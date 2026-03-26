Deportes

La esperanzadora reflexión de Pierre Gasly: por qué el GP de Japón puede definir el año de Alpine en la Fórmula 1

El compañero de Franco Colapinto analizó el arranque del equipo francés. Las claves de Suzuka que pueden ser un punto de inflexión para el resto de la temporada

Guardar
Franco Colapinto y Pierre Gasly, quien anticipó por qué el evento nipón puede ser determinante para el resto de la temporada del team galo (@AlpineF1Team)
Franco Colapinto y Pierre Gasly, quien anticipó por qué el evento nipón puede ser determinante para el resto de la temporada del team galo (@AlpineF1Team)

El piloto francés Pierre Gasly percibe el próximo Gran Premio de Japón como la oportunidad determinante para medir el potencial del equipo Alpine en la actual temporada de Fórmula 1 y, más aún, como el punto de partida que podría definir la dirección de trabajo y ambiciones del conjunto hacia 2026.

Según el compañero de Franco Colapinto, el rendimiento en el exigente trazado de Suzuka proporcionará una respuesta concreta sobre el verdadero nivel del monoplaza, un dato fundamental para planificar el desarrollo a mediano y largo plazo, de acuerdo con declaraciones recogidas por Motorsport.

Ya en el circuito de Shanghái, Alpine logró superar a los Red Bull y capitalizó que los dos McLaren no pudieron largar con Lando Norris y Oscar Piastri. Gasly terminó sexto y Colapinto sumó su primer punto al completar el top diez. Este resultado insufló optimismo en el francés, quien subrayó que el equipo tiene como prioridad establecerse firmemente en la zona media de la parrilla durante su primer año con motor Mercedes.

No obstante, el piloto galo recalca que el objetivo es ambicioso: “Lo difícil en la F1 es estar satisfecho con estar en la zona media o incluso liderar la zona media, porque siempre ves a alguien lograr más y quieres unirte a esa lucha”, reconoció el corredor de 30 años.

De acuerdo con sus palabras, el equipo de Enstone enfrenta dos grandes opciones en este momento. La primera consiste en mantener la ventaja frente a rivales de la zona media como Haas, que se mostró “muy duro”, y Racing Bulls, que también ha competido en un alto nivel. La segunda, con mayor proyección, es acortar progresivamente la distancia con los equipos del grupo de cabeza, lo que puede abrir la posibilidad de protagonizar algunas carreras este año.

Franco Colapinto completó fue décimo en China y sumó su primer punto con Alpine (@AlpineF1Team)
Franco Colapinto completó fue décimo en China y sumó su primer punto con Alpine (@AlpineF1Team)

La relevancia de Suzuka radica en sus características técnicas. Gasly explicó que el circuito japonés, conocido por sus curvas rápidas, representa un desafío específico para el equilibrio del monoplaza, aspecto en el que Alpine se mostró frágil durante los test de invierno y en Melbourne.

“Suzuka es un circuito muy rápido”, precisó Gasly. “Sobre el papel, después de los test de invierno y Melbourne, es un aspecto en el que sentimos que éramos un poco débiles en cuanto al equilibrio. Creo que hicimos progresos en China para corregir parte de eso. Pero al final, creo que (Japón) será la verdadera prueba del año, donde veremos cómo podemos comportarnos en un trazado así, que sobre el papel podría ser un poco más difícil, simplemente por todas esas curvas rápidas”, detalló.

De acuerdo al análisis de Gasly, Alpine llegó a Japón con la convicción de que el circuito de Suzuka evidenciará la calidad actual de su monoplaza y sus posibilidades frente a los líderes del campeonato. “Japón será la verdadera prueba del año”, subrayó. “Pero tengo bastante confianza: si somos rápidos aquí, podemos estar bastante seguros de que tenemos una buena base, claramente sólida, en todos los circuitos para el resto del año”.

Luego de terminar últimos en la temporada anterior, en Alpine viven un renacimiento con un A526 que demostró su confiabilidad y competitividad en las primeras dos carreras del año.

