Tecno

Almacena más datos usando menos espacio y con este truco holográfico: cómo funciona

La tecnología permite aumentar la cantidad de datos almacenados en un solo material respecto a los discos duros tradicionales

Guardar
Ilustración de almacenamiento de datos holográfico: haces de luz inciden en un disco dorado, proyectando cubos de datos binarios flotantes en un entorno de centro de datos.
El equipo desarrolló un sistema de almacenamiento holográfico, utilizando las propiedades de la luz y redes neuronales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de investigadores de la Universidad Normal de Fujian logró desarrollar un sistema de almacenamiento de datos holográfico que utiliza las propiedades de la luz para guardar y recuperar información en tres dimensiones, lo que permite almacenar más datos en menos espacio y a mayor velocidad.

Este avance fue liderado por el doctor y profesor Xiaodi Tan, quien junto a su equipo de trabajo diseñó una tecnología óptica que supera las limitaciones de los métodos convencionales.

¿Cómo almacena la luz los datos digitales?

El método se basa en el almacenamiento de datos holográfico, una tecnología que emplea luz láser para guardar información dentro de un material especial. A diferencia de los discos duros o discos ópticos, que almacenan datos en la superficie, este sistema graba patrones de luz superpuestos en todo el volumen del material. Este enfoque permite una densidad de almacenamiento mucho mayor y una transmisión de datos más rápida.

Almacenamiento de datos holográfico
La polarización de la luz actúa como un canal adicional para almacenar más información en el mismo espacio físico. (Universidad Normal de Fujian)

El proceso aprovecha tres propiedades fundamentales de la luz: la amplitud, la fase y la polarización. Estas características pueden usarse para codificar información digital en imágenes conocidas como páginas holográficas, que pueden ser decodificadas y transformadas nuevamente en datos utilizables por el usuario.

Innovaciones técnicas: la polarización como nuevo canal de información

Hasta el momento, la mayoría de los sistemas de almacenamiento holográfico solo empleaban una o dos dimensiones de la luz, debido a la dificultad de usar la polarización como un canal independiente. La polarización se refiere a la dirección en la que vibran las ondas de luz, y aprovecharla como dimensión adicional para codificar información había resultado poco fiable en aplicaciones previas.

El equipo de Tan introdujo una técnica llamada holografía de polarización basada en tensores, que consigue preservar los estados de polarización durante la reconstrucción de datos. Esto habilita a la polarización como un canal estable e independiente para la codificación, lo que incrementa la cantidad de información que puede almacenarse en una sola página holográfica.

Para lograrlo, los científicos desarrollaron un esquema de codificación de modulación 3D, controlando la intensidad y la fase a través de dos estados de polarización ortogonales. Utilizaron un holograma de doble fase, lo que permitió que un único modulador espacial de luz —un dispositivo que solo controla la fase— pudiera codificar la amplitud, la fase y la polarización.

Un científico con bata de laboratorio y gafas de seguridad manipula un sistema de almacenamiento de datos holográfico con láseres verdes y rojos, dentro de un laboratorio oscuro.
Los investigadores buscan mejorar la capacidad y estabilidad del almacenamiento holográfico para su uso práctico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Redes neuronales para decodificar la luz

La decodificación de la información almacenada representaba otro reto importante. Los sensores convencionales únicamente pueden detectar la intensidad de la luz, lo que limita la capacidad de leer la información codificada en otras dimensiones. Para superar este obstáculo, los investigadores diseñaron una red neuronal convolucional que permite decodificar simultáneamente las propiedades de la luz utilizando solo imágenes de intensidad capturadas por el sistema.

Al entrenar la red neuronal con patrones de difracción —uno capturado con un polarizador y otro sin él—, el sistema puede reconstruir datos tridimensionales completos sin recurrir a mediciones complejas. “Nuestros resultados demostraron que la codificación conjunta multidimensional aumentó sustancialmente la información contenida en una sola página de datos holográficos, mejorando así la capacidad de almacenamiento”, destacó Tan en un comunicado.

Aplicaciones y futuro del almacenamiento holográfico

El equipo de la Universidad Normal de Fujian probó su teoría en un sistema compacto, capaz de registrar y reconstruir el campo óptico codificado en un medio sensible a la polarización. Tras analizar las imágenes, extrajeron las características de amplitud, fase y polarización, que luego fueron introducidas en la red neuronal para recuperar los datos en 3D.

