier aula en un entorno susceptible de vigilancia continua. Los datos obtenidos pueden almacenarse en la nube, muchas veces sin el conocimiento ni el permiso de los involucrados, planteando nuevos dilemas éticos y legales sobre el uso de la tecnología en entornos escolares.

El dispositivo inteligente que Mark Zuckerberg ve como el reemplazo del smartphone

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, proyecta un cambio radical en la computación personal apostando por unas gafas de realidad aumentada (AR) que, en su opinión, desplazarán a los teléfonos móviles como el principal dispositivo para comunicarse, entretenerse y trabajar.

Mark Zuckerberg lleva las gafas Meta Ray-Ban Display. REUTERS/Carlos Barria
Mark Zuckerberg lleva las gafas Meta Ray-Ban Display. REUTERS/Carlos Barria

La empresa ha dado a conocer Orion, su prototipo de gafas AR, presentado como el primer paso hacia una integración total entre lo digital y lo físico.

En ese sentido, Zuckerberg dijo lo siguiente: “Dentro de 10 años, muchas personas ya no llevarán sus teléfonos consigo; usarán sus gafas para todo”. Sostiene que estos dispositivos inteligentes superarán las limitaciones actuales de los smartphones al ofrecer una experiencia mucho más “fluida, inmersiva y natural”.

Frente a los celulares, que “son pequeños, te distraen y te alejan de las interacciones presenciales”, el CEO de Meta defiende que las gafas AR se integrarán de forma más natural en la vida cotidiana, manteniendo la conexión con el entorno real.

Zuckerberg proyecta un cambio radical en la computación personal apostando por unas gafas de realidad aumentada (AR). REUTERS/Carlos Barria
Zuckerberg proyecta un cambio radical en la computación personal apostando por unas gafas de realidad aumentada (AR). REUTERS/Carlos Barria

Durante el evento anual Meta Connect, celebrado en la sede de la empresa en Menlo Park, California, Zuckerberg probó personalmente las gafas Orion. Para él, los móviles han llegado a su techo de innovación, mientras que la realidad aumentada abrirá la puerta a una nueva era. Orion permitirá a los usuarios ver hologramas superpuestos en su entorno, manipular objetos digitales en 3D y comunicarse mediante audio, video y asistentes de inteligencia artificial de última generación.

La visión de Meta contempla que, con Orion, una persona podrá “desplegar múltiples monitores de trabajo” estando en una cafetería o incluso “jugar un partido de Pong en una mesa virtual”. Así, Zuckerberg plantea un futuro en el que la realidad aumentada transforme la forma en que las personas interactúan con la tecnología y el mundo que las rodea.

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