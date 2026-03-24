Tecno

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, no respalda el avance de la IA: “Quiero contenido confiable”

Steve Wozniak sostiene que los sistemas de IA suelen ofrecer respuestas imprecisas o poco relevantes

Guardar
Steve Wozniak no se encuentra
Steve Wozniak no se encuentra de acuerdo con el uso de la inteligencia artificial.

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, expresó su rechazo al avance de la inteligencia artificial (IA), al señalar que aún no ofrece el nivel de fiabilidad ni la comprensión humana que, a su juicio, deberían garantizar este tipo de sistemas.

Durante una entrevista televisiva, el ingeniero advirtió que no es partidario de esta tecnología y remarcó la necesidad de contar con contenido “confiable en todo momento”.

Las declaraciones se produjeron en el programa “The Claman Countdown” de FOX Business, donde Wozniak analizó la evolución de la IA y sus limitaciones actuales.

Steve Wozniak no se encuentra
Steve Wozniak no se encuentra de acuerdo con la masificación de la IA. REUTERS/Albert Gea

En ese espacio, sostuvo que, pese a los avances acelerados en la industria tecnológica, los sistemas aún presentan fallas en la precisión de sus respuestas y en la forma en que interpretan las necesidades reales de los usuarios.

“Quiero contenido fiable en todo momento. No soy partidario de la IA”, afirmó el cofundador de Apple, marcando una postura crítica frente a una tecnología que hoy se expande en múltiples ámbitos de la vida cotidiana, desde asistentes virtuales hasta herramientas de productividad y generación de contenido.

Wozniak, quien participó en el desarrollo de las primeras computadoras personales y fue una figura clave en los inicios de Apple, fundamentó su escepticismo en la ausencia de pensamiento humano y conciencia emocional en los sistemas automatizados.

Para Steve Wozniak, la IA
Para Steve Wozniak, la IA aún no se encuentra perfeccionada y da respuestas equivocadas. EFE/José Jácome

Según explicó, uno de los principales problemas radica en que las herramientas actuales pueden generar respuestas elaboradas, pero sin una comprensión genuina de lo que el usuario siente o necesita.

“Quiero saber que hay algún ser humano como yo que está pensando, que sabe lo que puedo sentir y que comprende las emociones”, señaló durante la entrevista, al subrayar la diferencia entre la interacción humana y la lógica de funcionamiento de la IA.

El ingeniero también hizo referencia a su experiencia personal utilizando este tipo de herramientas. En ese sentido, indicó que los sistemas suelen desviarse de las preguntas originales, ofreciendo información general o poco relevante en lugar de respuestas directas. Para Wozniak, esta limitación afecta la confianza que los usuarios pueden depositar en la tecnología.

Steve Wozniak asegura que la
Steve Wozniak asegura que la IA suele desviarse de las preguntas que los usuarios hacen. (AP Foto/Darko Vojinovic)

Sus observaciones se producen en un contexto de crecimiento sostenido de la inteligencia artificial, impulsada por grandes compañías tecnológicas que integran estas capacidades en servicios de uso masivo. Desde buscadores hasta plataformas de comunicación, la IA se ha convertido en un componente central en la forma en que las personas acceden a la información y resuelven tareas cotidianas.

Sin embargo, Wozniak advirtió que esta expansión también podría tener consecuencias en el comportamiento humano. Según indicó, una dependencia creciente de los sistemas automatizados podría modificar la manera en que las personas procesan la información, toman decisiones y desarrollan habilidades cognitivas.

“Te vuelves dependiente de ello”, afirmó, al referirse al uso constante de estas herramientas.

El planteamiento del cofundador de Apple se suma a un debate más amplio dentro del sector tecnológico, donde especialistas, ejecutivos y académicos discuten los alcances y riesgos de la inteligencia artificial.

Steve Wozniak también señala que
Steve Wozniak también señala que la IA puede cambiar el comportamiento humano. (Marton Monus/MTI vía AP, archivo)

Entre los principales puntos de preocupación figuran la precisión de los contenidos generados, la transparencia en los procesos y el impacto en el empleo y la educación.

