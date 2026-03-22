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En qué lugar de la casa nunca debes ubicar el router de WiFi o el internet funcionará lento todo el día

Uno de los errores que más cometen los usuarios es colocar el aparato cerca a electrodomésticos como el microondas o en el piso

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Es necesario analizar varios factores
Es necesario analizar varios factores al momento de instalar este elemento en la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vida cotidiana, la calidad de la conexión a internet puede verse afectada por decisiones aparentemente simples, como el lugar donde se instala el router principal de red en una vivienda.

Ubicar el router de WiFi en un lugar inapropiado puede provocar una velocidad lenta y desconexiones constantes. Esta problemática no solo genera molestias en el uso diario de dispositivos, sino que puede impactar actividades laborales y educativas.

Expertos como High Speed Internet advierten que existen áreas dentro del hogar donde la señal de WiFi pierde potencia por causa de obstáculos físicos o interferencias electrónicas.

Identificar estos espacios y entender cómo la ubicación incide en el rendimiento de la red es fundamental para garantizar una cobertura estable y eficiente. La elección del sitio correcto puede marcar la diferencia entre una navegación fluida y una experiencia frustrante.

En qué parte no se debe ubicar el router de WiFi en el hogar

Hay ciertos materiales del espacio
Hay ciertos materiales del espacio doméstico que generan interferencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las principales causas de pérdida de señal reside en la presencia de paredes gruesas o materiales como metal, piedra, agua y azulejos. Estos elementos bloquean o debilitan la frecuencia del WiFi de gran forma .

Cuando el router queda instalado tras una pared de este tipo, las ondas deben atravesar barreras que absorben gran parte de la energía, lo que deriva en zonas muertas o señal muy débil en estancias alejadas.

En este sentido, se aconseja minimizar las obstrucciones que separan el router de las áreas donde se usan computadoras, teléfonos o televisores inteligentes. Aunque la señal puede atravesar paredes, cada obstáculo reduce la calidad.

Lo ideal es mantener una línea directa de vista entre el router y los dispositivos principales, o bien ubicar el aparato de modo que la señal cruce el menor número posible de muros.

Qué otros lugares no son adecuados para ubicar el router

La señal WiFi no puede
La señal WiFi no puede llegar a todos los espacios de la casa si el router está en sotanos o garajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sótanos o garajes suelen estar rodeados de concreto y metal, materiales que absorben o reflejan la señal. Según expertos, instalar el router en estos espacios genera una cobertura deficiente en el resto de la vivienda.

Además, los sótanos se encuentran por debajo del nivel del suelo, lo que limita la propagación de la señal hacia las plantas superiores.

La pauta a seguir es mantener el router en zonas habitables y centrales. Colocar el router en el sótano o el garaje impide que las ondas se distribuyan con eficiencia, lo que puede dejar a la mayoría de los habitantes sin acceso adecuado a internet en habitaciones clave como la sala, dormitorios u oficina.

Cuáles electrodomésticos o dispositivos deben alejarse del router de WiFi

Electrodomésticos como el microondas ocasionan
Electrodomésticos como el microondas ocasionan interferencias en la red de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de los dispositivos y electrodomésticos sobre la red inalámbrica es otro factor relevante. High Speed Internet detalla que aparatos como microondas, televisores y computadoras pueden interferir con la frecuencia WiFi.

El caso de los microondas resulta muy grave, porque la radiación que emiten coincide con la longitud de onda del WiFi, lo que produce interferencias directas. Por esta razón, no se debe instalar el router junto a estos dispositivos.

Asimismo, separar el router de grandes electrodomésticos ayuda a evitar distorsiones y cortes. Aunque la tentación de dejarlo cerca de la televisión o el centro de entretenimiento puede resultar cómoda, esta elección puede comprometer la calidad de toda la red doméstica.

Por qué no conviene ubicar el router en el suelo o detrás de muebles

El dispositivo debe estar en
El dispositivo debe estar en un lugar elevado como sobre una mesa y en una habitación central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nivel de altura es un aspecto menos considerado por los usuarios, pero igualmente relevante. Ubicar el router en el suelo reduce la capacidad de propagación de la señal, porque parte de las ondas se disipan hacia abajo y no alcanzan los dispositivos.

Los expertos sugieren que el router esté colocado sobre una mesa, estantería o soporte de pared, de modo que la señal viaje de forma más eficiente en todas las direcciones.

Otra pauta es evitar esconder el router detrás de muebles grandes, como bibliotecas o sillones. Estos objetos interrumpen la línea de visión y reducen la intensidad de la señal. Elevar el router y mantenerlo despejado de obstáculos permite aprovechar al máximo su alcance y evita zonas sin cobertura dentro del hogar.

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