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Los cánticos de la hinchada de Brasil pidiéndole a Ancelotti que convoque a Neymar en plena caída ante Francia

Les Bleus 2-1 derrotaron a la Vederamarela en un amistoso disputado en Estados Unidos. Y la polémica por la ausencia del astro llegó a las tribunas

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El público de Brasil presente en el amistoso ante Francia brindó cánticos por el astro brasileño

El Gillette Stadium de Foxborough se convirtió en el epicentro de la pasión brasileña durante el amistoso internacional entre Brasil y Francia, donde la ausencia de Neymar se sintió tanto en el campo como en las gradas. El público presente no dejó pasar la oportunidad y coreó con insistencia: “Olé, olé, olá, Neymar, Neymar”, un grito que se escuchó por todo el estadio y que reflejó el deseo de la hinchada de ver a su referente nuevamente en acción con la Verdeamarela, pese a que el entrenador, Carlo Ancelotti, advirtió que solo lo citará si está “al 100%”.

El partido, que terminó con la victoria del equipo de Didier Deschamps por 2-1, tuvo como protagonistas a Kylian Mbappé y Hugo Ekitike, autores de los goles franceses. El descuento llegó en la segunda parte por medio de Gleison Bremer, pero el resultado final y el desarrollo favorecieron a Francia. Para muchos aficionados, lo más notorio no fue el marcador, sino la ausencia del delantero brasileño más emblemático de la última década.

Neymar quedó afuera de la convocatoria para los amistosos de Brasil (REUTERS/Thiago Bernardes)
Neymar quedó afuera de la convocatoria para los amistosos de Brasil (REUTERS/Thiago Bernardes)

La no convocatoria de Neymar se debió a una decisión técnica de Carlo Ancelotti. Previamente, el delantero presentó una fatiga muscular que lo dejó fuera también del partido del Santos ante Mirassol, justo el encuentro en el que el orientador italiano iba a observarlo en vivo.

La consigna que retumbó en las tribunas fue interpretada como un reclamo directo al entrenador, pero también como una manifestación de la incertidumbre que rodea el futuro inmediato del futbolista. La posibilidad de que Neymar regrese a la selección para la próxima Copa del Mundo permanece en duda, lo que incrementa la ansiedad entre los seguidores y reaviva el debate sobre su rol en el equipo nacional.

En palabras de Ancelotti, publicadas por L´Equipe en septiembre de 2025: “Tiene que estar al 100%, no al 80%. Quiero que esté en buena forma para que pueda jugar. Si está en forma, puede jugar la próxima Copa del Mundo, desde el punto de vista técnico, no hay discusión”. El mensaje del entrenador parece claro: la presencia de Neymar, de 34 años, dependerá exclusivamente de su estado físico.

Kylian Mbappé y Hugo Ekitike convirtieron los goles para el triunfo francés (AP Foto/Charles Krupa)
Kylian Mbappé y Hugo Ekitike convirtieron los goles para el triunfo francés (AP Foto/Charles Krupa)

Mientras tanto, la convocatoria actual de Brasil mostró una mezcla de experiencia y juventud. Figuras consolidadas como Alisson, Casemiro, Marquinhos, Raphinha y Vinicius Jr. mantienen su lugar en el plantel, pero también se abren oportunidades para jóvenes promesas como Endrick, quien atraviesa un excelente momento en el Olympique de Lyon. Este equilibrio revela la intención del cuerpo técnico de asegurar una transición generacional sin perder competitividad de cara al futuro inmediato.

El presente del ya legendario delantero está marcado por la incertidumbre y la expectativa. Con 128 partidos disputados y 79 goles en la selección, además de la Copa América de 2019 en su palmarés y participaciones en tres Mundiales, el legado de Neymar ya está asegurado. Sin embargo, la hinchada aún espera verlo nuevamente como protagonista y su ausencia no deja de ser un motivo de debate y especulación.

Incluso, jugadores históricos de Brasil, como Romario, clamaron por su convocatoria. “Es mejor tener a un crack como Neymar, aunque no esté al 100%, que convocar a cualquier otro jugador”, subrayó. “Un jugador estrella tiene que jugar. ¡Preste atención, señor!", azuzó el Chapulín.

Mientras los equipos aprovechan estas fechas para ajustar sus esquemas y probar variantes, el calendario de amistosos continúa. Francia jugará ante Colombia el domingo 29 de marzo en Maryland, mientras que Brasil se enfrentará a Croacia el martes 31 en Orlando. En ambos casos, la mirada estará puesta en los nombres que finalmente integrarán la lista definitiva para el Mundial y en la evolución de aquellos futbolistas que, por distintas razones, hoy están fuera de las convocatorias.

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