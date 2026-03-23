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Correos y tarjetas de crédito en manos de extraños: los riesgos de conectarse a una red WiFi pública

El uso de una red privada virtual (VPN) y la desconexión de esta opción cuando no se requiera acceso a internet son medidas clave para reducir los riesgos

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Un peligro que pocos usuarios
Un peligro que pocos usuarios consideran es que el dispositivo se puede conectar en ciertas ocasiones automáticamente a una red. (Imagen ilustrativa Infobae)

La posibilidad de conectarse de manera gratuita a internet en lugares públicos resulta tentadora para cualquier persona que necesite trabajar o acceder a información mientras se encuentra lejos de su hogar o de la oficina.

Espacios públicos como cafeterías, aeropuertos, hoteles y centros comerciales ofrecen acceso sencillo a redes inalámbricas abiertas, lo que facilita la navegación y el intercambio de datos sin costo aparente. No obstante, esta comodidad puede ocultar riesgos para la seguridad digital.

Según Kaspersky, la falta de protección en las redes WiFi públicas deja expuestos a los usuarios frente a hackers y amenazas cibernéticas. La mayoría de las personas desconoce el alcance real de los peligros que implica conectarse a una red abierta, poniendo en juego información confidencial y credenciales personales.

Por qué las redes WiFi públicas son un blanco fácil para los ciberdelincuentes

La ausencia de autenticación y
La ausencia de autenticación y controles de seguridad convierte a estas redes en objetivos frecuentes de ciberdelincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes WiFi gratuitas, por su propia naturaleza, carecen de sistemas robustos de autenticación. Los expertos explican que esta ausencia de controles permite que cualquier persona se conecte sin restricciones, lo que transforma estos puntos de acceso en un terreno fértil para los hackers.

El mayor riesgo consiste en que un ciberdelincuente puede ubicarse entre el usuario y el punto de acceso. En lugar de establecer una comunicación directa con la red, la información pasa primero por el atacante.

Este método, conocido como “ataque de intermediario”, brinda acceso a correos electrónicos, contraseñas empresariales e información bancaria. Así, el atacante puede operar como si fuera el usuario legítimo, vulnerando la privacidad y la seguridad.

Qué tipo de información puede estar en peligro al conectar el dispositivo

Desde contraseñas hasta datos bancarios,
Desde contraseñas hasta datos bancarios, los datos transmitidos por redes abiertas pueden ser interceptados y utilizados por extraños. (Imagen ilustrativa Infobae)

La información que circula por una red WiFi pública sin protección puede incluir desde datos personales hasta información financiera.

Kaspersky advierte que los atacantes pueden interceptar correos electrónicos sensibles, números de tarjetas de crédito y contraseñas de acceso. Incluso el acceso a cuentas empresariales puede quedar comprometido si se utiliza la misma conexión para trabajar en remoto.

Además, existe la posibilidad de que los hackers aprovechen la red para distribuir malware. Si el usuario tiene activada la función de compartir archivos, el atacante puede instalar software malicioso en el dispositivo sin que la persona lo note.

En algunos casos el ciberdelincuentes
En algunos casos el ciberdelincuentes puede instalar malware en el dispositivo sin que el propietario sepa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ocasiones, el hacker logra modificar el punto de acceso de modo que, durante el proceso de conexión, aparece una ventana emergente con una supuesta actualización de software. Aceptar esta actualización instala el malware directamente en el dispositivo.

Cuáles son las medidas más efectivas para protegerse de esos ciberataques

La principal pauta de prevención de los expertos consiste en utilizar una red privada virtual (VPN) al acceder a internet desde una conexión pública.

Una VPN cifra el tráfico y dificulta que los hackers puedan leer o interceptar los datos. Incluso si un atacante logra interponerse en la comunicación, la información robada estará cifrada y resultará inútil para la mayoría de los ciberdelincuentes.

Hay varias formas de utilizar
Hay varias formas de utilizar una red abierta y evitar peligros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, otra medida útil es desactivar la conexión WiFi cuando no se necesita. El hardware de los dispositivos sigue emitiendo señales incluso sin estar conectado de manera activa a una red.

Se sugiere apagar el WiFi durante las tareas que no requieran internet, lo que puede ayudar a prolongar la duración de la batería del dispositivo.

Por qué es clave implementar medidas de ciberseguridad

La mayor parte de los ataques en redes públicas busca aprovechar la falta de precauciones mínimas. Los ciberdelincuentes suelen descartar los casos en los que encuentran mecanismos de protección como el cifrado de datos. Las personas que adoptan medidas básicas reducen el riesgo de convertirse en víctimas.

Por esta razón, el usuario que comprende los riesgos y aplica las pautas puede utilizar sus dispositivos en lugares públicos con mayor tranquilidad, manteniendo protegida su información personal y profesional.

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