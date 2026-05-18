América Latina

Ecuador: autoridades investigan si bandas criminales usaban cerdos para desaparecer restos humanos

El caso revela el nivel de violencia atribuido a las bandas que operan en El Oro, al sur de la Costa ecuatoriana

Guardar
Google icon
chicharrón de cerdo
Imagen referencial. La hipótesis sobre la alimentación de los porcinos fue indicada por un miembro del Ejército que participó en la operación.

Las autoridades ecuatorianas investigan una de las hipótesis más perturbadoras surgidas en los últimos meses en la provincia de El Oro: que organizaciones criminales habrían utilizado granjas porcinas en las zonas rurales de Machala para deshacerse de restos humanos y dificultar la identificación de sus víctimas.

La línea de investigación cobró fuerza luego de varios operativos ejecutados por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado en el marco de indagaciones por desapariciones, secuestros y homicidios relacionados con estructuras del crimen organizado que operan en el sur del país.

PUBLICIDAD

Según información preliminar difundida por las autoridades, la sospecha es que integrantes de bandas delictivas habrían arrojado partes de cuerpos humanos a cerdos, aprovechando que estos animales pueden consumir restos orgánicos y reducir considerablemente la evidencia forense.

Las investigaciones iniciaron tras un operativo realizado por la fuerza pública. (Captura de video)
Las investigaciones iniciaron tras un operativo realizado por la fuerza pública. (Captura de video)

Aunque los investigadores no han confirmado de manera oficial el número de víctimas que podrían estar vinculadas a esta práctica, sí reconocen que se trata de una hipótesis que está siendo analizada con seriedad por peritos especializados.

PUBLICIDAD

Durante allanamientos recientes en sectores periféricos de Machala, los agentes encontraron indicios biológicos y otros elementos que motivaron nuevas pericias de criminalística y antropología forense. Las muestras recolectadas son sometidas a análisis para determinar si corresponden a restos humanos y, de ser así, establecer su identidad mediante pruebas genéticas.

La provincia de El Oro se ha convertido en uno de los territorios más golpeados por la violencia criminal en Ecuador. Su ubicación estratégica, cercana a puertos marítimos y rutas fronterizas con Perú, la ha convertido en un punto clave para el tráfico de drogas, armas y contrabando.

Machala, la capital provincial, registra desde hace varios años un incremento de homicidios asociados a disputas entre grupos delictivos que buscan controlar corredores logísticos y economías ilegales como la extorsión y el microtráfico.

La asociación de criadores porcinos rechazaron las sospechas de las Fuerzas Armadas. (Conexión Informativa)
La asociación de criadores porcinos rechazaron las sospechas de las Fuerzas Armadas. (Conexión Informativa)

La utilización de métodos destinados a hacer desaparecer cuerpos representa un desafío adicional para las autoridades. Sin un cadáver o con restos extremadamente fragmentados, los procesos judiciales se vuelven más complejos y las familias enfrentan mayores dificultades para conocer el paradero de sus seres queridos.

Este tipo de prácticas ha sido documentado en otros países afectados por la criminalidad organizada, donde los grupos buscan eliminar evidencia y reducir la posibilidad de imputaciones por asesinato.

En Ecuador, el hallazgo ha generado conmoción por el nivel de crueldad atribuido a las bandas criminales y por la posibilidad de que desaparecidos recientes estén vinculados con este modus operandi.

Las autoridades no han revelado detalles específicos sobre los predios inspeccionados ni sobre las personas detenidas en los operativos, con el fin de no afectar el desarrollo de las investigaciones.

La Fiscalía y la Policía continúan recabando testimonios, registros telefónicos y evidencia material para determinar si la práctica fue utilizada de manera sistemática o corresponde a casos aislados.

La hipótesis también pone de relieve el nivel de control territorial que ciertas organizaciones han alcanzado en zonas rurales y periurbanas, donde combinan actividades agropecuarias con operaciones ilícitas.

Colombianos asesinados en Ecuador habrían sido contratados por una estructura delincuencial de ese país - crédito Prefectura de El Oro/Facebook
El Oro es una de las provincias más afectadas por la violencia - crédito Prefectura de El Oro/Facebook

En los últimos años, Ecuador ha experimentado un deterioro sostenido de la seguridad. El crecimiento del narcotráfico y la fragmentación de bandas han derivado en métodos cada vez más violentos y sofisticados para intimidar rivales y ocultar delitos.

