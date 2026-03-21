Cómo se vería un capibara en el universo de Sonic y Fortnite, según la IA

Observar a un capibara integrado en los mundos de Sonic y Fortnite es ahora mucho más sencillo gracias a la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visualizar cómo se vería un capibara en el universo de Sonic y Fortnite ahora es mucho más rápido gracias a la inteligencia artificial. Al solicitar a una herramienta impulsada por esta tecnología, es posible generar una imagen en cuestión de segundos.

En el caso del universo de Sonic the Hedgehog, el capibara aparece recostado sobre una plataforma verde característica del videojuego, rodeado de anillos dorados y palmeras, mientras Sonic corre a gran velocidad en el fondo.

En Sonic the Hedgehog, el capibara se muestra recostado sobre una plataforma verde, rodeado por elementos icónicos del juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escena reproduce fielmente el entorno pixelado y colorido del clásico de Sega, integrando al animal de manera natural en este contexto.

En el universo de Fortnite, el capibara está de pie sobre una estructura construida con materiales de madera, equipado con una mochila y portando un pico, listo para interactuar con el entorno como cualquier jugador.

Se observa el bosque y varias construcciones típicas del videojuego, así como otros personajes en el fondo, lo que resalta la incorporación del capibara a la dinámica de este popular título de Epic Games.

Dentro de Fortnite, el capibara aparece erguido sobre una estructura de madera, equipado con mochila y pico, listo para interactuar en el escenario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas imágenes fueron creadas con la ayuda de Nano Banana, la herramienta de Google especializada en la generación de imágenes mediante inteligencia artificial.

Google estrena Nano Banana 2

Google lanzó Nano Banana 2, su modelo avanzado para la generación de imágenes, que se encuentra disponible sin costo en plataformas como Gemini, el Buscador, AI Studio + API, Google Cloud y Flow Google Ads.

Una de las ventajas principales de este sistema es la rapidez con la que responde a las solicitudes de los usuarios.

De acuerdo con la empresa, el modelo aprovecha la base de conocimiento de Gemini y accede a información en tiempo real, así como a imágenes obtenidas mediante búsquedas web, para representar temas específicos con mayor precisión.

Google lanza Nano Banana 2, su sistema de generación de imagen con IA más avanzado hasta la fecha. (Google)

Nano Banana 2 también permite generar textos claros y precisos para maquetas de marketing o tarjetas de felicitación, y ofrece herramientas para traducir y localizar el texto incluido en una imagen, facilitando la compartición de contenidos a nivel global.

Por otro lado, Google señala que Nano Banana Pro está diseñado para tareas que requieren el máximo nivel de fidelidad factual, mientras que Nano Banana 2 se orienta a la generación rápida, el seguimiento detallado de instrucciones y la integración con búsquedas de imágenes.

Las imágenes creadas con Nano Banana integran la tecnología SynthID de última generación y credenciales de contenido C2PA interoperables, lo que brinda a los usuarios una visión más completa tanto sobre la aplicación de inteligencia artificial en la creación como sobre el proceso de elaboración de cada imagen.

Google presentó Nano Banana 2, su modelo avanzado de generación de imágenes, disponible sin costo en Gemini, Buscador, AI Studio + API, Google Cloud y Flow Google Ads. (Gemini)

Dónde usar Nano Banana 2

Nano Banana 2 se puede utilizar sin costo en varias plataformas:

En Gemini, reemplazará a Nano Banana Pro dentro de los modelos Fast, Thinking y Pro de la aplicación. Los suscriptores de Google AI Pro y Ultra mantendrán acceso a Nano Banana Pro para tareas especializadas, con la posibilidad de regenerar imágenes desde el menú de configuración.

En el Buscador de Google, el modelo está activo en los modos AI y Lens, tanto en la aplicación como en navegadores móviles y de escritorio. Su disponibilidad se ha extendido a 141 países y territorios adicionales, y ahora ofrece soporte en ocho nuevos idiomas.

En AI Studio + API, Nano Banana 2 está disponible en fase de prueba a través de AI Studio y la API de Gemini, donde se pueden consultar los detalles de precios. También está accesible en Google Antigravity.

En Gemini, Nano Banana 2 reemplaza a Nano Banana Pro en los modelos Fast, Thinking y Pro de la aplicación. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

En Google Cloud, el modelo se ofrece en versión preliminar a través de la API de Gemini en Vertex AI.

Por otra parte, en Flow, Nano Banana 2 es el modelo predeterminado para la generación de imágenes y está habilitado para todos los usuarios, sin costo en créditos.

Por último, en Google Ads, Nano Banana está integrado a la plataforma publicitaria, optimizando las sugerencias durante la creación de campañas.