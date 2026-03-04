Paso a paso, así es el método más efectivo para limpiar la freidora de aire

El método correcto de limpieza previene la acumulación de grasa y residuos en la freidora de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La freidora de aire se ha consolidado como un electrodoméstico esencial en muchas cocinas gracias a su capacidad para cocinar alimentos de manera saludable, rápida y con una mínima cantidad de aceite. Su popularidad ha crecido en todo el mundo, pero para mantener su rendimiento y garantizar la calidad de las preparaciones, es fundamental realizar una limpieza adecuada y frecuente.

Aunque este tipo de freidoras utiliza menos aceite que los métodos tradicionales, la acumulación de grasa y restos de alimentos en su interior continúa siendo un problema común. Si no se lleva a cabo una limpieza tras cada uso, los residuos se adhieren a las paredes internas y pueden afectar el funcionamiento del aparato.

Con el tiempo, estos restos dañan el recubrimiento antiadherente, modifican el sabor de los alimentos y favorecen la aparición de bacterias y malos olores. Incluso pueden provocar la emisión de humo durante la cocción, afectando la experiencia de uso.

La freidora de aire permite cocinar alimentos crujientes con poco o ningún aceite, ideal para quienes buscan opciones más saludables.

Paso a paso: cómo limpiar tu freidora de aire

De acuerdo con las indicaciones de los fabricantes, este es el procedimiento más efectivo para limpiar una freidora de aire:

1. Desconecta y deja enfriar

El primer paso consiste en desconectar la freidora de la corriente eléctrica y esperar a que se enfríe por completo. Manipular el aparato cuando aún está caliente puede causar accidentes y dificulta la limpieza de las piezas.

2. Extrae la cesta y el recipiente

Retira la cesta, el recipiente y cualquier otro accesorio desmontable. Muchos modelos permiten lavar estas piezas en lavavajillas, lo que facilita el proceso. Es fundamental revisar el manual del fabricante para saber si tu modelo admite este tipo de limpieza.

3. Limpia el interior

Utiliza una esponja suave o un paño húmedo para limpiar el interior de la freidora, evitando el uso de utensilios metálicos o estropajos abrasivos que puedan rayar el recubrimiento antiadherente. Si hay residuos pegados, mezcla agua caliente con vinagre o añade bicarbonato de sodio para disolver la grasa. Deja actuar la mezcla durante unos minutos antes de pasar la esponja de nuevo.

Desmontar y secar bien cada pieza ayuda a evitar bacterias y malos olores en el aparato.

4. Limpia el exterior

El exterior de la freidora puede ensuciarse con salpicaduras de grasa. Limpia la superficie con un paño húmedo y, si es necesario, añade unas gotas de detergente suave para eliminar manchas. Seca la superficie con un paño limpio para evitar marcas de agua.

5. Seca todas las piezas

Antes de volver a armar la freidora, asegúrate de que todas las piezas estén completamente secas. Esto previene la aparición de bacterias y malos olores, y contribuye a mantener el aparato en óptimas condiciones.

Consejos para evitar la acumulación de residuos

Usa papel de cocina o aluminio : Colocar una hoja de papel absorbente o aluminio en el fondo de la cesta ayuda a recoger migas y grasa, facilitando la limpieza.

: Colocar una hoja de papel absorbente o aluminio en el fondo de la cesta ayuda a recoger migas y grasa, facilitando la limpieza. No sobrecargues la freidora : Respetar la capacidad máxima del aparato garantiza una cocción uniforme y reduce la acumulación de grasa.

: Respetar la capacidad máxima del aparato garantiza una cocción uniforme y reduce la acumulación de grasa. Limpia después de cada uso: La limpieza frecuente previene que los residuos se endurezcan y facilita el mantenimiento.

El uso cotidiano de la freidora de aire reduce el consumo de grasa y simplifica la limpieza en comparación con las freidoras tradicionales.

Accesorios útiles para el cuidado de la freidora

En el mercado existen accesorios específicos para la limpieza y el uso de freidoras de aire, como cepillos de cerdas suaves, moldes de silicona y kits de limpieza recomendados por los propios fabricantes. Estos elementos ayudan a mantener el aparato en buen estado y prolongan su vida útil.

Lo que no debes hacer al limpiar tu freidora de aire

No uses productos químicos agresivos como amoníaco, benceno o solventes.

No sumerjas el cuerpo principal ni la parte eléctrica en agua.

Evita paños ásperos o filtros protectores de pantalla.

La limpieza correcta de la freidora de aire contribuye a mantener el sabor y la calidad de las recetas, además de garantizar la durabilidad del electrodoméstico. Adoptar estas recomendaciones y establecer una rutina de limpieza después de cada uso permite disfrutar de una freidora eficiente y segura por mucho más tiempo.