Por su parte, la Asociación de Criadores Pecuarios de Cerdos “Virgen del Cisne 2”, rechazaron las declaraciones de un miembro de las Fuerzas Armadas que aseguró que algunos porcinos eran alimentados con restos humanos, de acuerdo a lo recogido por Conexión Informativa.

De acuerdo con el representante del gremio: “Los 70 socios alimentamos a los cerdos con lavaza cocinada, cabeza de camarón hervida y balanceado. Nunca hemos usado restos humanos”, descartando la mención realizada por un miembro del Ejército.

Temas Relacionados

Cerdos restos humanos Ecuador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chile: semana clave para el Proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno de Kast

Lunes y martes la “Ley Miscelánea” seguirá su trámite en la Cámara de Diputados y todo apunta a que será aprobada en general el miércoles

Chile: semana clave para el Proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno de Kast

Ecuador: alerta por anuncios fraudulentos que ofrecen hasta USD 9.000 en supuestas inversiones

El Banco Central del Ecuador pidió a los ciudadanos verificar la información solo en canales oficiales

Ecuador: alerta por anuncios fraudulentos que ofrecen hasta USD 9.000 en supuestas inversiones

Bolivia inicia la tercera semana de bloqueos y el arribo de la marcha de activistas de Evo Morales a La Paz

Las protestas se mantienen en Bolivia con más de 20 bloqueos en carreteras. Este lunes está prevista la llegada de una marcha de afines líder cocalero la sede de Gobierno

Bolivia inicia la tercera semana de bloqueos y el arribo de la marcha de activistas de Evo Morales a La Paz

Evo Morales promueve el cerco total a La Paz y dijo que fracasó el operativo militar del gobierno: “Todo el país está paralizado”

El ex presidente boliviano, sobre quien pesa una orden de captura que no se ha ejecutado, pretende fijar las condiciones para destrabar la crisis: frenar las privatizaciones, no modificar la Constitución sin referendo y cumplir las promesas de austeridad

Evo Morales promueve el cerco total a La Paz y dijo que fracasó el operativo militar del gobierno: “Todo el país está paralizado”

Ecuador genera más de cinco millones de toneladas de basura al año y enfrenta creciente presión ambiental

El volumen de residuos supera la capacidad de reciclaje y obliga a las ciudades a buscar soluciones urgentes

Ecuador genera más de cinco millones de toneladas de basura al año y enfrenta creciente presión ambiental
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Teresa Rodríguez revela que padece cáncer después de que una usuaria en redes sociales se burlase de su aspecto al acudir a votar

Teresa Rodríguez revela que padece cáncer después de que una usuaria en redes sociales se burlase de su aspecto al acudir a votar

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 18 de mayo: buen avance en Av. Insurgentes desde Indios Verdes

Mercados: las acciones y los bonos argentinos retoman las subas en medio de las fluctuaciones de Wall Street

Científicos de Estados Unidos y Canadá advierten sobre el riesgo de mezclar cannabis y tabaco

Ulises de la Torre abre la posibilidad de una reconciliación con su hermano Arath

INFOBAE AMÉRICA

Científicos de Estados Unidos y Canadá advierten sobre el riesgo de mezclar cannabis y tabaco

Científicos de Estados Unidos y Canadá advierten sobre el riesgo de mezclar cannabis y tabaco

Ecuador: alerta por anuncios fraudulentos que ofrecen hasta USD 9.000 en supuestas inversiones

Bolivia inicia la tercera semana de bloqueos y el arribo de la marcha de activistas de Evo Morales a La Paz

Evo Morales promueve el cerco total a La Paz y dijo que fracasó el operativo militar del gobierno: “Todo el país está paralizado”

Ecuador genera más de cinco millones de toneladas de basura al año y enfrenta creciente presión ambiental

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Scooter Braun a las escenas “provocativas” de su novia Sydney Sweeney en ‘Euphoria’

La reacción de Scooter Braun a las escenas “provocativas” de su novia Sydney Sweeney en ‘Euphoria’

“¿Qué clase de trama es esta?”: la escena de Sydney Sweeney con una pitón en “Euphoria” que desató el rechazo de la audiencia

John Stamos recuerda a Bob Saget en su cumpleaños con la “última foto” que se tomaron juntos

Kylie Minogue habló sobre la huella emocional que dejó su diagnóstico de cáncer de mama casi 20 años después

Mark Ruffalo impulsa la resistencia colectiva en Hollywood ante la posible fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery