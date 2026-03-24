El cofundador de Apple, Steve Wozniak, no respalda el avance de la IA: “Quiero contenido confiable”

Steve Wozniak no se encuentra de acuerdo con el uso de la inteligencia artificial.

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, expresó su rechazo al avance de la inteligencia artificial (IA), al señalar que aún no ofrece el nivel de fiabilidad ni la comprensión humana que, a su juicio, deberían garantizar este tipo de sistemas.

Durante una entrevista televisiva, el ingeniero advirtió que no es partidario de esta tecnología y remarcó la necesidad de contar con contenido “confiable en todo momento”.

Las declaraciones se produjeron en el programa “The Claman Countdown” de FOX Business, donde Wozniak analizó la evolución de la IA y sus limitaciones actuales.

Steve Wozniak no se encuentra de acuerdo con la masificación de la IA. REUTERS/Albert Gea

En ese espacio, sostuvo que, pese a los avances acelerados en la industria tecnológica, los sistemas aún presentan fallas en la precisión de sus respuestas y en la forma en que interpretan las necesidades reales de los usuarios.

“Quiero contenido fiable en todo momento. No soy partidario de la IA”, afirmó el cofundador de Apple, marcando una postura crítica frente a una tecnología que hoy se expande en múltiples ámbitos de la vida cotidiana, desde asistentes virtuales hasta herramientas de productividad y generación de contenido.

Wozniak, quien participó en el desarrollo de las primeras computadoras personales y fue una figura clave en los inicios de Apple, fundamentó su escepticismo en la ausencia de pensamiento humano y conciencia emocional en los sistemas automatizados.

Para Steve Wozniak, la IA aún no se encuentra perfeccionada y da respuestas equivocadas. EFE/José Jácome

Según explicó, uno de los principales problemas radica en que las herramientas actuales pueden generar respuestas elaboradas, pero sin una comprensión genuina de lo que el usuario siente o necesita.

“Quiero saber que hay algún ser humano como yo que está pensando, que sabe lo que puedo sentir y que comprende las emociones”, señaló durante la entrevista, al subrayar la diferencia entre la interacción humana y la lógica de funcionamiento de la IA.

El ingeniero también hizo referencia a su experiencia personal utilizando este tipo de herramientas. En ese sentido, indicó que los sistemas suelen desviarse de las preguntas originales, ofreciendo información general o poco relevante en lugar de respuestas directas. Para Wozniak, esta limitación afecta la confianza que los usuarios pueden depositar en la tecnología.

Steve Wozniak asegura que la IA suele desviarse de las preguntas que los usuarios hacen. (AP Foto/Darko Vojinovic)

Sus observaciones se producen en un contexto de crecimiento sostenido de la inteligencia artificial, impulsada por grandes compañías tecnológicas que integran estas capacidades en servicios de uso masivo. Desde buscadores hasta plataformas de comunicación, la IA se ha convertido en un componente central en la forma en que las personas acceden a la información y resuelven tareas cotidianas.

Sin embargo, Wozniak advirtió que esta expansión también podría tener consecuencias en el comportamiento humano. Según indicó, una dependencia creciente de los sistemas automatizados podría modificar la manera en que las personas procesan la información, toman decisiones y desarrollan habilidades cognitivas.

“Te vuelves dependiente de ello”, afirmó, al referirse al uso constante de estas herramientas.

El planteamiento del cofundador de Apple se suma a un debate más amplio dentro del sector tecnológico, donde especialistas, ejecutivos y académicos discuten los alcances y riesgos de la inteligencia artificial.

Steve Wozniak también señala que la IA puede cambiar el comportamiento humano. (Marton Monus/MTI vía AP, archivo)

Entre los principales puntos de preocupación figuran la precisión de los contenidos generados, la transparencia en los procesos y el impacto en el empleo y la educación.

A pesar de las críticas, el desarrollo de la IA continúa avanzando con rapidez, con inversiones millonarias y nuevas aplicaciones que buscan mejorar la eficiencia y automatizar tareas complejas. No obstante, las declaraciones de Wozniak ponen el foco en la necesidad de mantener estándares de calidad y en la importancia de no reemplazar completamente el criterio humano.

Por ese motivo, la postura del cofundador de Apple refleja una visión cautelosa frente a una tecnología que, si bien promete transformar múltiples industrias, aún enfrenta desafíos en términos de confiabilidad y comprensión.