Así se vería Peppa Pig en Sonic, según la inteligencia artificial

¿Cómo luciría Peppa Pig dentro del mundo de Sonic? Para los fanáticos, es una pregunta interesante y para otros, un experimento visual llamativo. (Prime Video)

¿Cómo se vería Peppa Pig si formara parte del universo de Sonic? Para quienes siguen a ambos personajes animados, esta es una pregunta interesante y, para otros, un experimento visual curioso.

La inteligencia artificial, y en particular la herramienta de generación de imágenes de Google llamada Nano Banana, permite imaginar esa combinación.

En la imagen, Peppa Pig mantiene su rostro y color rosa característico, pero adopta el estilo de Sonic the Hedgehog: luce púas rosas en la cabeza, guantes blancos, zapatos deportivos rojos con detalles amarillos y una actitud dinámica.

El fondo recrea el icónico escenario de Green Hill Zone, con cuadros naranjas y verdes, palmeras y anillos dorados, elementos clásicos del videojuego de Sega. Así, Peppa fusiona su identidad con la estética y la velocidad del universo de Sonic.

La inteligencia artificial y la herramienta Nano Banana de Google hacen posible visualizar esta mezcla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google lanza Nano Banana 2

Google lanzó Nano Banana 2, su nuevo modelo de generación de imágenes, disponible gratuitamente en Gemini, Buscador, AI Studio + API, Google Cloud y Flow Google Ads. Una de sus ventajas principales es la rapidez con la que responde a las instrucciones de los usuarios.

De acuerdo con Google, este sistema combina el conocimiento en tiempo real de Gemini con datos obtenidos de búsquedas web, lo que le permite representar temas concretos con mayor precisión.

Asimismo, Google detalla que Nano Banana Pro está orientado a tareas que requieren máxima fidelidad y precisión en la información, mientras que Nano Banana 2 es ideal para generación rápida, seguimiento detallado de indicaciones y búsqueda de imágenes integrada.

Las imágenes generadas incluyen tecnología SynthID y credenciales de contenido C2PA, lo que brinda a los usuarios una visión más completa sobre el uso de inteligencia artificial en la creación y manipulación de las imágenes.

Google presentó Nano Banana 2, su nuevo generador de imágenes disponible gratis en Gemini, Buscador, AI Studio + API, Google Cloud y Flow Google Ads. (Google)

Dónde está disponible Nano Banana 2

Nano Banana 2 se puede utilizar gratuitamente en varias plataformas:

En Gemini, este modelo reemplazará a Nano Banana Pro en las versiones Fast, Thinking y Pro de la aplicación. Los suscriptores de Google AI Pro y Ultra continuarán accediendo a Nano Banana Pro para tareas especializadas y podrán regenerar imágenes desde el menú de configuración.

En el Buscador, Nano Banana 2 está disponible en el modo AI y en Lens, tanto en la app de Google como en navegadores móviles y de escritorio. Su cobertura se expandió a 141 países y territorios adicionales, y ahora admite ocho idiomas más.

En Gemini, este modelo sustituirá a Nano Banana Pro en las modalidades Fast, Thinking y Pro. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En AI Studio + API, el modelo está en fase de prueba en AI Studio y Gemini API, con detalles de precios disponibles en la plataforma. También puede usarse en Google Antigravity.

En Google Cloud, Nano Banana 2 está disponible en versión preliminar a través de la API de Gemini en Vertex AI.

En Flow, es el modelo predeterminado para generar imágenes, accesible para todos los usuarios sin costo en créditos.

Por último, en Google Ads, Nano Banana se ha integrado para mejorar las sugerencias durante la creación de campañas publicitarias.

Cuándo usar Nano Banana 2

Nano Banana 2 de Google es un generador de imágenes con inteligencia artificial que destaca por su rapidez y versatilidad. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Nano Banana 2 es una herramienta de generación de imágenes con inteligencia artificial que se distingue por su velocidad y flexibilidad, convirtiéndose en una solución eficiente para distintos usos creativos y profesionales.

En marketing digital, los equipos pueden emplear Nano Banana 2 para diseñar maquetas visuales de campañas, generando imágenes personalizadas para diversos públicos y plataformas, sin depender de bancos de imágenes convencionales.

En el ámbito educativo, los docentes pueden transformar conceptos complejos en infografías visuales, facilitando la enseñanza de materias como biología o historia.

Además, los diseñadores gráficos pueden aprovechar la capacidad de traducir y localizar texto dentro de imágenes, adaptando materiales promocionales a varios idiomas, lo que resulta especialmente útil en campañas internacionales.