A pesar de las críticas, el desarrollo de la IA continúa avanzando con rapidez, con inversiones millonarias y nuevas aplicaciones que buscan mejorar la eficiencia y automatizar tareas complejas. No obstante, las declaraciones de Wozniak ponen el foco en la necesidad de mantener estándares de calidad y en la importancia de no reemplazar completamente el criterio humano.

Por ese motivo, la postura del cofundador de Apple refleja una visión cautelosa frente a una tecnología que, si bien promete transformar múltiples industrias, aún enfrenta desafíos en términos de confiabilidad y comprensión.

Temas Relacionados

AppleSteve WozniakIALo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

La verdadera razón por la que una película de Red Dead Redemption 2 parece improbable, según Roger Clark

El actor detrás de Arthur Morgan revela cómo la visión creativa de Rockstar Games y la protección de sus franquicias dificultan una adaptación a la pantalla grande, pese al éxito de otras sagas

La verdadera razón por la

La función que rompe fronteras: cómo cargar un iPhone usando otro celular de Apple o Android

Esta es una solución ideal para momentos de emergencia para hacer una llamada o enviar un mensaje

La función que rompe fronteras:

Lista de celulares que se quedan sin Netflix a partir del 1 de abril de 2026

Teléfonos iPhone y Android no podrán descargar, abrir o actualizar la aplicación de la plataforma streaming, al igual que ciertos modelos de televisores

Lista de celulares que se

¿Cómo será tu futuro esposo? El truco viral de Gemini para ponerle rostro al “amor de tu vida” con IA

Gemini da la posibilidad de hacer real el alma gemela y cambiar detalles de su aspecto

¿Cómo será tu futuro esposo?

El CEO de Take-Two Interactive aseguró que GTA 6 será enorme, pero fácil de jugar para nuevos y veteranos

El directivo destacó que la magnitud del juego no restará facilidad de uso, con un diseño pensado para atraer a públicos diversos y mantener la esencia que hizo famosa a la franquicia

El CEO de Take-Two Interactive
DEPORTES
El álbum de fotos de

El álbum de fotos de los atuendos de los jugadores de la selección de Francia antes de los últimos amistosos previos al Mundial

Un lujoso Lamborghini y una exclusiva campera de edición limitada: la glamorosa llegada de una estrella de Hungría al entrenamiento

El mensaje de bienvenida del Chiqui Tapia a Lionel Messi antes de los últimos amistosos de cara al Mundial 2026: “Llegó el mejor del mundo”

La insólita acusación desde Francia al Real Madrid por la lesión de Mabppé: “Examinaron la rodilla equivocada”

La Premier League aprobará una nueva regulación financiera para controlar el gasto de los clubes

TELESHOW
Ian Lucas reveló a quiénes

Ian Lucas reveló a quiénes les donará el dinero que ganó en MasterChef Celebrity: “No es para mí”

Segundo derecho a réplica en Gran Hermano: todos los detalles que anticipó Santiago del Moro

Cami Homs alentó a José Sosa junto a su beba de casi dos meses: el tierno video en la cancha

Darío Barassi vio a una participante caer del estudio de Ahora Caigo y su reacción sorprendió a todos

Joaquín Levinton desata risas en Es mi sueño con su pregunta a Pintos: “¿Cuánto pagaste, Abel?”

INFOBAE AMÉRICA

Persiste incertidumbre en el precio

Persiste incertidumbre en el precio del petróleo y la cotización en las bolsas por la guerra en Medio Oriente

Descubren nuevos beneficios de la dieta mediterránea para la salud del corazón y el cerebro

El Foro Acción por la Amnistía 2026 planteó que en el diálogo de Cuba con EEUU se priorice la liberación de presos políticos

Las graves inundaciones azotan Hawái mientras se restablece la electricidad y se levantan evacuaciones

La crisis cubana