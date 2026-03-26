La esperanzadora reflexión de Pierre Gasly: por qué el GP de Japón puede definir el año de Alpine en la Fórmula 1

Franco Colapinto y Pierre Gasly, quien anticipó por qué el evento nipón puede ser determinante para el resto de la temporada del team galo (@AlpineF1Team)

El piloto francés Pierre Gasly percibe el próximo Gran Premio de Japón como la oportunidad determinante para medir el potencial del equipo Alpine en la actual temporada de Fórmula 1 y, más aún, como el punto de partida que podría definir la dirección de trabajo y ambiciones del conjunto hacia 2026.

Según el compañero de Franco Colapinto, el rendimiento en el exigente trazado de Suzuka proporcionará una respuesta concreta sobre el verdadero nivel del monoplaza, un dato fundamental para planificar el desarrollo a mediano y largo plazo, de acuerdo con declaraciones recogidas por Motorsport.

Ya en el circuito de Shanghái, Alpine logró superar a los Red Bull y capitalizó que los dos McLaren no pudieron largar con Lando Norris y Oscar Piastri. Gasly terminó sexto y Colapinto sumó su primer punto al completar el top diez. Este resultado insufló optimismo en el francés, quien subrayó que el equipo tiene como prioridad establecerse firmemente en la zona media de la parrilla durante su primer año con motor Mercedes.

No obstante, el piloto galo recalca que el objetivo es ambicioso: “Lo difícil en la F1 es estar satisfecho con estar en la zona media o incluso liderar la zona media, porque siempre ves a alguien lograr más y quieres unirte a esa lucha”, reconoció el corredor de 30 años.

De acuerdo con sus palabras, el equipo de Enstone enfrenta dos grandes opciones en este momento. La primera consiste en mantener la ventaja frente a rivales de la zona media como Haas, que se mostró “muy duro”, y Racing Bulls, que también ha competido en un alto nivel. La segunda, con mayor proyección, es acortar progresivamente la distancia con los equipos del grupo de cabeza, lo que puede abrir la posibilidad de protagonizar algunas carreras este año.

Franco Colapinto completó fue décimo en China y sumó su primer punto con Alpine (@AlpineF1Team)

La relevancia de Suzuka radica en sus características técnicas. Gasly explicó que el circuito japonés, conocido por sus curvas rápidas, representa un desafío específico para el equilibrio del monoplaza, aspecto en el que Alpine se mostró frágil durante los test de invierno y en Melbourne.

“Suzuka es un circuito muy rápido”, precisó Gasly. “Sobre el papel, después de los test de invierno y Melbourne, es un aspecto en el que sentimos que éramos un poco débiles en cuanto al equilibrio. Creo que hicimos progresos en China para corregir parte de eso. Pero al final, creo que (Japón) será la verdadera prueba del año, donde veremos cómo podemos comportarnos en un trazado así, que sobre el papel podría ser un poco más difícil, simplemente por todas esas curvas rápidas”, detalló.

De acuerdo al análisis de Gasly, Alpine llegó a Japón con la convicción de que el circuito de Suzuka evidenciará la calidad actual de su monoplaza y sus posibilidades frente a los líderes del campeonato. “Japón será la verdadera prueba del año”, subrayó. “Pero tengo bastante confianza: si somos rápidos aquí, podemos estar bastante seguros de que tenemos una buena base, claramente sólida, en todos los circuitos para el resto del año”.

Luego de terminar últimos en la temporada anterior, en Alpine viven un renacimiento con un A526 que demostró su confiabilidad y competitividad en las primeras dos carreras del año.