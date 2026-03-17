YouTube se toma la Copa Mundial FIFA 2026: así se podrán ver todos los partidos

Creadores seleccionados por YouTube podrán transmitir de manera exclusiva el Mundial 2026.

YouTube y la FIFA anunciaron una alianza estratégica para la Copa Mundial 2026, mediante la cual la plataforma de video se convertirá en una “Plataforma Preferente” del torneo.

El acuerdo permitirá que parte del contenido del campeonato, incluidos fragmentos de partidos y algunos encuentros completos seleccionados, se transmitan directamente en YouTube, ampliando el acceso de los aficionados al evento deportivo más importante del fútbol.

La colaboración busca ofrecer nuevas formas de seguir la competencia a través de internet y acercar el torneo a audiencias globales mediante contenidos digitales. Según lo anunciado por ambas organizaciones, el acuerdo también permitirá a socios de medios y creadores de contenido publicar material exclusivo en la plataforma, incluyendo resúmenes ampliados, imágenes detrás de escena y transmisiones especiales.

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. - crédito Coca Cola

La Copa Mundial 2026 se disputará en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, y se espera que sea una de las ediciones más grandes en la historia del torneo. Con esta alianza, YouTube busca posicionarse como uno de los principales espacios digitales para seguir el desarrollo de la competición.

Justin Connolly, vicepresidente y director global de medios y deportes de YouTube, destacó el carácter global del campeonato y el potencial de la plataforma para amplificar su alcance. “La Copa Mundial de la FIFA es un momento cultural global que exige un escenario tan grande como su legado”, señaló en el anuncio oficial.

Desde la FIFA, el secretario general Mattias Grafström aseguró que el acuerdo permitirá expandir la forma en que los aficionados viven el torneo. “Al destacar el contenido premium de la FIFA y desbloquear oportunidades sin precedentes para los socios de medios y creadores, este acuerdo involucrará a los fans globales de maneras nunca antes vistas”, afirmó.

Paridos del Mundial 2026 se podrán disfrutar a través de YouTube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué contenido del Mundial llegará a YouTube

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la distribución de contenido audiovisual relacionado con el torneo dentro de la plataforma. Los socios de medios autorizados podrán compartir una mayor variedad de material en sus propios canales de YouTube.

Entre las opciones previstas se encuentra la publicación de resúmenes extendidos de los partidos, clips de jugadas destacadas, contenido detrás de cámaras, análisis posteriores a los encuentros y formatos cortos adaptados al sistema de videos breves de la plataforma.

Además, por primera vez en la historia del torneo, los socios tendrán la posibilidad de transmitir en vivo los primeros 10 minutos de cada partido desde sus canales de YouTube. Esta iniciativa busca atraer a la audiencia digital y dirigirla posteriormente a las transmisiones completas del encuentro.

La Copa del Mundo cambiará de versión al acoger a 48 equipos. - Crédito: FIFA

El acuerdo también contempla la posibilidad de transmitir partidos completos seleccionados directamente en la plataforma. Estos encuentros funcionarán como una forma de ampliar el alcance global del torneo y promocionar la cobertura oficial en distintos mercados.

Archivo histórico y contenido del pasado

Otro aspecto del acuerdo es la apertura del archivo digital de la FIFA dentro del canal oficial del organismo en YouTube. Esto permitirá que los aficionados accedan a material histórico del fútbol internacional.

El contenido incluirá partidos completos de ediciones anteriores del Mundial, momentos emblemáticos del torneo y otros materiales audiovisuales que forman parte de la historia del campeonato.

La Copa del Mundo FIFA 2026 se llevará a cabo entre junio y julio de 2026. - crédito FIFA/Reuters

La iniciativa busca aprovechar el alcance global de YouTube para mantener vivo el interés por el torneo incluso antes de su inicio, ofreciendo a los usuarios acceso a una amplia biblioteca de partidos históricos y jugadas recordadas por los aficionados.

El papel de los creadores de contenido

La alianza también contempla un rol más activo para los creadores de contenido de la plataforma. YouTube anunció que seleccionará a un conjunto global de creadores que tendrán acceso especial al torneo.

Estos creadores podrán producir contenido desde una perspectiva diferente, incluyendo análisis tácticos, historias humanas relacionadas con el campeonato y material entre bastidores durante la competencia.

YouTube busca brindar una perspectiva diferente de la Copa del Mundo 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es ampliar la cobertura del evento más allá de las transmisiones tradicionales y ofrecer nuevas formas de narrar la experiencia del Mundial a través de formatos digitales.

Con esta asociación, YouTube y la FIFA buscan reforzar la presencia del torneo en plataformas digitales y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de contenidos deportivos, donde el público combina la transmisión tradicional con clips, análisis y contenido interactivo en internet.