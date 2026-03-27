Si te enredas usando Windows, un ingeniero de Microsoft explica cuál es el problema de su interfaz

La fragmentación del diseño visual de Windows persiste debido a decisiones organizacionales que impidieron una interfaz coherente en el sistema operativo. (MICROSOFT)

Durante más de tres décadas, la experiencia visual de los usuarios de Windows ha estado marcada por una notoria falta de coherencia. Jeffrey Snover, uno de los arquitectos más influyentes en la historia de Microsoft y creador de PowerShell, ha explicado en detalle los motivos que llevaron a esta situación.

Su análisis, respaldado por testimonios de desarrolladores y documentos internos, expone una serie de decisiones organizacionales y estratégicas que, lejos de unificar la interfaz, profundizaron la fragmentación de la plataforma.

A través de sus reflexiones, Snover y otros ingenieros clave revelan las causas profundas de las inconsistencias en el diseño gráfico de Windows. Desde ventanas con estilos dispares hasta menús y paneles de configuración que parecen heredados de versiones antiguas, el sistema operativo convive con elementos visuales de distintas épocas y tecnologías, generando confusión tanto para usuarios como para desarrolladores.

Cuándo fue la última vez que Windows tuvo una visión clara

En 1988, la publicación del libro “Programming Windows” de Charles Petzold marcó un hito para la comunidad de desarrolladores. Este manual proporcionó una guía única y definitiva sobre cómo construir aplicaciones en Windows, basado en la API Win16 y el lenguaje C.

La convivencia de distintos estilos gráficos en ventanas, menús y paneles de configuración refleja la herencia de tecnologías antiguas y modernas en Windows. (MICROSOFT)

En aquella época, existía una única estrategia: un solo sistema operativo, una interfaz de programación, un modelo mental y un método claro para diseñar software.

Esta claridad facilitaba el trabajo de los programadores, quienes sabían exactamente por dónde empezar y cómo proceder. La coherencia de la plataforma era tal que cualquier desarrollador podía aprender el sistema y aplicarlo con éxito en sus proyectos. Esta etapa representó la última vez que Microsoft ofreció una respuesta clara y unificada sobre cómo debía verse y funcionar una aplicación de Windows, según cuenta Snover en su blog personal.

Cuál es el origen del problema en Windows

Con el paso de los años, Microsoft fue incorporando tecnologías como OLE, COM y ActiveX. Aunque no eran marcos gráficos propiamente dichos, estas arquitecturas de componentes se integraron en todos los rincones del desarrollo de Windows, incrementando la complejidad hasta niveles que dificultaron la comprensión y el mantenimiento de las aplicaciones.

Ingenieros que participaron en conferencias de la época relatan la confusión que generaban las diferencias entre un documento OLE, un objeto COM y un control ActiveX. La empresa dejó de vender una historia coherente y comenzó a ofrecer tecnologías sueltas, delegando en los desarrolladores la tarea de encontrar sentido y cohesión entre ellas.

La incorporación de tecnologías como OLE, COM y ActiveX aumentó la complejidad para desarrolladores de aplicaciones de Windows y dispersó la visión estratégica. (Europa Press)

Snover enfatiza que esta estrategia respondía más a la necesidad de impresionar en conferencias que a facilitar el trabajo real de quienes construían aplicaciones. La falta de una dirección clara terminó por dispersar los esfuerzos y sembrar la confusión entre quienes necesitaban respuestas concretas para sus proyectos.

Actualmente, Windows soporta más de diez formas distintas de construir aplicaciones de escritorio, muchas sin soporte activo.

El resultado es un “zoológico sin cuidador”: diferentes marcos, lenguajes de programación y filosofías de renderizado comparten espacio en el mismo sistema operativo. Esta diversidad, lejos de ser una fortaleza, genera incertidumbre tanto para los usuarios como para los desarrolladores, quienes no encuentran una respuesta clara a la pregunta fundamental: “¿Cuál es el marco adecuado para crear una aplicación de escritorio en Windows?”

Los verdaderos motivos detrás de la falta de coherencia de Windows

Los ingenieros coinciden en que el problema de fondo no es técnico, sino organizacional. La falta de una estrategia unificada ha impedido la consolidación de una experiencia visual coherente. Las distintas iniciativas han respondido más a intereses internos, anuncios espectaculares y cambios de rumbo empresarial que a las necesidades reales de quienes utilizan y desarrollan en la plataforma.

La falta de una respuesta clara sobre el marco de desarrollo adecuado para aplicaciones en Windows deriva en frustración dentro de la comunidad de desarrolladores. (MICROSOFT)

Hoy, cualquier usuario puede comprobar estas inconsistencias en su propio ordenador: el Panel de Control clásico y la aplicación Configuración moderna conviven, algunas ventanas presentan bordes redondeados mientras otras mantienen esquinas cuadradas, y menús de los años noventa aparecen junto a elementos contemporáneos.

“No es que Windows tenga mal diseño en un área específica, es que nunca hubo un plan unificado que conectara todas sus partes”, concluyó Snover.