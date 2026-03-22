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Adiós a los títulos universitarios: Meta busca talento en IA y así puedes postularte al nuevo plan de Zuckerberg

La empresa cambia su política de contratación en tecnología y prioriza la experiencia práctica y los proyectos demostrables sobre la formación académica tradicional

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El fundador de Facebook no
El fundador de Facebook no terminó su pregrado universitario y es uno de los detractores de la educación tradicional. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

En el mercado de la inteligencia artificial (IA), Meta ha decidido eliminar la exigencia de título universitario para aspirar a múltiples posiciones técnicas, permitiendo que la experiencia práctica y la capacidad de adaptación sean las credenciales de mayor valor para la empresa dirigida por Mark Zuckerberg.

La compañía busca incorporar talento en ingeniería, machine learning y sistemas, priorizando la evidencia concreta de habilidades por encima de la formación académica tradicional.

Tanto en las ofertas laborales de la empresa como en recientes declaraciones públicas, la aceleración vertiginosa de las herramientas tecnológicas y los desafíos económicos asociados a la educación superior han definido un nuevo modelo de acceso laboral, donde el portafolio sustituye al diploma como sello de confianza.

Qué habilidades busca Meta por encima del diploma de una universidad

Meta abre canales directos para
Meta abre canales directos para candidatos sin título universitario en áreas de software e inteligencia artificial. (Imagen ilustrativa Infobae)

La política de contratación de Meta Platforms distingue entre diferentes áreas: mientras para los roles científicos de investigación avanzada aún se requiere un doctorado o estudios en curso, en la ingeniería más aplicada solo se debe tener proyectos públicos, colaboraciones relevantes o repositorios demostrables.

Este cambio se refleja explícitamente en los anuncios de empleo, donde se describe como requisito “licenciatura o experiencia práctica equivalente”.

Una proporción cada vez mayor de vacantes enfatiza la experiencia adquirida mediante la ejecución real sobre la formación convencional, un giro que responde tanto al incremento de los costos universitarios como al desfase entre los planes de estudio y la evolución del sector.

Cómo aplicar a los empleos ofertados por Meta

La compañía tiene en su
La compañía tiene en su página oficial una sección dedicada a empleos donde aparecen diferentes cargos y sus requisitos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

La empresa ha institucionalizado a través de su página oficial un canal directo para candidatos con o sin título universitario, abriendo la puerta a aspirantes que puedan probar su competencia mediante resultados tangibles.

Según la descripción oficial de varios empleos en la página oficial de Meta, la vía alternativa está formalmente habilitada para ingenieros de software y técnicos de IA. Solo hay que dirigirse a la sección empleos o jobs de la página oficial de Meta y revisar los requisitos y características del empleo.

Qué piensa Mark Zuckerberg, CEO de Meta, sobre la universidad

Durante una entrevista en el podcast This Past Weekend with Theo Von, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y uno de los referentes de Silicon Valley que abandonaron la universidad, profundizó en las limitaciones actuales de la formación superior.

Mark Zuckerberg destacó en pasadas
Mark Zuckerberg destacó en pasadas entrevistas la desconexión entre los planes de estudio actuales y las demandas del mercado tecnológico. (Foto: REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo)

Planteó que la universidad cumple una función en la vida social y personal, pero que “no prepara a la gente para los trabajos que necesitan en la actualidad”.

El empresario remarcó la desconexión persistente entre las competencias impartidas por las casas de estudios y las destrezas que demanda el mercado tecnológico moderno, donde el ritmo de innovación hace que los planes de estudio queden obsoletos en poco tiempo.

Asimismo, Zuckerberg abordó abiertamente el impacto de la deuda estudiantil, uno de los principales obstáculos para los jóvenes graduados en Estados Unidos: “El hecho de que la universidad sea tan cara para tanta gente y luego, te gradúas y estás endeudado, es un problema grande”, sostuvo durante la entrevista.

El peso financiero con el que egresan miles de jóvenes limita sus elecciones profesionales y personales durante años, dificultando el acceso a oportunidades que no ofrezcan retornos inmediatos.

Cuáles alternativas existen frente a la educación universitaria

Las rutas alternativas como la
Las rutas alternativas como la capacitación autodidacta y el portafolio de proyectos toman fuerza frente al diploma tradicional en Meta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Zuckerberg y voces afines en el sector, el encarecimiento de la educación universitaria contribuye a incrementar las desigualdades, y cuestiona la conveniencia de sugerir el paso por la universidad a todos los perfiles laborales.

En este sentido, el crecimiento de caminos alternativos, como la capacitación autodidacta, el emprendimiento y los oficios técnicos, responde a la versatilidad que exige la tecnología de punta y ofrece menores cargas económicas.

No obstante, Zuckerberg reconoció el papel de la universidad como espacio de transición a la adultez y de socialización. Destacó que su propio paso por la Universidad de Harvard marcó etapas cruciales en su vida personal, incluida la formación de equipos de trabajo y relaciones personales fundamentales.

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