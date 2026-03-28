Por qué el 42% de las empresas en Colombia ahora eligen apps de movilidad por seguridad

Durante 2025, los viajes corporativos gestionados por Cabify en Colombia superaron los 40 millones de kilómetros recorridos, reflejando el alcance nacional e internacional de la plataforma.

La movilidad corporativa en Colombia está teniendo una transformación significativa con el uso de tecnología, pues hay más de 4.000 empresas gestionando sus desplazamientos laborales a través de plataformas móviles. Según el último Barómetro de Movilidad Empresarial de Cabify, la seguridad se ha consolidado como el atributo más valorado por los usuarios, en un contexto donde la percepción de inseguridad en la vía pública alcanza el 49% según el DANE.

Por lo tanto, la industria de Telecomunicaciones encabezó la expansión en movilidad corporativa con un incremento superior al 30% dentro de la plataforma, superando al resto de los sectores económicos. De acuerdo con el informe, el segmento empresarial creció un 10% en número de clientes durante el último año, mientras que los viajes a través de la categoría Taxi aumentaron un 11%.

La magnitud del fenómeno se refleja en la distancia total recorrida, que superó los 40 millones de kilómetros en 2025. Esta cifra equivale a cruzar Sudamérica de norte a sur casi 3.800 veces y dimensiona tanto el volumen de los desplazamientos como su alcance nacional e internacional: el 8,4% de los viajes corporativos tiene como origen o destino terminales y aeropuertos, en línea con el posicionamiento de Colombia como el tercer mayor mercado aéreo en América Latina y el Caribe.

La seguridad representa el atributo más valorado en movilidad corporativa, respaldada por el 42% de los usuarios y en un contexto de alta percepción de inseguridad, según el Barómetro de Cabify. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué usan los colombianos aplicaciones de movilidad

El Barómetro de Movilidad Empresarial de Cabify, que conjuga análisis de datos y percepciones de usuarios corporativos, identifica que el 42% de quienes usan la plataforma asocian el servicio principalmente a “cuidado y seguridad”. Esto ocurre mientras casi la mitad de la población expresa preocupación por la seguridad en la vía pública, lo que transforma la movilidad segura en estándar imprescindible para las empresas.

La seguridad y la trazabilidad en los trayectos se integran a centros de atención 24/7 y monitoreo en tiempo real, lo que convierte la gestión de desplazamientos en un eje fundamental de la estrategia de bienestar y mitigación de riesgos para los equipos de trabajo.

Daniel Schlesinger, gerente de Cabify Colombia, afirmó: “Contar con soluciones que integren seguridad, trazabilidad y soporte especializado ya no es un diferencial, sino un estándar en la experiencia que las organizaciones ofrecen a sus equipos”.

La categoría Taxi de plataformas móviles experimentó un aumento del 11% en los viajes corporativos, mientras los clientes empresariales crecieron un 10% en el último año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 47% asocia la solución con simplificación logística y menor carga administrativa

Otro de los hallazgos principales del estudio es que la mayoría de usuarios no emplea el trayecto para realizar tareas laborales. Solo el 24% reconoce que utiliza ese tiempo con fines de productividad directa. En contraste, el 47% valora ante todo la simplificación logística y la reducción de carga administrativa y mental que representa delegar la gestión de movilidad en la plataforma, según consta en el informe presentado por la compañía.

KREAB aporta contexto adicional: el 82% de los empleados identifica la coordinación de equipos como la barrera principal del trabajo híbrido y asocia la sobrecarga de información con un riesgo global. En consecuencia, la movilidad eficiente se redefine como un elemento crucial facilitador, que contribuye a la integración y el bienestar en entornos laborales flexibles.

En términos operativos, el tiempo promedio por viaje en Bogotá se ubicó en 29,56 minutos para 2025 —un aumento frente a los 28,85 minutos de 2024— siguiendo la tendencia marcada por los grandes proyectos de infraestructura en la ciudad. La Línea 1 del Metro, con un avance superior al 70%, ha supuesto una reducción del 25% en la velocidad del transporte público, según datos de Bogotá Cómo Vamos.

El 8,4% de los viajes corporativos en plataformas móviles tiene como origen o destino terminales y aeropuertos, consolidando a Colombia como el tercer mayor mercado aéreo regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hábitos de los usuarios también han sido mapeados en el Barómetro. El miércoles es el día con mayor asistencia presencial a oficinas, situándose el pico de demanda de viajes a las 7:00 a.m. Durante los fines de semana, el uso se concentra entre las 20:00 y la 1:00.

Más de 6.200 toneladas de CO₂e compensadas por la estrategia de sostenibilidad en 2025

La movilidad corporativa gestionada por Cabify despliega impacto más allá de la seguridad y la eficiencia. En 2025, la empresa compensó 6.202 toneladas de CO₂e emitidas por los viajes corporativos, gracias al programa “Planeta Agradecido”, iniciativa destinada a la conservación ambiental y al desarrollo sostenible en Colombia. El dato equivale a la capacidad de absorción de más de 102.000 árboles urbanos durante una década.

La empresa anunció que su estrategia de descarbonización del transporte empresarial involucra implementaciones tecnológicas y logísticas para reducir la huella ambiental por kilómetro recorrido. Este enfoque refuerza la percepción de que la movilidad corporativa ya no es solo un tema de seguridad y operación, sino un vector de sostenibilidad y responsabilidad empresarial.

En conclusión, el Barómetro de Movilidad Empresarial de Cabify 2026 evidencia convergencia entre seguridad, eficiencia y sostenibilidad. El 42% de los usuarios vincula su experiencia al cuidado personal; el 47% reconoce la simplificación operativa como el mayor aporte; y más de 6.200 toneladas de CO₂e fueron compensadas en el último año.