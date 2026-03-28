Japón planea dar el salto a la “IA física”: trabajadores serían reemplazados por robots humanoides

Japón busca que robots humanoides cumplan el trabajo de los humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Japón busca avanzar hacia una nueva etapa en el desarrollo de la inteligencia artificial al apostar por la llamada “IA física”, un enfoque que pretende llevar la IA desde el software hacia robots capaces de interactuar con las personas y desempeñar tareas en el mundo real.

El objetivo es incorporar robots humanoides en diversos trabajos de servicio, desde tiendas y museos hasta centros comerciales y hospitales, en un intento por enfrentar la escasez de mano de obra que atraviesa el país.

La iniciativa involucra a varias empresas tecnológicas japonesas que trabajan en el desarrollo de robots capaces de hablar, responder preguntas, gesticular e interactuar con clientes o visitantes. Para lograrlo, compañías como AVITA y KDDI han comenzado a colaborar en el desarrollo de tecnologías que permitan a estos robots desempeñar funciones en entornos cotidianos.

Japón quiere que los robots salgan de las fábricas para que puedan atender a la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea central es que la inteligencia artificial deje de limitarse al ámbito digital —aplicaciones, plataformas en línea o asistentes virtuales— y se materialice en máquinas físicas que puedan cumplir tareas de atención al público, orientación o asistencia básica en diferentes espacios.

Una respuesta a la crisis demográfica

El impulso de la robótica en Japón no responde únicamente a una competencia tecnológica global. En gran medida, está relacionado con el profundo cambio demográfico que atraviesa el país.

Japón posee una de las poblaciones más envejecidas del mundo. Actualmente, aproximadamente uno de cada tres habitantes tiene más de 65 años, una tendencia que ha reducido de manera sostenida la cantidad de trabajadores disponibles en la economía.

Ante la falta de obra de mano, Japón se plantea usar robots humanoides. REUTERS/Bhawika Chhabra

Esta situación ha generado preocupación en el gobierno y en las empresas, que enfrentan dificultades para cubrir puestos en sectores como comercio, servicios, salud o atención al público.

Ante este escenario, la incorporación de robots humanoides se presenta como una alternativa para mantener operativos ciertos servicios sin depender exclusivamente de trabajadores humanos. La estrategia busca que estas máquinas puedan encargarse de tareas rutinarias o de interacción básica con clientes.

Robots que interactúan con personas

A diferencia de los robots industriales tradicionales —utilizados principalmente en fábricas para tareas repetitivas—, la nueva generación de robots humanoides está diseñada para operar en espacios públicos y en contacto directo con las personas.

La meta es que estas máquinas puedan mantener conversaciones simples, responder consultas, ofrecer indicaciones o brindar asistencia a visitantes en lugares como museos, tiendas o centros comerciales.

La idea de Japón es que los robots humanoides puedan hablar con los humanos. REUTERS/Evan Garcia/File Photo

Para ello, el desarrollo combina varias tecnologías. Por un lado, sistemas de inteligencia artificial conversacional que permiten a los robots comprender preguntas y formular respuestas. Por otro, tecnologías de operación remota y análisis de datos que facilitan su funcionamiento en entornos reales.

En este contexto, AVITA aporta su experiencia en el desarrollo de avatares digitales y plataformas de inteligencia artificial conversacional, mientras que KDDI contribuye con sistemas de datos y conectividad que ayudan a mejorar el rendimiento y la capacidad de respuesta de los robots.

Una tradición robótica de larga data

Japón ha estado vinculado a la robótica durante décadas. Mucho antes del auge reciente de la inteligencia artificial en países como Estados Unidos o China, la industria tecnológica japonesa ya desarrollaba robots para usos industriales, domésticos o de entretenimiento.

Japón ya viene desarrollando robots que puedan interactuar con humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta familiaridad cultural con las máquinas ha facilitado la aceptación de los robots en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. En algunos lugares del país, por ejemplo, ya existen robots que atienden a clientes en hoteles, recepciones o centros de información.

Sin embargo, el nuevo objetivo es dar un paso más allá y crear robots con mayor capacidad de interacción social y autonomía.

Robots frente a la falta de trabajadores

Otro factor que influye en esta estrategia es la política migratoria japonesa. Tradicionalmente, Japón ha mantenido una postura relativamente restrictiva frente a la inmigración permanente.

Esto significa que, a diferencia de otras economías que compensan la escasez de trabajadores con mano de obra extranjera, Japón ha buscado soluciones alternativas.

Desde hace décadas, Japón usa robots para solucionar algunos de sus problemas. REUTERS/Manami Yamada

En este contexto, la robótica y la automatización aparecen como herramientas clave para sostener el funcionamiento de sectores que podrían enfrentar escasez de personal en los próximos años.

Si estos proyectos prosperan, la llamada “IA física” podría transformar la forma en que se prestan numerosos servicios en el país, introduciendo robots humanoides en tareas que hasta ahora eran realizadas exclusivamente por personas.