Temas Relacionados

deportes-internacionalPierre GaslyFranco ColapintoAlpine F1 TeamFórmula 1deportes-argentina

Últimas Noticias

Bolivia venció 2-1 a Surinam y enfrentará a Irak en la final del Repechaje por un lugar en el Mundial 2026

La Verde se impuso con los goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros de penal, luego de haber iniciado abajo en el resultado por el tanto de Liam Van Gelderen. El martes definirá su suerte contra los iraquíes

Bolivia venció 2-1 a Surinam y enfrentará a Irak en la final del Repechaje por un lugar en el Mundial 2026

Los cánticos de la hinchada de Brasil pidiéndole a Ancelotti que convoque a Neymar en plena caída ante Francia

Les Bleus 2-1 derrotaron a la Vederamarela en un amistoso disputado en Estados Unidos. Y la polémica por la ausencia del astro llegó a las tribunas

Los cánticos de la hinchada de Brasil pidiéndole a Ancelotti que convoque a Neymar en plena caída ante Francia

Táctica, presión y tradición: la batalla mental del tenis de mesa se juega con rituales

Las rutinas previas al saque, imitadas por jóvenes y respetadas por la élite, reflejan la importancia de la mente y la herencia cultural en un deporte donde pequeños detalles pueden decidir el resultado final

Táctica, presión y tradición: la batalla mental del tenis de mesa se juega con rituales

Argentinos Juniors recibe a Lanús por el postergado de la fecha 6 del Torneo Apertura

El Bicho y el Granate se miden en la Paternal. Transmite TNT Sports

Argentinos Juniors recibe a Lanús por el postergado de la fecha 6 del Torneo Apertura

Así se jugarán las finales del Repechaje al Mundial 2026: todos los goles de la jornada

Las llaves correspondientes a la UEFA y al playoff internacional definieron qué selecciones avanzaron a las definiciones de la repesca ecuménica

Así se jugarán las finales del Repechaje al Mundial 2026: todos los goles de la jornada
DEPORTES
Bolivia venció 2-1 a Surinam y enfrentará a Irak en la final del Repechaje por un lugar en el Mundial 2026

Bolivia venció 2-1 a Surinam y enfrentará a Irak en la final del Repechaje por un lugar en el Mundial 2026

Los cánticos de la hinchada de Brasil pidiéndole a Ancelotti que convoque a Neymar en plena caída ante Francia

Táctica, presión y tradición: la batalla mental del tenis de mesa se juega con rituales

Argentinos Juniors recibe a Lanús por el postergado de la fecha 6 del Torneo Apertura

Así se jugarán las finales del Repechaje al Mundial 2026: todos los goles de la jornada

TELESHOW
Pincoya denunció favoritismo en Gran Hermano: “¿Por qué no dices nada?”

Pincoya denunció favoritismo en Gran Hermano: “¿Por qué no dices nada?”

La fuerte defensa de Mati Napp y Denu Di Paola, coreógrafo y bailarina de Emilia Mernes: “Nadie nos roba ni nos presta”

De ser la niña de El Grinch a telonear a AC/DC: Taylor Momsen, la cantante que conquistó a una multitud en River

Después de una fuerte pelea por motivos económicos, L-Gante volverá a trabajar junto a Maxi El Brother

Martín Cirio generó preocupación al mostrar su cuerpo todo lleno de ronchas: “Quiero llorar”

INFOBAE AMÉRICA

Entre el arte y el mito: así se creó el retrato de John F. Kennedy que cautiva en Love Story

Entre el arte y el mito: así se creó el retrato de John F. Kennedy que cautiva en Love Story

El Parlamento de Venezuela aplazó por segunda ocasión el debate final de la reforma a la ley de minas

Guacamayos amazónicos en Pachacamac: cómo un símbolo exótico cruzó los Andes hace mil años

Irán lanzó diez oleadas de misiles y Hezbollah mató a un israelí en una de las jornadas más intensas del conflicto

Los operadores apuestan por un petróleo Brent a 150 dólares en medio del conflicto en Medio Oriente