Vista de un centro de datos con largas filas de gabinetes de servidores negros, cableado complejo azul y amarillo sobre los racks y un techo iluminado.
El sistema podría reducir el tamaño de los centros de datos y facilitar el archivo a gran escala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decodificación simultánea basada en redes neuronales elimina la necesidad de mediciones complejas y reconstrucción paso a paso, lo que permite una lectura más rápida y eficiente. Este avance facilita la adopción de un almacenamiento holográfico práctico, de alta capacidad y alto rendimiento.

Entre las posibles aplicaciones del sistema, el equipo menciona la reducción del tamaño de los centros de datos, la mejora del archivo digital a gran escala y el aumento de la eficiencia en el procesamiento y transmisión de datos. “También podría contribuir a una transmisión de datos más segura, al cifrado óptico y a la obtención de imágenes avanzadas”, afirmó Tan.

Aunque el sistema aún se encuentra en fase experimental, los investigadores trabajan para incrementar los niveles de codificación y mejorar la estabilidad y repetibilidad del soporte. Además, planean sumar la multiplexación volumétrica, lo que permitiría el almacenamiento multicanal y de múltiples páginas.

Temas Relacionados

AlmacenamientoInnovaciónCentros de datosTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Android Auto cambia por completo la experiencia musical a bordo de cualquier vehículo y gratis

Uno de los principales focos de esta actualización está en las aplicaciones multimedia, especialmente en YouTube Music

Android Auto cambia por completo la experiencia musical a bordo de cualquier vehículo y gratis

Wikipedia le pone límites a la inteligencia artificial: lo que lees puede no ser realidad

La enciclopedia en línea estableció nuevas reglas para limitar el uso de inteligencia artificial en la edición y redacción de artículos

Wikipedia le pone límites a la inteligencia artificial: lo que lees puede no ser realidad

Jennie, el perro robótico que redefine el cuidado médico: qué beneficios terapéuticos aporta en personas mayores

Una compañía de EE. UU. apostó por la integración de rasgos humanos y tecnología de vanguardia para facilitar el apego emocional en hospitales y residencias

Jennie, el perro robótico que redefine el cuidado médico: qué beneficios terapéuticos aporta en personas mayores

Android 17 ya disponible: lista oficial de los 30 móviles que pueden actualizar

Además, la compatibilidad se extiende a Pixel Tablet, Pixel Fold y modelos anteriores hasta el Pixel 6

Android 17 ya disponible: lista oficial de los 30 móviles que pueden actualizar

Así es Lyria 3 Pro, la IA de Google que compone canciones completas

La nueva versión del modelo permite crear piezas musicales de hasta tres minutos de extensión

Así es Lyria 3 Pro, la IA de Google que compone canciones completas
DEPORTES
Preocupación por Colapinto: los inconvenientes físicos y técnicos en su primera práctica en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Preocupación por Colapinto: los inconvenientes físicos y técnicos en su primera práctica en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Quiénes serán los finalistas del Mundial 2026, según los lectores de Infobae

Fue compañero de Messi en el PSG, pasó por la selección de Francia y jugará para Mauritania el amistoso frente a la Argentina

La actividad de los argentinos en el Challenger Tour: triunfos de Román Burruchaga, Alex Barrena y Juan Pablo Ficovich

Alejandro Garnacho se declaró culpable del incidente vial en el que se vio involucrado con su Audi RS 3: la multa que deberá pagar

TELESHOW
Marta Fort posó en Miami con un jugado look: cadenas y un corset negro con transparencias

Marta Fort posó en Miami con un jugado look: cadenas y un corset negro con transparencias

El reclamo escatológico de Andrea del Boca en Gran Hermano a Del Moro en vivo: “Encontré el inodoro lleno”

Thiago Medina sorprendió a su hermana Camilota en vivo y contó la dieta que siguió para recuperarse del accidente

Desopilante momento en Gran Hermano: Brian Sarmiento salió desnudo del baño para atender el teléfono

Antonela Roccuzzo volvió a mostrar su fanatismo por Harry Potter y reaccionó al último tráiler de la nueva serie

INFOBAE AMÉRICA

Crean una pulsera que controla robots con movimientos de la mano en tiempo real

Crean una pulsera que controla robots con movimientos de la mano en tiempo real

Cómo los bebés aprenden a hablar mucho antes de que los adultos lo noten

Irak condenó los ataques contra países del Golfo y Jordania en medio de la escalada por los bombardeos iraníes en Medio Oriente

Los tesoros de la Colección Helft deslumbran en una muestra que recorre medio siglo de arte

Un emocionante ejercicio de reinterpretación del pasado familiar, en busca de la dignidad perdida